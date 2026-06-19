Hannah Olala phản hồi chuyện “chèn ép”, “thao túng” các KOL/KOL

Drama xoay quanh giới skincare và các KOL/KOC làm đẹp (còn được gọi là skinbiz) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ tranh cãi về chất lượng sản phẩm đến những bàn luận liên quan đến "quyền lực mềm", "deal độc quyền" hay sức ảnh hưởng của các nhân vật lớn trong ngành, hàng loạt cái tên quen thuộc liên tục được gọi tên.

Mới đây, Hannah Olala bất ngờ gây chú ý khi liên tục phản hồi các bình luận của cư dân mạng về chủ đề này.

Hannah Olala

Theo đó, Hannah Olala đăng clip đi du lịch cùng gia đình. Dù nội dung clip không liên quan song phần bình luận lại nhanh chóng trở thành nơi nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa nữ doanh nhân với các KOL/KOC khác cũng như cách các nhãn hàng lựa chọn đối tác hợp tác.

Khi được hỏi “Vậy có việc deal brand bên chị thì không được xuất hiện bên khác không chị?”, Hannah Olala hoàn toàn phủ nhận. Cô cho biết nhiều gương mặt giới livestream vẫn hợp tác với những thương hiệu tương tự mình.

“Không có chuyện này em nhé! Lucie (Lucie Nguyễn - PV), Diệp (Diệp Lê - PV), Liêu Hà Trinh và rất nhiều bạn khác cũng làm những brand giống chị. Brand chị làm là brand lớn, quốc tế, sao người ta phải hợp tác chỉ một người? Tuy nhiên, brand lớn thì sẽ có tiêu chuẩn khắt khe, không phải ai họ cũng hợp tác. Ngược lại, bản thân chị cũng có tiêu chuẩn của chị, không phải brand nào hợp tác chị cũng chịu” - Hannah Olala nói.

Song người này tiếp tục đặt nghi vấn rằng tiêu chuẩn để được Hannah Olala livestream có thể liên quan đến việc không muốn nhãn hàng hợp tác với một cá nhân nào đó không, nữ doanh nhân cho rằng cộng đồng mạng đang đánh giá quá cao quyền lực của cô, việc KOC/KOL có được chọn hay không là phải xem lại chính mình.

“Em đánh giá chị cao dữ vậy em? Các tập đoàn quốc tế người ta có quyền và có tiêu chuẩn lựa chọn người để hợp tác. Không được chọn thì phải xem lại mình chứ sao đi trách người khác được” - Hannah trả lời.

Bình luận phản hồi của Hannah Olala

Tiếp tục đối diện với những câu hỏi về các KOL được liệt kê là thân thiết với Hannah Olala nên nhãn hàng mới hợp tác, cô khẳng định: “Chị không bao giờ ăn không nói có em ạ, có bằng chứng chị mới nói. Việc một nhãn hàng lớn làm việc với ai thì họ là người quyết định chứ sao là chị?”.

Đáng chú ý, khi bị hỏi thẳng liệu có phải là "thế lực thao túng các KOC, KOL nhỏ" hay không, nữ doanh nhân phản ứng khá mạnh mẽ: “Không biết gì đi nói vớ vẩn vậy em? Chị đang giúp định hướng và hỗ trợ cho nhiều KOL & KOC đi đúng hướng và kết nối với các nhãn hàng uy tín đó em” .

Trước câu hỏi liên quan đến thương vụ bán công ty gần đây: “Mới bán công ty mà công ty đó bị dính phốt do mình thì người mua họ cảm thấy gì?”, Hannah đáp trả ngắn gọn: “Không phải chuyện của bạn quan tâm làm gì? Dành thời gian đi du lịch đi chơi hưởng thụ cuộc sống đi”.

Drama skinbiz và từ khoá “Võ Hà Linh Hannah Olala” lọt tìm kiếm phổ biến

Những phản hồi này xuất hiện trong bối cảnh Hannah Olala đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi liên quan đến sản phẩm retinol thuộc thương hiệu do cô sáng lập.

Theo đó, một KOC đăng tải video đánh giá tích cực về sản phẩm. Sau đó, một CEO có nhiều năm hoạt động trong ngành mỹ phẩm lên tiếng phản biện, cho rằng nội dung review chưa thực sự khách quan và đặt nghi vấn về công nghệ "retinol bọc vi nang" được nhắc đến trong video.

Từ đây, cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của nhiều bên, từ người tiêu dùng, KOC đến cộng đồng yêu skincare. Trước những thắc mắc từ dư luận, Hannah Olala đăng tải video giải thích về công nghệ được sử dụng trong sản phẩm, đồng thời phân biệt giữa hàm lượng retinol tinh khiết và công nghệ bao bọc hoạt chất trong công thức.

Nữ doanh nhân cũng cho biết doanh nghiệp sở hữu các hồ sơ và tài liệu chứng minh công nghệ đang được áp dụng. Những video giải thích này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên TikTok, đẩy tên Hannah Olala lọt tìm kiếm phổ biến.

Hannah Olala trong clip lên tiếng về sản phẩm

Giữa lúc tranh cãi tiếp tục leo thang, Võ Hà Linh cũng lọt tìm kiếm phổ biến cùng với Hannah Olala, tạo nên từ khoá hot search “Võ Hà Linh Hannah Olala”. Trong thực tế, cả 2 bên không nhắc đến tên nhau trong các bài đăng của mình.

Về phía Võ Hà Linh, thời gian qua cô liên tiếp đăng tải hai video đề cập đến câu chuyện "quyền lực mềm" trong giới KOL mỹ phẩm.

Hà Linh cho rằng các KOL và KOC cần thận trọng trước khi đưa ra nhận định về một vấn đề khi chưa hiểu rõ bản chất sự việc. Cô đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi người nên tập trung phát triển bản thân, làm nghề một cách tích cực và tử tế bởi đó mới là con đường giúp duy trì sự nghiệp lâu dài.

Trong video đăng tải sáng 19/6, Võ Hà Linh không khẳng định có hay không việc một số cá nhân sử dụng sức ảnh hưởng để gây áp lực hoặc ngăn cản người khác hợp tác với đối tác, nhãn hàng. Tuy nhiên, theo Hà Linh, nếu hành vi này thực sự tồn tại thì đó là cách làm thiếu quân tử và thể hiện sự thiếu tự tin trong môi trường cạnh tranh.

Cũng theo Hà Linh, thay vì tìm cách tác động đến cơ hội của người khác, mỗi cá nhân nên tập trung nâng cao năng lực chuyên môn để kết quả công việc và chất lượng nội dung trở thành thước đo giá trị thực sự.

Hà Linh trong 2 video gần đây

Hiện những phát ngôn của cả Hannah Olala lẫn Võ Hà Linh vẫn đang được cư dân mạng tích cực thảo luận trên TikTok, Threads và nhiều diễn đàn làm đẹp, khiến câu chuyện tiếp tục trở thành một trong những chủ đề nóng nhất của cộng đồng skincare thời gian gần đây.