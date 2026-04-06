Hình ảnh cả gia đình xứ Wales sóng bước bên nhau trong ngày lễ Phục sinh tại nhà nguyện St. George mới đây không chỉ là một sự kiện hoàng gia thông thường, mà còn là một thước phim xúc động chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Sau hai năm vắng bóng để lui về phía sau cánh cửa Cung điện, tập trung cho cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư quái ác, sự trở lại đầy kiên cường của Kate Middleton bên cạnh Thân vương William và ba thiên thần nhỏ - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis như một lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh của tình thân và sự sống.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên kể từ năm 2023, công chúng lại được thấy một gia đình xứ Wales trọn vẹn, bình yên và rạng rỡ đến thế trong ngày lễ mang đậm ý nghĩa của sự tái sinh và hy vọng.

Khung cảnh bình yên sau giông bão và sự tinh tế qua từng nếp áo

Vào ngày Chủ nhật vừa qua, Thân vương và Vương phi xứ Wales cùng các con đã hòa cùng Vua Charles III, Vương hậu Camilla và các thành viên khác của Hoàng gia Anh tham dự buổi lễ tại Nhà nguyện St. George ở Windsor. Khoảnh khắc ba đứa trẻ nhà Wales gồm George (12 tuổi), Charlotte (10 tuổi) và cậu út Louis (7 tuổi) ngoan ngoãn bước đi bên cạnh bố mẹ thực sự khiến nhiều người rưng rưng.

Lần đầu tiên George và Charlotte ra mắt công chúng tại lễ Phục sinh là vào năm 2022, trong khi bé Louis chập chững theo gót anh chị vào năm sau đó. Thế nhưng, hai năm vừa qua, những biến cố sức khỏe ập đến đã khiến gia đình nhỏ phải chọn cách đón lễ kín đáo. Sự xuất hiện trở lại lần này giống như một lời tuyên bố dịu dàng rằng giông bão đã lùi xa. Đáng chú ý, Kate vẫn giữ nguyên phong cách thanh lịch và lối sống tiết kiệm quen thuộc khi mặc lại chiếc váy midi màu kem của thương hiệu Self-Portrait, thiết kế mà cô từng diện trong một sự kiện chung với Vương nữ Anne.

Nữ Vương phi 44 tuổi khéo léo kết hợp bộ váy với chiếc mũ rộng vành đặt làm riêng của Sean Barrett, toát lên vẻ đài các nhưng vô cùng gần gũi. Trong khi đó, cô bé Charlotte trông vô cùng đáng yêu trong chiếc áo khoác peacoat màu nâu ánh vàng khoác ngoài chiếc váy xanh lơ, còn hai cậu con trai thì chững chạc, đồng điệu với ông bố 43 tuổi trong những bộ vest xanh navy lịch lãm.

Hai năm lỡ hẹn và hành trình chiến đấu với bệnh tật đầy nước mắt

Không phải ngẫu nhiên mà lần xuất hiện này lại thu hút sự chú ý và lấy đi nhiều nước mắt của công chúng đến vậy. Gia đình xứ Wales đã phải bỏ lỡ các kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào năm 2024 và 2025, chọn cách lùi lại phía sau để bảo vệ sự bình yên cho các con sau khi Vương phi Kate tiết lộ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Đối với một người mẹ của ba đứa con nhỏ, việc đón nhận tin dữ có lẽ là một cú sốc không thể dùng lời để diễn tả. Thế nhưng, bằng sự kiên cường và tình yêu thương gia đình, cô đã mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất. Tháng 9 năm 2024, Vương phi chia sẻ tin vui rằng cô đã hoàn thành quá trình điều trị hóa trị "vô cùng khắc nghiệt". Bốn tháng sau đó, tin vui thực sự vỡ òa khi Middleton thông báo cô đã lui bệnh hoàn toàn.

Trong một thông điệp đầy tính nhân văn trên Instagram vào tháng 1 năm 2025, cô viết: "Niềm hy vọng của tôi là, bằng cách hỗ trợ các nghiên cứu đột phá và y tế xuất sắc, cũng như nâng cao phúc lợi cho bệnh nhân và gia đình họ, chúng ta có thể cứu được nhiều mạng sống hơn và xoa dịu nỗi đau của tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư". Từ đó, cô bắt đầu chầm chậm quay trở lại với các nghĩa vụ hoàng gia, xuất hiện rạng rỡ tại Tiệc vườn Hoàng gia, Lễ diễu hành Trooping the Colour và giải quần vợt Wimbledon.

Lời tự sự xót xa của người chồng và sức mạnh xoa dịu của tình thân

Đằng sau nụ cười của Kate là sự đồng hành bền bỉ và tình yêu thương vô bờ bến của Thân vương William. Tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc trò chuyện chân thành trên chương trình "The Reluctant Traveler" của Eugene Levy, vị vua tương lai đã có những phút giây trải lòng hiếm hoi về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của vợ.

Anh xót xa thừa nhận rằng họ chưa bao giờ nghĩ điều tồi tệ đó lại gõ cửa gia đình mình. "Bạn có thể thầm nghĩ, 'Điều đó sẽ không xảy ra với chúng ta đâu, chúng ta sẽ ổn thôi'. Nhưng khi nó thực sự giáng xuống, nó sẽ kéo bạn vào những nơi tăm tối nhất," William chia sẻ. Nỗi lo lắng của William càng nhân lên gấp bội khi chính cha anh, Vua Charles, 77 tuổi, cũng được chẩn đoán mắc ung thư vào cùng năm 2024. Thế nhưng, giữa những khó khăn bủa vây, William vẫn giữ vững quan điểm: "Tôi nghĩ mọi người đều có một cái nhìn tích cực, bạn phải tích cực".

Lễ Phục sinh là biểu tượng của sự sống lại và những điều tốt đẹp đang đâm chồi. Nhìn hình ảnh gia đình 5 người sóng bước bên nhau ngày hôm nay, người ta mới thấu hiểu sâu sắc rằng, dù là người bình thường hay những nhân vật hoàng gia quyền quý, sức khỏe và tình thân gia đình mới chính là thứ tài sản vô giá nhất giúp con người vững vàng vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.