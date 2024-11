Vào tháng 8 năm nay, một vụ tai nạn xe ô tô rơi xuống sông đã xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tài xế họ Lưu đã may mắn thoát chết, nhưng người cha ngồi ở ghế phụ lại tử vong.

Điều đáng kinh ngạc là cảnh sát Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng: đây là một vụ án giết người có chủ đích, nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm lên tới 7,9 triệu NDT (tương đương 28 tỷ đồng).

Con sông nơi xảy ra "tai nạn".

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục tiết lộ, Lưu, hung thủ của vụ án, xuất thân từ nông thôn và là con trai duy nhất trong gia đình, được bố mẹ hết mực cưng chiều. Trước đó, anh ta cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ kinh doanh. Tuy nhiên, Lưu không hề báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, sống cùng vợ con ở thành phố, và khi nợ nần chồng chất, hắn ta đã nhẫn tâm lên kế hoạch sát hại chính cha ruột của mình.

Theo thông tin trước đó, vào tháng 8, chiếc xe do Lưu điều khiển đã lao xuống sông tại khu vực Tiêu Gia Loan, huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam. Lưu đã kịp thời nhảy ra khỏi xe và thoát chết, trong khi người cha ngồi ở ghế phụ không may qua đời. Cảnh sát địa phương nghi ngờ thái độ bình tĩnh quá mức của Lưu trước cái chết của cha mình. Sau khi điều tra, họ phát hiện Lưu đã mua 7 hợp đồng bảo hiểm tai nạn cho cha mình tại các công ty bảo hiểm khác nhau. Đồng thời, anh ta đang nợ số tiền lên tới hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Thông qua việc phỏng vấn hàng xóm và người thân của Lưu, phóng viên đã phác họa được phần nào cuộc sống của anh ta. Mọi người cho biết Lưu là con trai duy nhất trong gia đình. Mặc dù gia cảnh không mấy khá giả, nhưng Lưu vẫn được cha hết mực yêu thương. Một người hàng xóm chia sẻ: "Tôi chứng kiến Lưu lớn lên, bất kể anh ta muốn ăn gì, mặc gì, cha anh ta đều đáp ứng." Anh họ của Lưu cũng nói: "Từ nhỏ, cậu tôi rất cưng chiều Lưu, vì anh ta là con trai duy nhất trong nhà."

Được biết, sau khi trưởng thành, Lưu đã ra ngoài kinh doanh và kiếm được kha khá tiền. Người thân và hàng xóm đều từng thấy Lưu lái xe BMW và Lincoln về quê. Tuy nhiên, dù giàu có nhưng Lưu lại không hề báo đáp cha mẹ. Mọi người cho biết anh ta rất ít khi về quê, sống cùng vợ và 3 cô con gái ở thành phố. Ngôi nhà cũ của gia đình Lưu vẫn là một căn nhà gỗ ọp ẹp, cửa sổ hư hỏng, biển số nhà bong tróc, nổi bật giữa những ngôi nhà mới được sửa sang xung quanh.

Người thân cho biết cha của Lưu sống một mình ở quê, vẫn có thể tự nấu ăn nhưng đi lại không vững, còn mẹ Lưu đi làm thuê xa nhà, "gần một tháng nay chưa về". Anh họ của Lưu cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Lưu không chịu sửa sang lại căn nhà cũ.

Ngôi nhà cũ nơi người cha sống một mình

Ban đầu, dân làng đều nghĩ rằng cha của Lưu chết đuối nên đã tổ chức tang lễ ngay tại nhà. Hàng xóm nhớ rằng lúc đó Lưu đã khóc rất đau khổ. Nửa tháng sau, cảnh sát đến làng, khai quật thi thể của cha Lưu từ phía sau núi để khám nghiệm tử thi và phát hiện ra đây là một vụ giết người.

Anh họ của Lưu cũng kể lại với phóng viên rằng vào tháng 6 năm nay, khi cha của Lưu đang ăn cơm tại nhà anh ta, anh tình cờ nghe thấy Lưu bảo cha mình về nhà lấy chứng minh nhân dân. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lưu đang làm thủ tục mua bảo hiểm cho cha mình. Anh họ của Lưu ngậm ngùi: "Ai mà ngờ được hắn ta lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

Hiện tại, Lưu đang bị tạm giam hình sự vì tình nghi cố ý giết người và lừa đảo bảo hiểm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

