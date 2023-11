O Sen Ngọc Mai giờ ra sao: Ra nhạc ít được chú ý, vẫn bị chỉ trích khi trở lại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Cũng khoảng thời điểm này vào năm 2022, Ngọc Mai đã chính thức trở thành Quán quân của chương trình về âm nhạc được yêu thích nhất năm 2022 - The Masked Singer Việt Nam. Thời điểm đó, cái tên "O Sen" Ngọc Mai ngay lập tức gây bão truyền thông. Xuất sắc vượt qua các đối thủ "nặng ký" với tỉ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả cả nước, giảng viên thanh nhạc, thạc sĩ - ca sĩ Ngọc Mai nổi lên như 1 hiện tượng. Tuy nhiên, sau 1 thời gian cô lại rơi vào những lùm xùm về phát ngôn, giọng hát và cả vấn đề bản quyền khiến hình ảnh dần xấu đi trong mắt công chúng.

Để rồi 1 năm nhìn lại, từ xuất phát điểm đầy triển vọng, Ngọc Mai đã có 1 năm bị phần nhiều khán giả quay lưng, thậm chí tẩy chay. Các sản phẩm âm nhạc qua đó cũng không còn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Sau loạt òn ào liên tiếp về đời tư và phát ngôn, Ngọc Mai của thời gian gần đây ra sao?

Các hoạt động âm nhạc chưa để lại nhiều dấu ấn

Ngọc Mai vẫn duy trì các lớp học thanh nhạc Hát Cùng Mai, vẫn dạy nhạc cho một số nghệ sĩ đồng nghiệp mà gần nhất là Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An nhưng cũng không thể đi sâu ở mùa 2 The Masked Singer . Không khó để thấy danh tiếng của lớp học đã ngày càng giảm sút vì nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, nhiều nghệ sĩ từng học Ngọc Mai nay đã không theo học nữa như Hoàng Dũng, Orange, Anh Tú, Thái Trinh,....

Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của cô - Một Vòng Việt Nam - một sáng tác của Đông Thiên Đức. Sau 1 tháng ra mắt, ca khúc chỉ có hơn 400 nghìn lượt xem, không lọt top trending. Ngọc Mai cũng duy trì kênh YouTube bằng cách đăng tải các ca khúc cover trong series Vào Nghe Mai Hát nhưng cũng chỉ đạt lượt view khiêm tốn: trung bình chỉ vài chục nghìn, hiếm hoi mới có clip vươn đến con số trăm nghìn view. Các sản phẩm âm nhạc “chính chủ” của Ngọc Mai gần như không để lại bất kì dấu ấn nào trong lòng công chúng.

Bên cạnh đó, Ngọc Mai cũng xuất hiện trình diễn ở một số các sự kiện. Ở các sân khấu lớn Ngọc Mai xuất hiện trình diễn, cô cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Đa phần các ý kiến này đều thừa nhận Ngọc Mai là một giọng ca có kĩ thuật thanh nhạc rất tốt, vận dụng được nhiều "chiêu thức" trong cách xử lý ca khúc, không phủ nhận về chất lượng giọng hát của cô. Tuy nhiên chính vì việc tập trung sử dụng quá nhiều kĩ thuật thanh nhạc đã khiến Ngọc Mai bị chê trình diễn không cảm xúc, không phù hợp với ca khúc.

Vẫn còn nhiều tin đồn tiêu cực, bị chỉ trích khi có thông tin trở lại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Ngay sau đăng quang ngôi vị cao nhất, Ngọc Mai xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng MXH đến nỗi có người còn cảm thấy "bội thực" sự xuất hiện của nữ ca sĩ và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Suốt gần 1 năm qua và cho đến tận thời điểm hiện tại, Ngọc Mai và cả ông xã Quốc Nghiệp bị bủa vây trong loạt ồn ào, tin đồn về đời tư, về quá khứ của cả 2. Thậm chí, các group anti fan của Ngọc Mai mọc lên rầm rộ, số lượng thành viên có lúc lên đến chục nghìn. Trong các group này, nhiều câu chuyện, tin đồn rầm rộ về Ngọc Mai tuy chưa kiểm chứng hay xác thực nhưng cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của O Sen.

Suốt 1 năm qua, Ngọc Mai gần như giữ im lặng, không đáp trả trực tiếp trước những bình luận trái chiều, chỉ có lần lên tiếng gần đây vào đầu tháng 11 khi cô cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp trước những lời đồn đại xoay quanh mình.

Gần đây, vào hồi tháng 10/2023, Ngọc Mai cũng trở thành tâm điểm bị chỉ trích trước thông tin các học viên tham gia lớp học thanh nhạc của cô đã không chi trả số tiền cho bệnh nhân ung thư (được quy đổi từ học phí) cho một quỹ thiện nguyện như đã cam kết từ lúc đầu. Hàng loạt những nghệ sĩ bị réo tên như Anh Tú, Thái Trinh, Orange,... khiến một lần nữa Ngọc Mai phải lao đao. Đây là mô hình lớp học từng nhận vô vàn sự khen ngợi của khán giả trong thời điểm Ngọc Mai dự thi The Masked Singer - tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hình ảnh đẹp đã không còn nữa, chỉ còn lại những cảm giác tiêu cực từ những người trong cuộc.

Và gần nhất, khi The Masked Singer All-Star Concert mùa 2 ẩn ý về việc mời O Sen trở lại trong sân khấu đêm Chung kết, đã tạo nên làn sóng phẫn nộ ngay dưới bài đăng. Không khó để thấy, ngay ở dòng bình luận của chương trình bên dưới của bài đăng nhận về rất nhiều lượt phẫn nộ. Các bình luận "phản đối O Sen", "mascot nào cũng chào đón miễn đừng có Quán quân", "ai cũng được mà O Sen thì thôi",... xuất hiện dày đặc khắp bài đăng khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại. Có vẻ như đây là một trong những chương trình vô cùng hiếm hoi tại Việt Nam nơi Quán quân bị phản đối đến vậy.

Việc Quán quân mùa 1 trở lại mùa 2 tưởng như là chuyện không có gì đáng bàn, nhưng chính loạt ồn ào bủa vây Ngọc Mai cả năm qua và đến tận thời điểm hiện tại đã khiến cô mất điểm nặng nề trong lòng khán giả.