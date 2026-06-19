Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân sở hữu hơn 5,7 triệu người theo dõi và trang Facebook hơn 2,3 triệu lượt follower, Võ Hà Linh đã đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút kèm dòng chú thích: "Bài học cuộc sống: Đừng cố gắng thành công bằng cách cô lập người khác".

Trong video, cô bày tỏ loạt quan điểm cá nhân: "Có hay không, việc sử dụng quyền lực mềm? Mình không biết. Mình không khẳng định bất cứ cái gì, mà mình chỉ nhắc nhở thôi. Có hay không việc sử dụng sức ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên việc - đã tham gia với người này rồi thì không được tham gia với người kia, mà chỉ mặt đặt tên luôn nhé? Chuyện này mình cũng không biết. Thực sự là mình không biết. Nhưng mà theo mình, đấy là hành động không được quân tử, và thể hiện sự thiếu tự tin. Bởi vì nếu tự tin mà full dame sức mạnh, xanh chín luôn, ai thích làm cứ làm, kết quả là thước đo cuối cùng".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 600 nghìn lượt xem, tạo ra không ít hoang mang trong dư luận. Nhiều người đưa ra đồn đoán về drama căng thẳng trong giới livestream.

Võ Hà Linh được mệnh danh là danh là "chiến thần review"

Bởi trước đó 2 ngày, Võ Hà Linh cũng đăng tải đoạn clip có tới 3 triệu lượt xem, đề cập đến câu chuyện "quyền lực mềm" trong giới KOL mỹ phẩm. Cô cho rằng các KOL, KOC nên thận trọng trước khi lên tiếng về một vấn đề khi chưa hiểu rõ bản chất sự việc. Đồng thời cô nhắn nhủ mọi người hãy tập trung phát triển bản thân, làm nghề một cách tích cực và tử tế, bởi theo cô đó mới là con đường đúng đắn để đi lâu dài.

"Làm nghề không phải dựa vào hội hè mà bền được đâu. Kiên định với hướng đi và phải thật tỉnh táo, xây dựng nội dung tích cực! Chứ đừng làm con rối trong tay người khác. Đến khi thực sự có việc xảy ra, chỉ có bản thân mình dựa vào chính mình thôi! Đây là lời từ đáy lòng của một người làm nghề đã gặp rất nhiều sóng gió. Người xem bây giờ thực sự rất tinh tường.

Cứ có cái drama nào đang hot là 1 dàn bâu vào đua nhau lên bài. Kể cả vấn đề mình không có chuyên môn như là học thuật. Như mình 1 chữ tiếng Anh cũng không biết thì thôi mình nín luôn cho nhanh. Còn hội nhóm các bạn nó quá rõ ràng rồi! Đừng nghĩ hội hè là định hướng lèo lái dư luận dễ dàng. Làm truyền thông, coi chừng bị truyền thông quật", Võ Hà Linh cho hay.

Võ Hà Linh (sinh năm 1990) là một trong những YouTuber, TikToker và người đánh giá sản phẩm (review) nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "chiến thần review" nhờ các video đánh giá mỹ phẩm, nhà hàng và các mặt hàng tiêu dùng với phong cách thẳng thắn, trực diện và không ngại chỉ ra khuyết điểm của sản phẩm.

Hiện chưa rõ thực hư sự việc ra sao, nhưng không thể phủ nhận độ hot từ Võ Hà Linh. Khi bất cứ động thái nào từ cô đều nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng.