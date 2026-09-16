Ồn ào ATVNCG 2026: OH DANCE TEAM đăng bài xin lỗi nhưng phản ứng của netizen: “Không có 1 câu xin lỗi trực tiếp Đông Hùng?"

Ồn ào xoay quanh câu chuyện “shout out” những người đứng sau sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục có diễn biến mới khi OH DANCE TEAM chính thức đăng bài lên tiếng. Trước đó, một bài đăng của Đông Hùng về những người làm việc phía sau sân khấu đã kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội, khi một số tài khoản được cho là của dancer, stylist, biên đạo có những chia sẻ thể hiện cảm giác chưa được ghi nhận đầy đủ công sức.

Sau đó, chính Đông Hùng đã lên tiếng lần hai, giải thích rằng điều anh muốn làm ngay từ đầu là dành sự chú ý cho những người thường đứng phía sau ánh đèn. Anh cho rằng những người tham gia trực tiếp vào mỗi tiết mục vốn đã được các anh tài nhắc tên và cảm ơn sau phần trình diễn, còn bài viết “shout out” riêng được anh dành cho những người ít xuất hiện trước công chúng.

Trong diễn biến mới nhất, OH DANCE TEAM đã đăng thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, ê-kíp chương trình và khán giả.

OH DANCE TEAM xin lỗi sau loạt phát ngôn gây tranh luận

Trong bài đăng mới nhất, OH DANCE TEAM trước hết nhắc đến vai trò của đội ngũ hậu trường trong một chương trình lớn. Đơn vị này cho biết để một chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra trọn vẹn cần sự đóng góp của rất nhiều khâu phía sau sân khấu.

OH DANCE TEAM cũng đề cập trực tiếp đến bài đăng cảm ơn những nhân sự phía sau được đăng trên trang chính thức của chương trình trước đó. Theo nội dung thông báo, sau bài đăng này, một số cá nhân đã có những bài viết hoặc phát ngôn chưa phù hợp.

OH DANCE TEAM cho rằng những cảm xúc đó xuất phát từ cảm giác chạnh lòng khi công sức của mình chưa được nhắc đến, đồng thời thừa nhận có thể đã xảy ra những cách hiểu khác nhau về tinh thần của bài đăng cảm ơn. Đơn vị này nhận định các phát ngôn đã ảnh hưởng đến Đông Hùng, các nghệ sĩ thuộc liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn cũng như hình ảnh chung của ê-kíp chương trình.

Cuối bài, OH DANCE TEAM gửi lời xin lỗi chân thành tới các nghệ sĩ, ê-kíp chương trình, khán giả và cộng đồng Gai Con đã theo dõi, yêu thương chương trình.

Team này đồng thời cho biết sẽ rà soát toàn diện nhân sự của crew và dancer có liên quan đến sự việc để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp, nhằm tránh những tình huống tương tự lặp lại.

Bên cạnh đó, OH DANCE TEAM cũng lưu ý về một số tài khoản tự nhận là dancer của đội nhưng chưa từng đồng hành cùng chương trình và vẫn tiếp tục có những phát ngôn trên mạng xã hội. Đơn vị đề nghị khán giả tỉnh táo, không tin theo hoặc chia sẻ những nội dung từ các tài khoản này để tránh làm sự việc thêm nghiêm trọng.

Netizen tiếp tục hỏi: “Đông Hùng đâu?”

Dù OH DANCE TEAM đã chính thức lên tiếng, phần bình luận dưới bài đăng lại tiếp tục xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh Đông Hùng.

Một số khán giả cho rằng nếu nguồn cơn tranh luận xuất phát từ những phát ngôn liên quan đến bài đăng của Đông Hùng, lời xin lỗi nên gọi đích danh người bị ảnh hưởng thay vì chỉ xin lỗi chung các nghệ sĩ và ê-kíp.

“Chưa thấy 1 câu nào trực tiếp xin lỗi chú Đông Hùng”, một bình luận nhận xét.

Một tài khoản khác cũng viết theo hướng tương tự, cho rằng nếu muốn giải quyết triệt để hiểu lầm thì cần có lời xin lỗi trực tiếp với nam ca sĩ.

Bên cạnh những ý kiến yêu cầu OH DANCE TEAM nói rõ hơn về Đông Hùng, cũng có khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng khác. Một số người cho rằng các dancer và ê-kíp hậu trường hoàn toàn có quyền cảm thấy chạnh lòng khi công sức của mình chưa được nhắc đến, đồng thời cho rằng tranh luận lần này phần nào xuất phát từ cách diễn đạt và cách các bên tiếp nhận thông tin.

Một bình luận đáng chú ý cho rằng nếu những người làm hậu trường cảm thấy công sức chưa được ghi nhận, họ hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp thay vì để những phát ngôn trên mạng xã hội tạo ra một cuộc tranh luận lớn hơn.

Như vậy, phản ứng của khán giả hiện vẫn chia thành nhiều hướng. Một bên tập trung vào việc ghi nhận công sức của dancer và các thành viên hậu trường; bên còn lại cho rằng cách thể hiện sự không hài lòng trên mạng xã hội đã khiến câu chuyện đi xa khỏi mục đích ban đầu của bài đăng.

Trước đó, stylist Trần Đạt cũng đã lên tiếng xin lỗi Đông Hùng

Trước thông báo của OH DANCE TEAM, stylist Trần Đạt cũng đã đăng lời xin lỗi sau khi những phát ngôn liên quan đến câu chuyện “shout out” gây tranh luận.

Trong bài viết của mình, Trần Đạt gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Đông Hùng nếu câu chuyện vô tình khiến nam ca sĩ bị đặt vào một cuộc tranh luận không đáng có. Anh đồng thời xin lỗi các anh tài, những người làm việc trong ê-kíp chương trình và khán giả đã yêu thương, bảo vệ chương trình.

Chi tiết này khiến diễn biến vụ việc tiếp tục được chú ý, bởi trước đó Đông Hùng đã chủ động giải thích khá rõ mục đích của bài đăng. Nam ca sĩ nhấn mạnh rằng anh muốn dành ánh sáng cho những tập thể thường đứng trong bóng tối để nghệ sĩ có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Ở góc độ khác, thông tin chính thức của chương trình cho thấy OH DANCE TEAM thực sự tham gia hỗ trợ nhiều tiết mục của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Chẳng hạn, phần trình diễn “Tích tịch tình tang” có OH DANCE TEAM trong danh sách hỗ trợ, trong khi một số tiết mục khác cũng ghi nhận sự tham gia của đội ngũ này.

Có thể thấy, câu chuyện lần này không chỉ xoay quanh một lời cảm ơn. Nó còn chạm đến một vấn đề khá nhạy cảm trong các chương trình giải trí lớn: Làm thế nào để hàng trăm con người phía sau sân khấu được ghi nhận, đồng thời những nghệ sĩ đứng trên sân khấu cũng không bị đặt vào những cuộc tranh luận ngoài mong muốn.

Việc OH DANCE TEAM chính thức lên tiếng có thể xem là bước tiếp theo để khép lại tranh luận. Tuy nhiên, qua phản ứng dưới bài đăng, một bộ phận khán giả vẫn mong muốn có sự giải thích và lời xin lỗi trực tiếp, rõ ràng hơn giữa những người liên quan. Còn với Đông Hùng, sau bài đăng giải thích trước đó, nam ca sĩ chưa có thêm phản hồi công khai về thông báo mới nhất của OH DANCE TEAM.