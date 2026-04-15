Mới lên sóng vài ngày, Mật Ngữ Kỷ đã nhanh chóng gây bão, xác lập loạt thành tích ấn tượng: rating thời gian thực trên đài Đông Phương Vệ Thị chạm mốc 0,5686%, đứng đầu các đài vệ tinh cùng khung giờ. Trên nền tảng trực tuyến, độ hot vượt 25.000 trên Tencent Video và hơn 3.000 trên iQIYI. Đặc biệt, phân đoạn nữ chính “tạt rượu xé mặt tra nam” đã viral khắp Douyin với hơn 5 tỷ lượt xem, kéo theo hàng loạt thảo luận xoay quanh hình tượng phụ nữ thức tỉnh.

Ở trung tâm của cơn sốt đó là Chu Châu thủ vai nữ chính Hứa Mật Ngữ. Nhân vật của cô là một người phụ nữ từng có cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, cho đến khi phát hiện chồng ngoại tình đúng dịp kỷ niệm 10 năm. Thay vì nhẫn nhịn, Hứa Mật Ngữ thẳng tay “lật bàn” ngay giữa bữa tiệc sang trọng, kết thúc cuộc hôn nhân bằng một màn đáp trả sắc lạnh. Sau cú sốc đó, cô rơi xuống vị trí nhân viên vệ sinh trong khách sạn - một bước ngoặt tưởng chừng tụt dốc thảm hại nhưng thực chất là khởi đầu cho hành trình tái sinh đầy kiêu hãnh. Sánh đôi cùng Chu Châu là Chung Hán Lương trong vai Kỷ Phong, một tổng giám đốc điềm tĩnh, sắc sảo, tạo nên tuyến tương tác vừa căng thẳng vừa cuốn hút.

Song, sau khi bộ phim ra mắt, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở kịch bản mà là việc Chu Châu sẽ vào vai lao công. Ngay khi phân cảnh cô xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên tung ra, mạng xã hội gần như bùng nổ. Lý do rất đơn giản: trông cô quá sang.

Không ít người thẳng thắn nhận xét khí chất của Chu Châu hoàn toàn không giống một nhân viên vệ sinh. Dù chỉ mặc đồ kém sang cùng kiểu tóc búi giản dị, người đẹp vẫn toát ra thần thái của một phu "nhân hào môn". Từ ánh mắt, dáng đi đến cách đứng đều mang lại cảm giác quyền lực và khí chất, đến mức nhiều khán giả đùa rằng: “Khoác bao tải chắc cũng vẫn ra mùi tiền”.

Phản ứng này thực chất không quá khó hiểu nếu nhìn vào background ngoài đời của Chu Châu. Sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, cô xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông nội là thiếu tướng quân đội, cha là doanh nhân lớn, gia tộc có nền tảng chính trị - kinh doanh vững mạnh. Ngay từ nhỏ, Chu Châu đã được tiếp xúc với nghệ thuật, học piano chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ và có nền tảng học vấn đáng nể.

Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là VJ của MTV, MC song ngữ, người mẫu và ca sĩ. Ở lĩnh vực nào, Chu Châu cũng để lại dấu ấn riêng nhờ sự thông minh, bản lĩnh và phong thái khác biệt. Đặc biệt, cô còn là nữ diễn viên Trung Quốc hiếm hoi 8 lần liên tiếp lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn - một thành tích đủ để khẳng định sức hút về nhan sắc.

Chính vì vậy, khi một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Chu Châu vào vai lao công, cảm giác “lệch vai” gần như là điều không thể tránh khỏi. Dù diễn xuất vẫn được đánh giá cao, nhưng phần hình ảnh lại vô tình tạo ra một khoảng cách khiến khán giả khó tin hoàn toàn vào hoàn cảnh nhân vật.

Bình luận trên MXH:

- Đây mà là lao công á? Nhìn như bà chủ đi vi hành thì đúng hơn.

- Khí chất này thì có quét sàn cũng thấy như đang kiểm tra nhân viên

- Đẹp và sang quá nên mất luôn cảm giác khổ

- Bảo sao tiểu tam cũng phải dè chừng, aura áp đảo thế kia mà

- Người này quấn bao cát thì vẫn tỏa ra mùi tiền thôi chứ nói gì đến đồ lao công

- Bởi vậy danh mỹ nhân 8 năm liên tiếp lọt top đẹp nhất thế giới đâu phải tự nhiên mà có

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng chính sự “không giống ai” này lại tạo nên nét riêng cho nhân vật Hứa Mật Ngữ. Bởi sau tất cả, cô không phải một người phụ nữ bình thường mà là một người từng đứng ở vị trí rất cao, nên dù rơi xuống đáy, khí chất vẫn không thể biến mất.