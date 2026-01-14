Vì ông bà trong nhà sức khỏe không tốt, còn bản thân phải đi làm, chị Hồ (Trung Quốc) đã đăng ký cho con gái 3 tuổi theo học tại một trường mầm non tư thục. Ngôi trường này quảng bá rầm rộ với các lời giới thiệu như: cơ sở vật chất đầy đủ, đội ngũ giáo viên chất lượng, đặc biệt bữa ăn cho trẻ được xây dựng và kiểm soát bởi chuyên gia dinh dưỡng.

Thời gian đầu, mỗi ngày giáo viên đều đăng hình ảnh bữa trưa của trẻ vào nhóm phụ huynh để mọi người tiện theo dõi. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, chị Hồ bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường: hình ảnh bữa ăn trong nhóm phụ huynh liên tục bị lặp lại, cùng một bức ảnh nhưng được đăng đi đăng lại trong nhiều ngày.

Cho đến một ngày, giáo viên bất ngờ đăng một bức ảnh mới. Trong ảnh, phần cơm trưa trông rất khó nuốt, giống như đồ ăn để qua đêm. Chỉ vài giây sau, giáo viên lập tức xóa ảnh.

Một phụ huynh trong nhóm đã hỏi thẳng: “Đây có phải là bữa trưa của các con không?”. Phía nhà trường giải thích ngắn gọn rằng: “Giáo viên gửi nhầm ảnh". Tuy nhiên, sau khi đưa ra lời giải thích này, nhà trường lập tức xóa phụ huynh đặt câu hỏi ra khỏi nhóm.

Hành động đó càng khiến chị Hồ và nhiều phụ huynh khác nghi ngờ. Một số người đã hẹn nhau đến trường vào đúng giờ ăn trưa, tiến hành một cuộc ‘kiểm tra đột xuất’. Sự thật họ chứng kiến khiến nhiều người bức xúc: bữa trưa của trẻ chỉ gồm vài món rau rẻ tiền, hoàn toàn không có sự cân đối giữa đạm và rau, khác xa những gì nhà trường từng quảng bá.

Để tránh bị phụ huynh phát hiện, nhà trường đã cố tình sử dụng lại các bức ảnh cũ đăng lên nhóm mỗi ngày. Và bức ảnh bị “đăng nhầm” rồi vội xóa kia, thực chất mới là hình ảnh thật. Sau quá trình khiếu nại, đấu tranh của chị Hồ và các phụ huynh, phía nhà trường cam kết từ nay sẽ đảm bảo cung cấp bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ mỗi ngày.

Phụ huynh gửi con đến trường mầm non không chỉ để con được tiếp cận kiến thức sớm, mà còn để trẻ được chăm sóc, hòa nhập và phát triển an toàn trong môi trường tập thể. Gặp phải một cơ sở thiếu trách nhiệm như vậy thực sự là trải nghiệm tồi tệ đối với bất kỳ gia đình nào.

Vậy làm thế nào để tránh những tình huống đáng tiếc tương tự? Khi chọn trường mầm non cho con, phụ huynh có thể lưu ý:

- Đừng ngại mất thời gian, hãy khảo sát nhiều trường, so sánh kỹ lưỡng trước khi quyết định;

- Quan tâm đến uy tín và đánh giá truyền miệng, những ngôi trường được phụ huynh giới thiệu thường khó quá tệ;

- Không nên mù quáng tin rằng học phí cao đồng nghĩa với chất lượng tốt;

- Trong điều kiện tương đương, nên ưu tiên trường gần nhà để thuận tiện đưa đón;

- Thường xuyên trò chuyện với con về sinh hoạt ở trường, nếu phát hiện vấn đề, cần kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi.

Nuôi dạy con không có chuyện nhỏ. Mỗi chi tiết đều cần sự cẩn trọng. Mong rằng mọi đứa trẻ đều được lớn lên khỏe mạnh và mỗi gia đình đều có thể yên tâm, hạnh phúc.