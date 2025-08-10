Lãnh đạo UBND xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, địa phương vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 10/8, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Tr. (trú thôn Thái Yên, xã Hương Đô) nhóm lửa đốt rác sau nhà. Do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bén nhanh, lửa bốc cháy dữ dội và cháy lan sang 1 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr khoảng 10 mét.

5 căn nhà gỗ quý ở Hà Tĩnh bị lửa thiêu thành than. (Ảnh: Đ.H)

Cột khói cao hàng chục mét, lan sang 4 nhà gỗ khác dựng liền kề trong khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông. Thời điểm này, không có người ở bên trong các căn nhà.

Phát hiện đám cháy, gia đình ông Tr. huy động người thân trong nhà dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, lửa tiếp tục bốc cháy lan sang các ngôi nhà gỗ khác của gia đình.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Đô huy động lực lượng, cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình dập lửa, vớt vát tài sản. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Hà Tĩnh cũng huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với người dân khống chế đám cháy. Sau khoảng một giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ 5 nhà gỗ cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Được biết, ông Tr. làm nghề buôn nhà gỗ, dựng sẵn trong vườn để bán cho khách. Mỗi căn rộng 80-100 m2, làm bằng gỗ lim và dổi. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại.