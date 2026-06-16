Nhắc đến Ngọc Thanh Tâm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một "rich kid" của showbiz Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1993 là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group.

Cuộc sống của cô từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán, từ những chuyến du lịch xa xỉ, đồ hiệu đắt đỏ cho đến căn hộ rộng 650m2 được tạo thành từ việc đập thông 6 căn chung cư cao cấp tại TP.HCM. Thế nhưng phía sau những điều dễ gây chú ý ấy, Ngọc Thanh Tâm lại đang có một hành trình riêng để thoát khỏi cái bóng của danh xưng "con nhà giàu".

Xuất thân từ gia thế khủng, Ngọc Thanh Tâm từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường thượng lưu, học ở những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Cô từng đỗ thẳng 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Khi về Việt Nam, cô theo học ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT.

Song thay vì bước thẳng vào công việc kinh doanh của gia đình, Ngọc Thanh Tâm chọn theo đuổi lĩnh vực giải trí và truyền thông - môi trường đòi hỏi khả năng sáng tạo cũng như sự thích nghi liên tục.

Bên cạnh gia thế và thành tích học tập, ngoại hình của Ngọc Thanh Tâm cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt sắc, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại luôn gây tranh cãi vì phong cách thời trang.

Có thông tin cho rằng cô nàng cao khoảng gần 1m60. Tuy nhiên, Ngọc Thanh Tâm chưa từng công bố chiều cao chính xác của mình. Dẫu vậy, Ngọc Thanh Tâm cũng tự nhận bản thân là “nấm lùn” nên phải nhờ đến những đôi giày cao gót "khủng" hay giày độn đế mỗi khi tham dự sự kiện để có vóc dáng cân đối hơn trên thảm đỏ. Đây cũng là lý do khán giả thường bắt gặp hình ảnh Ngọc Thanh Tâm xuất hiện cùng những đôi giày được ví von là "cà kheo" trong nhiều sự kiện giải trí.

Về sự nghiệp, Ngọc Thanh Tâm bắt đầu được khán giả biết đến nhiều qua một số dự án điện ảnh như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp… Dù không thuộc nhóm diễn viên xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn và từng bước mở rộng vai trò sang lĩnh vực sản xuất nội dung.

Những dự án như web drama Tâm sắc Tấm, Thạch Sanh – Lý Thanh của Ngọc Thanh Tâm luôn nhận được sự quan tâm vì mức độ đầu tư khủng. Đồng thời, “công chúa 7000 tỷ” cũng phát triển kênh YouTube cá nhân với nội dung xoay quanh cuộc sống, công việc và những trải nghiệm thường ngày.

Một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất của cô là chương trình thực tế Not Just A Rich Kid. Thông qua chương trình này, Ngọc Thanh Tâm lựa chọn kể câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, từ đó mang đến góc nhìn gần gũi hơn về nhóm đối tượng thường được công chúng gắn với định kiến “con nhà giàu”.

Song song với các hoạt động sản xuất nội dung, nữ diễn viên cũng xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình. Đặc biệt, việc tham gia show giải trí Gia Đình Haha giúp cô tiếp cận lượng khán giả rộng hơn, đồng thời cho thấy hình ảnh đời thường khác với những gì công chúng thường hình dung về một “rich kid” nổi tiếng.

Dẫu vậy bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống giàu sang của Ngọc Thanh Tâm vẫn luôn là chủ đề được bàn tán nhiều trên MXH. Một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là không gian sống rộng khoảng 650m² của gia đình cô tại TP.HCM. Căn nhà được hình thành từ việc đập thông sáu căn hộ liền kề trong một khu đô thị cao cấp, tạo nên một không gian sinh hoạt rộng lớn.

Qua những vlog từng được chia sẻ, có thể thấy ngôi nhà mang phong cách sang trọng với nhiều chi tiết nội thất cầu kỳ. Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi để phục vụ các buổi gặp gỡ gia đình, trong đó nổi bật là chiếc bàn ăn có sức chứa hàng chục người. Nhiều không gian chức năng như phòng karaoke, khu tiếp khách hay các phòng ngủ riêng đều được thiết kế theo sở thích của từng thành viên.

Cùng với đó, những không gian riêng của Ngọc Thanh Tâm cũng khiến dân tình phải trầm trồ khi sở hữu nguyên tủ đồ hiệu, nhiều mẫu quần áo, túi xách đến từ các thương hiệu cao cấp, đắt đỏ. Cô cũng từng gây sốt với nhiều series “đập hộp” những món đồ đắt tiền.

Thế nhưng từ năm 2024 trở lại đây, công chúng bắt đầu chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của Ngọc Thanh Tâm. Phong cách cá nhân trở nên sắc sảo, chỉn chu và đậm chất riêng hơn. Thay vì tập trung vào việc khoe hàng hiệu, cô thể hiện cá tính thông qua những dự án truyền thông có chiều sâu và những lần xuất hiện có chọn lọc và ngày càng nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng.

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