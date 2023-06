"Ô tô điên" đâm loạt xe máy, xe tải ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, nguy kịch

Liên quan vụ 'ô tô điên' lùa loạt xe máy, xe tải ở Bình Dương, sáng 7/6, lực lượng chức năng TP Thuận An (Bình Dương) đã thông tin về tình hình sức khoẻ các nạn nhân.



Theo đó, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Thông tin từ bệnh viện, hiện em P.T.T.M (17 tuổi), một trong ba nạn nhân đã chết não, đang nguy kịch. Hai người còn lại, một người bị gãy tay, một người bị xây xát nhẹ.

Khoảng khắc "ô tô điên" lùa loạt xe máy. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 6/6, Vũ Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ TP Thuận An) lái ô tô BKS: 61A-904.76 chạy trên đường ĐT743C, hướng từ cầu Ông Bố về ngã tư 550. Khi đến ngã ba Cửu Long (KP Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Sau khi tông 5 xe máy, Vũ Tuấn Anh tiếp tục lái xe lao nhanh về phía trước, tông vào ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Chưa dừng lại, "xe điên" tiếp tục lao tới, tông vào 2 xe máy đang chạy cùng chiều. Sau khi lùa loạt xe, "xe điên" lao lên vỉa hè, tông thêm một ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Thời điểm gây tai nạn, nhiều người đi xe máy bị húc văng nằm trên đường. Một người bị hất lên đầu ô tô và kéo đi một đoạn xa.

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy, có nồng độ cồn trong hơi thở của Vũ Tuấn Anh, mức 0,748mg/ lít khí thở. Kiểm tra ma túy xác định âm tính.