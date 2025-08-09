Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, tại Kiot 6-7-8 thuộc B7 Kim Liên nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch xảy ra một vụ hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát dữ dội ngay tầng 1 của Kiot. Vào thời điểm này, nhiều người đi đường đã dừng lại quay clip và chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người quan tâm.

Sau khi phát hiện, người dân cùng nhân viên cửa hàng đã báo cho lực lượng chức nặng.

Nhận được tin báo, PCCC đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa, không để lây lan ra xung quanh. Khoảng nửa tiếng sau, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC có mặt kịp thời

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch

Do vụ cháy xảy ra vào giờ cáo điểm khiến tuyến phố ùn tắc

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định không có thương vong về người. Hiện, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.