Võ Hà Linh (sinh năm 1992) và Công Ken (tên thật là Nguyễn Trọng Công, sinh năm 2002) đều là những cái tên quen thuộc với cư dân mạng, đặc biệt ở TikTok. Nếu Võ Hà Linh được đặt nickname “chiến thần livestream” với 5,7 triệu người theo dõi thì Công Ken cũng có 2,8 triệu fan, được chú ý vì phong cách vui vẻ và hài hước.

Vì vậy mà vụ ồn ào mới đây của 2 “idol Tóp Tóp” liên quan đến sản phẩm dưỡng mi càng nhận nhiều quan tâm.

Võ Hà Linh và Công Ken

Võ Hà Linh nhắc đến sản phẩm dưỡng mi và nhắc tên Công Ken lần đầu tiên vào cuối tháng 6/2025. Khi đó cô cho biết vì mọi người hỏi quá nhiều nên đang test và sẽ có cập nhật sau 1 thời gian sử dụng.

Theo xác nhận của Công Ken, đây là sản phẩm do Công Ken đại diện hình ảnh, là đứa con tinh thần của TikToker này.

Bài đăng đầu tiên của Võ Hà Linh nhắc tên Công Ken (Ảnh chụp màn hình)

Đến ngày 18/10, Võ Hà Linh đăng clip và hình ảnh, nhận xét sản phẩm sau khoảng 3 tháng sử dụng.

Do sự hiệu quả của sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa và trải nghiệm của mỗi người nên tạm gác chuyện ai đúng ai sai sang một bên. Vấn đề đang khiến cư dân mạng tranh cãi là cách Công Ken phản hồi Võ Hà Linh.

Một bài đăng nhận xét của Võ Hà Linh vào tháng 10/2025 (Ảnh chụp màn hình)

Vào khoảng 19h ngày 19/10, Công Ken đăng clip lên tiếng đầu tiên. Thời điểm này TikToker không nhắc đến tên ai, chỉ gọi chung là “họ”. Tại đây TikToker cho biết lần trước đó đã được họ nhắc đến nhưng lựa chọn nhún nhường và bỏ qua. Song lần này Công Ken quyết định lên tiếng:

“Đến lần này khi mình xem được clip và 3 tấm ảnh feedback mà họ đăng lên thì đối với Công nó có quá nhiều điểm bất hợp lý. Và Công nghi vấn vô cùng, nghi vấn lắm.

Các bạn theo dõi mình đều biết mình chưa bao giờ nhắc tên bất cứ một ai từ lúc xuất hiện trên MXH đến nay. Đó là cái tự tôn. Bố mẹ mình cũng dạy mình rằng: ‘Khi con làm bất cứ một thứ gì thì thành quả con đạt được phải dựa trên trí não của con, là những thứ mình nghĩ ra bằng trí não và làm cho mọi người vui, những thứ tích cực hay là bằng tài năng của con. Tuyệt đối con không nhắc tên hay bấu víu vào người này người kia’.

Bố mẹ Công dạy Công như vậy nhưng có vẻ như họ không chơi theo cách đó. Và Công không chơi theo họ, mình phải làm việc bằng bằng chứng. Tất cả nghi vấn của Công, hình ảnh đều có căn cứ và luận điểm, được tiết lộ tại livestream khoảng 8h - 8h30 tối 19/10”.

Trích đoạn từ clip đăng vào tối 19/10 của Công Ken nhắc đến chuyện được bố mẹ dạy

Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với phát ngôn này của Công Ken.

Cư dân mạng cho rằng sự việc là về sản phẩm dưỡng mi, không liên quan đến chuyện bố mẹ dạy gì. Thậm chí nói như vậy có thể gây hiểu lầm ý của Công thành Công có bố mẹ còn người khác thì không, Công Ken đang dạy đời người khác.

Một số bình luận từ cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, trong livestream vào tối 19/10, Công Ken đã trực tiếp nhắc đến tên Võ Hà Linh. Đặc biệt, TikToker giải đáp luôn chuyện được bố mẹ dạy vì nhiều người thắc mắc trên livestream.

“Có cha có mẹ dạy là sao Công ơi? Ý là nói chị Hà Linh à?” - là một bình luận từ netizen được Công Ken đọc lại.

Giải thích cho chuyện này, Công Ken khẳng định mình không nói Võ Hà Linh. Thay vào đó TikToker đang nhắc đến một bộ phận fan của Võ Hà Linh đã tấn công Công sau khi Võ Hà Linh đăng bài review.

“Thật ra câu chuyện là như thế này. Chia sẻ thật với các bạn là mọi người, follower, fan của chị Võ Hà Linh cũng vào tấn công Công rất nhiều, có chia sẻ những từ ngữ không được đẹp đẽ mấy thằng này thằng kia, các thứ này nọ. Khía cạnh Công đang nói ở đây là những người như vậy, những người fan như vậy. Chị Hà Linh lên chia sẻ nhưng vấn đề là khi sự việc chưa rõ ràng, fan của chị ấy tràn vào và tấn công Công nên Công chia sẻ như vậy. Còn cái này Công không nói chị Võ Hà Linh” - Công Ken nói.

Công Ken giải thích phát ngôn được bố mẹ dạy trên livestream

Tuy nhiên lời giải đáp này của Công Ken được cho là chưa thuyết phục. Bởi người nhắc tên đầu tiên là Võ Hà Linh, không phải fan của cô nên nhiều người sẽ hiểu thành Công Ken đang nói đến “chiến thần livestream”.

Về phía Võ Hà Linh, cô chỉ đang cập nhật các bài đăng liên quan đến sản phẩm dưỡng mi và đăng status ẩn ý: “Thay đổi cách review, nhận xét nhẹ nhàng hơn, có chọn lọc hơn. Nhưng có lẽ là không đủ, phải khen thì mới không có drama!”. Song Hà Linh chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tranh cãi “được bố mẹ dạy”.

(Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc.

