Ô tô mất lái, tài xế bay lên không trung rồi tử vong vì sai lầm phổ biến

Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở Mỹ khiến nhiều người rùng mình. Camera an ninh đã ghi lại gần như toàn bộ diễn biến của vụ việc mà trong đó, tài xế phạm phải những sai lầm thông thường nên đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Hy vọng câu chuyện sẽ là lời cảnh tỉnh cho các tài xế khác để những tình huống đáng tiếc sẽ không xảy ra.

Ô tô mất lái lộn nhiều vòng, tài xế bay lên không trung

Theo thông tin được đăng tải trên trang Daily Mail, vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 5/8 vừa qua tại bang Bắc Dakota, Mỹ.

Thông tin được cung cấp bởi cảnh sát cho biết Salvador Mendiola, 32 tuổi tới từ Mexico đã lái một chiếc ô tô hiệu Mercury Mountaineer đời 2002 theo hướng Nam trên Đại lộ 87 Tây Bắc ở New Town, bang Bắc Dakota.

Chiếc xe lao đến từ xa, sáng loáng như một quả cầu lửa.

Chiếc xe chở theo 2 người nữa là Lazaro Gonzalez, 25 tuổi và Salvador Gonzalez, 26 tuổi đều tới từ Mexico. Vào khoảng 23 giờ 20 phút, khi đến một khúc cua, do đi quá nhanh, Mendiola đã không thể làm chủ được tay lái nên chiếc SUV đã lao khỏi con đường mà nó đang đi, bay lên trên không rồi lộn nhiều vòng và cuối cùng rơi xuống một con mương.

Camera đã bắt trọn khoảnh khắc tài xế bay lên không trung qua đường cửa sổ và đập vào cánh cửa cuốn làm bằng kim loại ở ngôi nhà ven đường trước sự kinh hãi của những người chứng kiến. Theo phản xạ, nhiều người dân có mặt đã vội vã chạy khỏi hiện trường khi thấy chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hồn.

Chiếc xe lộn nhiều vòng, tài xế thì bay lên không trung.

Tài xế mắc sai lầm chết người, vụ tai nạn là lời cảnh tỉnh

Cảnh sát điều tra cho biết, ngoài việc đi với tốc độ cao nên khó xử lý tình huống khi gặp các khúc cua, tài xế Mendiola còn mắc một sai lầm chết người nữa, đó chính là việc không thắt dây an toàn.

Vì thế, khi có va chạm mạnh, Mendiola đã bay ra ngoài chiếc xe, va đập mạnh vào cánh cửa cuốn của một cửa hàng gần đó và tử vong ngay tại hiện trường, trước khi lực lượng cứu thương kịp có mặt để đưa anh đi cấp cứu.

Lazaro ngồi ở ghế hành khách ở phía trước, cũng không thắt dây an toàn như Mendiola nên bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Trinity ở thành phố Minot, bang Bắc Dakota.

Dù ngồi ở vị trí nào trên xe thì bạn cũng nên thắt dây an toàn. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Salvador ngồi ghế phía sau thì có thắt dây an toàn nên vẫn ở trong xe và chỉ bị thương nhẹ, đã được điều trị trực tiếp tại hiện trường.

Hiện vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra làm rõ bởi Lực lượng Tuần tra Cao tốc Bắc Dakota.

Để bảo đảm an toàn khi đi ô tô, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên tuân thủ nghiêm các quy định như sau:

- Luôn thắt dây an toàn: Khi có va chạm mạnh, túi khí ở ghế lái sẽ bung ra và giúp hấp thu đa số lực, đảm bảo an toàn cho người lái. Nếu không thắt dây an toàn, tài xế có thể sẽ bay ra ngoài xe hoặc đập vào kính lái rất nguy hiểm, tăng tỷ lệ tử vong. Ngoài ra người ngồi ở các vị trí khác trong xe cũng cần thắt dây an toàn để tránh bay ra ngoài như trong vụ tai nạn trên.

- Không đi với tốc độ quá nhanh, giảm tốc khi tới các khúc cua: Khi đi trên đường, luôn đảm bảo tốc độ ở giới hạn cho phép, đặc biệt phải giảm tốc khi tới các khúc cua, các đoạn đường giao nhau để tránh va chạm.

- Không sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn trước khi lái xe: Để đảm bảo tinh thần tỉnh táo, vững vàng và xử lý được các tình huống khẩn cấp.

- Không lái xe khi cảm thấy buồn ngủ: Nên nghỉ ngơi giữa các chặng nếu lái xe đường dài, đặc biệt là lái xe vào lúc ban đêm khi tầm nhìn trở nên hạn hẹp hơn, khó quan sát hơn.

- Giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước: Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

+ Nếu vận tốc bằng 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

+ Nếu vận tốc trên 60 - 80km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m.

+ Nếu vận tốc từ trên 80 - 100km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Nếu mặt đường trơn trượt thì khoảng cách an toàn cần lớn hơn những con số này.