Ô nhiễm không khí khiến 1,7 triệu dân tử vong, thiệt hại 1,4% GDP ở Ấn Độ

Theo báo cáo của Sáng kiến Gánh nặng Dịch bệnh Nhà nước Ấn Độ (ISLDBI) được công bố trên tạp chí The Lancet, trong khi tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí trong nhà tại Ấn Độ giảm 64% từ năm 1990 - 2019, số người chết do ô nhiễm không khí ngoài trời tăng 115% trong giai đoạn này.

ISLDBI ra mắt vào năm 2015 với sự hợp tác giữa ICMR, Tổ chức Y tế Công cộng của Ấn Độ, Viện Đo lường và Đánh giá Y tế và một số bên liên quan khác, bao gồm các chuyên gia, tổ chức, cơ quan chính phủ do Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ chủ trì. Hơn 300 nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu đại diện cho khoảng 100 tổ chức trên khắp Ấn Độ đang tham gia vào sáng kiến này.



Tình trạng tử vong sớm và bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí dẫn đến thiệt hại 1,36% GDP ở Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Báo cáo cho biết, ở các bang miền Bắc và miền Trung Ấn Độ, thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm không khí tính theo tỷ lệ phần trăm GDP cao hơn, trong đó cao nhất là các bang Uttar Pradesh (2,2%) và Bihar (2%).



Báo cáo chỉ ra rằng, trong khi 40% gánh nặng bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí là do các bệnh về phổi, 60% còn lại là do những bệnh lý thiếu máu cơ tim, đột quỵ, tiểu đường và tử vong sơ sinh liên quan đến sinh non. Thực trạng này đã cho thấy tác động trên diện rộng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, tổng ngân sách dành cho y tế ở Ấn Độ là 3,8% GDP. Trong khi đó, thiệt hại kinh tế do tình trạng tử vong sớm và bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí ước tính trong nghiên cứu này là 1,36% GDP.