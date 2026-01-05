Profile cô gái đang làm chao đảo showbiz: Tiểu thư nhà giàu với quá khứ “bé ba”, hốt hết cả dàn mỹ nam đình đám

Rạng ráng 3/1, làng giải trí Hoa ngữ đón nhận cơn “địa chấn” khi hot girl Tư Hiểu Địch (còn được netizen gọi là Hồng Tỷ) bất ngờ tiết lộ bí mật động trời của hàng loạt sao nam trong giới giải trí Hoa ngữ. Theo Tư Hiểu Địch, trong 10 năm qua, cô đã có quan hệ “giường chiếu” với rất nhiều nam nghệ sĩ hạng A đình đám. “Hồng tỷ” khiến công chúng phải ngỡ ngàng réo gọi Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn…Ngoài ra, người hâm mộ các sao nam Cbiz khác cũng thấp thỏm không yên, sợ idol mình bị điểm danh.

Ngoài việc thỏa sức “ăn dưa hóng thị”, netizen cũng tò mò muốn biết nàng hotgirl này là ai mà có tình sử “khét” đến như vậy?

Tư Hiểu Địch làm chấn động Cbiz ngay những ngày đầu năm (Ảnh: 163).

Tư Hiểu Địch được khán giả biết đến với vai trò hot girl mảng beauty, có nickname là iamroosie. Không chỉ vậy, cô nàng còn thử tham gia đường đua phim ngắn nhưng không gây được tiếng vang lớn.

Có nguồn tin cho biết, Tư Hiểu Địch là tiểu thư trong một gia đình giàu có tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nhòe gia thế khủng và các mối quan hệ rộng, nàng hotgirl này có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao đình đám. Thậm chí, có những sao nam từng được hưởng lợi khi cặp kè với Tư Hiểu Địch, được “phú bà” mớm cơ hội phát triển đến tận miệng.

Tư Hiểu Địch từng tuyên bố: “Tất cả các bạn trai cũ của tôi đều là nghệ sĩ showbiz” (Ảnh: QQ).

Hồi năm 2024, Tư Hiểu Địch từng khiến cư dân mạng xôn xao khi vướng vào lùm xùm tình ái của nam diễn viên tướng thanh Tần Tiêu Hiền. Được biết, Tần Tiêu Hiền đã mập mờ với nhiều cô gái, trong đó có Tư Hiểu Địch sau lưng bạn gái Tân Vũ Tích. Sau khi phát hiện bị “cắm sừng”, Tân Vũ Tích đã lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của Tần Tiêu Hiền khiến cả làng giải trí phải xôn xao.

Thật bất ngờ là “bé ba” Tư Hiểu Địch cũng góp thêm dầu vào lửa, tố nam diễn viên họ Tần “bắt cá nhiều tay” và làm thân với “chính thất”, cùng nhau tham gia show bóc phốt Tần Tiêu Hiền đến cháy mặt.

"Bé ba" và "chính thất" trở thành bạn thân, cùng nhau bóc phốt kẻ tệ bạc (Ảnh: QQ).

Không chỉ vậy, đúng tối Valentine (14/2) năm 2025, Tư Hiểu Địch lại khiến dân tình dậy sóng khi đăng đàn tố cáo nam ca sĩ Lý Vấn Hàn thao túng tâm lý, giam cầm mình để tiện ra ngoài tán tỉnh và ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác.

Việc liên tục dính đến những bê bối tình ái trong showbiz khiến Tư Hiểu Địch được mệnh danh là “Nữ hoàng drama”. Thậm chí, nhiều người cho rằng cô cố tình khơi chuyện để thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, hotgirl họ Tư cho biết: “Ai dám chọc giận tôi, tôi sẽ vạch trần người đó. Thế nhưng tôi chỉ bóc phốt những kẻ đứng núi này trông núi khác thôi, những người tốt thì có gì mà phải lo”.

Chẳng ai ngờ được, mới đầu năm 2026, Tư Hiểu Địch lại mở màn chiến dịch “đồ sát” trên diện rộng, kéo hơn chục mỹ nam Cbiz xuống lùm xùm, khiến họ phải lao đao với bê bối tình ái.

Tư Hiểu Địch nhiều lần vướng vào lùm xùm tình ái với sao nam Cbiz (Ảnh: Sina).

Trang 163 cho rằng Tư Hiểu Địch bị nam diễn viên Lâm Canh Tân làm tổn thương tình cảm nên mới quyết định “nổ phốt” giữa đêm, “tiện thể” réo tên luôn các mỹ nam Cbiz đình đám khác. Được biết, “Hồng tỷ” đã tung tin nhắn với Lâm Canh Tân, hé lộ họ bắt đầu qua lại khoảng nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, Tư Hiểu Địch tố cáo Lâm Canh Tân "bắt cá nhiều tay", lại còn mập mờ với người chị em thân thiết của nàng hotgirl, khiến cô bị trầm cảm.

Ngoài ra, netizen còn phát hiện Tư Hiểu Địch từng đến khám ở bệnh viện phụ sản trong khoảng thời gian hẹn hò với Lâm Canh Tân, nghi vấn từng mang thai. Cư dân mạng suy đoán đây là nguyên nhân khiến “Hồng tỷ” có màn “mở bát” đầu năm hoành tráng đến vậy.

Hay như hiện tại, Tư Hiểu Địch đã xóa tất cả bài đăng và hình ảnh liên quan đến các ngôi sao khác trên weibo nhưng cô giữ lại bài đăng tố Lâm Canh Tân lừa dối tình cảm mình nhưng để chế độ bạn bè xem. Điều này càng khiến netizen cho rằng Lâm Canh Tân chính là “ngòi nổ” của vụ bóc phốt chấn động này.

Có nguồn tin cho rằng Lâm Canh Tân là người bị Tư Hiểu Địch "ghim" kỹ nhất (Ảnh: QQ).

Trước mắt, phòng làm việc của các sao nam Cbiz đã lần lượt lên tiếng bác bỏ tin đồn, tuy nhiên, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt, Lộc Hàm chắc hẳn là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi bị tung ảnh “giường chiếu”, và 7749 bằng chứng khác cho thấy mỹ nam này có gì đó mập mờ với “Hồng tỷ”.

Bản thân Tư Hiểu Địch cho biết cô và Lộc Hàm chỉ là bạn bè, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn nào nhưng mạng xã hội vẫn dậy lên thuyết âm mưu cựu thành viên EXO đã “cắm sừng” em gái quốc dân Quan Hiểu Đồng, khiến mối tình kéo dài 8 năm đổ vỡ trong cay đắng.

Lộc Hàm là cái tên "nóng" nhất trong lùm xùm này (Ảnh: Sina).