Ngày 9/8, Cục CSGT xác minh, tìm chủ xe ô tô màu trắng, cố tình dán phụ kiện nơ hồng nhằm che biển số , chạy trên phố ở Hà Nội.

Theo Cục CSGT, bước đầu cơ quan chức năng xác minh chủ xe là N.T.H. (trú ở Mê Linh, Hà Nội) và đề nghị tới Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm việc.

Đại diện Cục CSGT cho hay, hiện nay vẫn còn một số chủ xe, tài xế ô tô sử dụng cách dán, che biển số để tránh phạt nguội, phương thức ngày một tinh vi.

Xe ô tô gắn nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe nhằm che biển số.

Nghị định 168 quy định xử phạt người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô màu trắng hiệu Mercedes GLC 300 mang BKS 30F-443.xx lưu thông trên đường phố Hà Nội. Đáng chú ý, phía đuôi xe được gắn chiếc nơ hồng kích thước lớn, che mất 2 số cuổi của biển số.

Nhiều người cho rằng, mặc dù chiếc xe đắt tiền nhưng chủ xe cố tình dùng phụ kiện che biển số nhằm trốn trách việc bị phạt nguội do vi phạm giao thông.