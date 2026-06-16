Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến bác sĩ thú y K. (sống ở TP.HCM) kiêm chủ kênh TikTok hơn 52.000 người theo dõi đang nhận về nhiều sự chú ý.

Cụ thể K. bị tố sử dụng chó mèo tại phòng khám quay clip, làm content. Nhiều video cho thấy K. có những tương tác quá đà với thú cưng, trong đó có các bé đang điều trị hoặc hồi phục sức khỏe. Bài tố xuất hiện trên Threads nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng bức xúc từ netizen.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, bác sĩ thú y K. đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận các nội dung gần đây đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Phòng khám nơi K. làm việc cũng đăng thông báo nhận trách nhiệm trong công tác quản lý và cho biết đã chấn chỉnh sự việc. Tuy nhiên, lời xin lỗi từ cả K. và phòng khám không xoa dịu cộng đồng mạng khi nhiều người cho rằng cách phản hồi chưa thực sự thẳng thắn và chưa tập trung vào hành vi đối xử với thú cưng trong các video.

Đến tối ngày 15/6, quản lý phòng khám và K. đã đăng tải video lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm đồng thời đưa ra thông báo chính thức.

Tại đây, quản lý phòng khám cho biết mình chỉ mới xem các video gần đây, thừa nhận đây là “những nội dung không phù hợp với hành vi và chuẩn mực của một bác sĩ thú y” và gửi lời xin lỗi đến các chủ nuôi. Bác sĩ này khẳng định những hình ảnh này không phản ánh quy trình làm việc của phòng khám, đồng thời nhấn mạnh việc tác động khiến thú cưng bị ảnh hưởng về mặt tinh thần là điều không thể chấp nhận được. Đại diện phòng khám cũng nhận lỗi vì chưa quản lý chặt chẽ hoạt động của nhân viên trên mạng xã hội.

Về phía K., người này gửi lời xin lỗi trực tiếp đến cộng đồng, các chủ nuôi và những thú cưng xuất hiện trong video. K. thừa nhận đã có những tương tác khiến các bé hoảng sợ, quay clip khi chưa xin phép chủ nuôi và không đặt mình vào vị trí của khách hàng để suy nghĩ về cảm xúc của họ khi xem các nội dung này. K. cũng xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám.

Đại diện phòng khám cho biết thêm đã chủ động liên hệ với các khách hàng liên quan, cam kết chịu trách nhiệm nếu những thú cưng xuất hiện trong video phát sinh vấn đề tâm lý hoặc hành vi trong tương lai. Phòng khám đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý, mong cộng đồng có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với nhân sự liên quan và cho đơn vị thời gian để chấn chỉnh, hoàn thiện quy trình hoạt động trong thời gian tới.

Đặc biệt, cùng với những lời xin lỗi, phía phòng khám đã “quyết định đình chỉ công tác đối với nhân viên Khang kể từ ngày 15/6/2026 theo quy định của phòng khám” .

Trước đó, vào chiều 15/6, K. cũng đăng lời xin lỗi lần thứ 2 lên kênh TikTok của mình đồng thời xóa/ẩn clip lên tiếng đầu tiên.

Trong lần xin lỗi mới nhất, K. thừa nhận các video trên kênh cá nhân đã đi “theo hướng RẤT PHẢN CẢM, điều này làm ảnh hưởng đến TÂM LÝ của các bé và không chú ý đến cảm xúc của khách hàng”. Người này cho biết ban đầu chỉ muốn chia sẻ nội dung liên quan đến thú y và lan tỏa năng lượng tích cực, nhưng sau khi kênh trở nên nổi tiếng, các video tương tác với thú cưng lại đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Trong bài đăng, K. gửi lời xin lỗi đến khách hàng và người xem, đồng thời cho biết đang nhìn nhận lại bản thân để bắt đầu lại với vai trò một bác sĩ thú y và nhà sáng tạo nội dung. K. cũng nhấn mạnh các video đều được thực hiện trên tài khoản cá nhân, không liên quan đến phòng khám hay tổ chức nào khác, đồng thời mong cộng đồng không công kích nơi làm việc và tiếp tục cho mình cơ hội sửa sai trong tương lai.