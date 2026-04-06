Chiêu tuyển “CMO 4 tuổi” của thương hiệu sữa yến mạch Oatside Việt Nam tưởng như chỉ là một trò đùa ngày 1/4 đã nhanh chóng trở thành tình huống truyền thông gây tranh cãi nhất thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, việc lựa chọn một em bé 4 tuổi đại diện cho chiến dịch quảng cáo hãng sữa hạt cũng bị dân mạng chất vấn vì cho rằng trẻ em không phải đối tượng khách hàng chính của thương hiệu.

Bài đăng thông báo Oatside bổ nhiệm CEO là Pamela Hải Đường

Đáng chú ý, một số ứng viên đã thẳng thừng công khai email "Thông báo kết quả ứng truyển vị trí CMO". Trong đó, Oatside thông báo:

"Hôm nay, Oatside chính thức công bố bổ nhiệm nữ CMO đầu tiên tại thị trường Việt Nam: Pamela Hải Đường - chuyên gia với hơn 4 năm kinh nghiệm "thực chiến" trong việc uống sữa.

Tại Oatside, chúng tôi tin rằng có những vị trí cấp cao chỉ dành cho những em bé. Chúng tôi tạo ra một cuộc tuyển dụng thú vị cùng một công việc kỳ lạ hơn những bài đăng tuyển dụng ở LinkedIn khác, chỉ để khẳng định một điều: Trong "thế giới ngon lành của sữa", trẻ em mới là những vị "sếp" quyền lực nhất. Bởi vì:

- Các bạn có thể hiểu về chỉ số, nhưng các em bé hiểu về niềm vui.

- Các bạn đánh giá dựa trên thị trường, nhưng các em bé đánh giá bằng sự chân thật của vị giác.

- Cuối cùng, không ai phù hợp hơn trong việc thấu hiểu và tận hưởng sữa ngon bằng chính những tâm hồn thuần khiết nhất", Oatside thông báo.

Email thông báo kết quả tuyển dụng từ Oatside

Ở cuối email, thương hiệu này còn đính kèm hình ảnh của bé Pamela khiến cho cộng đồng mạng nghi ngờ Oatside đang lạm dụng quá mức CMO của mình.

"Không có vấn đề gì với bạn KOL nhí này, nhưng cách brand đem việc tuyển dụng ra làm campaign thì đúng là quá đáng. CV của ứng viên brand sẽ thu thập làm gì? Và những người đã apply cho vị trí Chief marketing officer họ sẽ cảm thấy thế nào khi trở thành “quân cờ” cho chiêu trò truyền thông này? Đây rõ ràng là 1 campaign thiếu tôn trọng người lao động đang tìm việc và cũng là campaign ngớ ngẩn ko khác gì Chautfifth và 3ce ft tous les jours dạo trước", tài khoản Như Duyên bình luận.

"Chưa nói đến content tuyển dụng sai, việc sử dụng trẻ quảng cáo sữa hạt/ yến mạch cũng gây hiểu sai cho cha mẹ rằng nó có thể thay thế sữa bò. Với trẻ việc bổ sung sữa động vật mới đem lại lợi ích, sữa hạt bị đẩy truyền thông quá mức đang gây nhiều tác hại vì loại sữa này ko có nhiều tác dụng về sức khoẻ như quảng cáo", một người khác bày tỏ bức xúc.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 2/4, fanpage Oatside Việt Nam công bố kết quả tuyển dụng cho vị trí CMO tại thị trường Việt Nam. Người được chọn là Pamela Hải Đường, 4 tuổi, con gái của KOL Salim.

Thương hiệu sau đó giải thích CMO trong chiến dịch không phải Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị) như cách hiểu thông thường, mà là Chief Milk Officer - "Giám đốc điều hành chốt sữa ngon", mang ý nghĩa hài hước nhằm nhấn mạnh rằng trẻ em là người cảm nhận hương vị sữa tốt nhất.

Tuy nhiên, do bài đăng tuyển dụng ban đầu được trình bày giống một thông báo tuyển việc thật, nhiều người cho rằng chiến dịch có thể khiến ứng viên hiểu nhầm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và nhiều doanh nghiệp đang thắt chặt tuyển dụng. Nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp sẽ làm gì với những CV thật được gửi về để ứng tuyển.

Trước làn sóng bức xúc quá lớn đến từ cộng đồng mạng, chiều 5/4, Oatside chính thức lên tiếng xin lỗi.

Thương hiệu này cho biết đã ghi nhận các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động tuyển CMO gần đây. Doanh nghiệp thừa nhận việc sử dụng định dạng tuyển dụng trên nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn cho một chiến dịch mang tính marketing là không phù hợp, dẫn đến sự nhầm lẫn và khiến một số người cảm thấy thất vọng.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chính thức tới những cá nhân bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy khó chịu với hoạt động này", thông báo nêu.

Theo Oatside, sau khi nhận được phản hồi, doanh nghiệp đã email trực tiếp cho các ứng viên để xác nhận toàn bộ dữ liệu ứng tuyển được xử lý bảo mật và sẽ được xóa vĩnh viễn theo đúng cam kết. Thương hiệu cũng cho biết đang xem xét lại cách triển khai các chiến dịch tương tự trong tương lai nhằm đảm bảo sự rõ ràng và cẩn trọng hơn.