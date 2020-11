Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Ấn Độ trong nhiều ngày liên tiếp

Theo dữ liệu của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 431 ở Anand Vihar, Bawana 457, Mathura Road 407, Dwarka 411, Jahangirpuri 465, Punjabi Bagh 423 và 410 tại Puram trên thang chia độ 500.

Mức độ ô nhiễm không khí tại khu vực Delhi không có dấu hiệu cải thiện khi chỉ số AQI tiếp tục duy trì ở mức "nghiêm trọng" ngay cả vào ngày cuối tuần 8/11. Mức AQI tổng thể ở vùng Delhi được ghi nhận là 456 vào sáng 8/11.

Trong khi đó, chỉ số AQI ở Noida và Gurugram cao tới 542 và 448. Ở những nơi khác như khu vực gần sân bay quốc tế Indira Gandhi (Nhà ga số 3), chất lượng không khí được ghi nhận là rất kém.

Tình trạng đốt rơm rạ, khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió đã gây ra ô nhiễm không khí ở New Delhi. (Ảnh: AP)

Cơ quan Nghiên cứu và dự báo thời tiết Ấn Độ khuyến cáo, người dân cần dừng hoạt động nếu gặp cơn ho bất thường, tức ngực, thở khò khè, khó thở hoặc mệt mỏi. Hệ thống giám sát ô nhiễm cho biết, khẩu trang N-95 hoặc P-100 chỉ có thể hữu ích nếu đi ra ngoài. Việc sử dụng khẩu trạng chống bụi để chống lại ô nhiễm không khí là không có tác dụng.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi thường trầm trọng hơn trong tháng 10 và 11 do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ ở những bang xung quanh, khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió. Hiện chính quyền New Delhi đã lắp đặt các thiết bị phun nước vào không khí để chống sương mù và khói tại nhiều địa điểm.