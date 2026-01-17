Ở Việt Nam, có duy nhất một ngôi trường có hẳn khu rừng trong khuôn viên

Giữa bản đồ đại học Việt Nam, có những ngôi trường nổi tiếng vì điểm chuẩn cao, có nơi gây chú ý bởi kiến trúc hiện đại, lại có trường được nhớ tới nhờ đời sống sinh viên sôi động. Nhưng Trường Đại học Lâm nghiệp lại nổi bật theo một cách rất khác.

Ngôi trường này khiến nhiều người phải giật mình khi biết rằng ngay trong khuôn viên trường tồn tại một khu rừng rộng hàng trăm hecta. Điều đặc biệt hơn cả là phía sau không gian xanh hiếm có ấy là một lịch sử hình thành bền bỉ cùng chất lượng giáo dục đã được khẳng định suốt hơn 60 năm qua.

Trường Đại học Lâm nghiệp (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Ngôi trường có diện tích lớn gần bằng 1 quốc gia

Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập vào ngày 19/8/1964, trường ra đời trên cơ sở tách Khoa Lâm học và tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc thành lập một trường đại học chuyên sâu về lâm nghiệp cho thấy tầm nhìn dài hạn của Nhà nước đối với tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Những năm đầu hoạt động, Đại học Lâm nghiệp chỉ có ba khoa và đào tạo bốn ngành học.

Một trong những dấu ấn lớn nhất trong quá trình hình thành và phát triển của Đại học Lâm nghiệp chính là khuôn viên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Tổng diện tích của trường lên tới khoảng 160 hecta, trong đó khu rừng thực nghiệm đã chiếm khoảng 110 hecta. Con số này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đặt cạnh các trường đại học lớn khác tại Hà Nội. Thậm chí, nếu so sánh một cách vui vui, diện tích của Đại học Lâm nghiệp chỉ thua Monaco… 40 hecta và lớn hơn nhiều quốc gia siêu nhỏ nổi tiếng trên thế giới.

Trường có hẳn một... khu rừng trong khuôn viên (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Tổng diện tích của trường lên tới khoảng 160 hecta, trong đó khu rừng thực nghiệm đã chiếm khoảng 110 hecta (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Vậy nên mới có chuyện nhiều người hay trêu vui rằng sinh viên Đại học Lâm nghiệp đúng kiểu “tộc Omaticaya phiên bản đời thực” trong Avatar - sống giữa rừng, lớn lên cùng rừng và ngày nào cũng gắn bó với cây cối. Ở đây, rừng không phải background check-in cho có mà là một phần của cuộc sống sinh viên. Đi học là băng qua rừng, học bài là ngồi dưới tán cây, làm thí nghiệm thì khỏi cần đi đâu xa vì rừng ở ngay trước mắt. Cũng giống Omaticaya gắn bó với Mẹ Eywa, sinh viên Lâm nghiệp lớn lên cùng khu rừng của trường, để rồi khi rời đi mới nhận ra nơi ấy đã trở thành một phần ký ức rất khó quên.

Qua nhiều thập kỷ, khu rừng trong trường không chỉ là biểu tượng mà còn là một phần không thể tách rời của lịch sử phát triển nhà trường. Đây là nơi ghi dấu bao thế hệ sinh viên học tập, nghiên cứu và gắn bó với thiên nhiên.

Sinh viên của trường gắn bó với thiên nhiên. (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

50.000 kỹ sư và cử nhân, gần 5.000 thạc sĩ và hơn 100 tiến sĩ của VNUF

Nếu lịch sử hình thành tạo nên nền móng thì chất lượng giáo dục chính là yếu tố giúp Đại học Lâm nghiệp đứng vững và khẳng định vị thế trong suốt hơn 60 năm qua. Từ một trường đào tạo chuyên sâu, đến nay Đại học Lâm nghiệp đã có 9 khoa và giảng dạy 33 ngành học ở nhiều bậc đào tạo khác nhau. Dù mở rộng quy mô và lĩnh vực, lâm nghiệp vẫn luôn là ngành mũi nhọn, là cái tên được nhắc tới đầu tiên khi nói về đào tạo lâm nghiệp tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt trong mô hình đào tạo của Đại học Lâm nghiệp nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên không chỉ học trong giảng đường mà còn trực tiếp tiếp xúc với rừng, đất, cây và hệ sinh thái ngay trong khuôn viên trường. Khu rừng thực nghiệm trở thành lớp học ngoài trời đúng nghĩa, nơi sinh viên quan sát, nghiên cứu và áp dụng kiến thức đã học một cách trực quan.

Lâm nghiệp ưu tiên học đi đôi với thực hành (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Sinh viên của trường gắn chặt với thiên nhiên. (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Nhờ môi trường sinh thái tự nhiên rộng lớn, Đại học Lâm nghiệp còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim sinh sống và di cư theo mùa. Trong số đó có cả những loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam như cò nhạn.

Sau hơn 6 thập kỷ phát triển, Đại học Lâm nghiệp đã đào tạo ra hơn 50.000 kỹ sư và cử nhân, gần 5.000 thạc sĩ và hơn 100 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến tài nguyên rừng.

Nhờ môi trường sinh thái tự nhiên rộng lớn, Đại học Lâm nghiệp còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim sinh sống và di cư theo mùa (Ảnh: Đại học Lâm nghiệp - VNUF)

Không dừng lại ở cơ sở chính tại Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp còn mở rộng hoạt động đào tạo với các phân hiệu tại Đồng Nai và Gia Lai. Đặc biệt, trường đã và đang đào tạo hơn 2.500 học sinh phổ thông dân tộc nội trú, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các vùng miền còn nhiều khó khăn.