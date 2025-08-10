Fanpage aFamily

Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM

Ô tô 7 chỗ đang chạy thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu, may mắn không có ai bị nạn.

Tối 10-8, Công an phường Tam Bình, TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ.

Ô tô 7 chỗ bốc cháy giữa cơn mưa lớn tại TP HCM gây hoang mang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế 35 tuổi lái ô tô 7 chỗ trên Quốc lội 1, khi chuẩn bị qua cầu Gò Dưa, phường Tam Bình thì trong ca-pô ô tô có mùi khét. Lúc này, trời đang đổ mưa.

Tài xế dừng xe kiểm tra thì phát hiện lửa bốc mạnh nên hô hoán, nhờ người đi đường giúp đỡ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy.

Vụ cháy khiến đầu ô tô bị hỏng nặng. Tài xế cho biết mua ô tô hơn 5 năm trước, lúc ô tô cháy không chở theo người.

Theo Người lao động 08/10/2025 19:56 (GMT +7)
