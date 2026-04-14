Bộ phim truyền hình Mối quan hệ nguy hiểm bất ngờ quảng bá chỉ 3 ngày trước khi lên sóng 31/3 đã được cho là thiếu chiến lược truyền thông ngay từ đầu. Và thực tế sau đó đã phản ánh phần nào hệ quả: tỷ suất người xem (rating) ở Trung Quốc đại lục chỉ đạt 0,396% sau 7 tập, xếp ở nhóm thấp trong cùng khung giờ, cho dù phim được phát đồng thời trên 3 kênh truyền hình và các nền tảng trực tuyến.

Đây là một con số gây bất ngờ, thậm chí gây sốc với nhiều khán giả, khi bộ phim quy tụ hai tên tuổi đáng chú ý: Tôn Lệ - "nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ, cùng Ngô Khảng Nhân - Ảnh đế Kim Mã. Nhưng dường như những yếu tố từng đảm bảo thành công trong quá khứ lại không còn là bảo chứng tuyệt đối trong bối cảnh thị trường truyền hình đang thay đổi nhanh chóng.

Tôn Lệ từng ghi dấu ấn sâu đậm với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Thành phố lý tưởng, An gia... Với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, cô trở thành biểu tượng của những vai diễn thể hiện nữ quyền trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, trong Mối quan hệ nguy hiểm, nữ diễn viên lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Nhân vật Nhan Linh là người phụ nữ bị thao túng tâm lý trong một mối quan hệ độc hại không chỉ đòi hỏi diễn xuất nội tâm phức tạp mà còn khiến hình ảnh quen thuộc của Tôn Lệ bị "lật ngược". Đây chính là lý do khiến chính ê-kíp của cô từng phản đối quyết liệt khi nhận kịch bản vào năm 2023.

Trong chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội, Tôn Lệ thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý cho kết quả này." Cô cho biết bản thân bị thuyết phục bởi chiều sâu của nhân vật, bất chấp những lo ngại về khả năng tiếp nhận của khán giả. "Diễn viên chỉ có thể làm tốt phần của mình. Còn lại, phải giao cho số phận và khán giả", cô viết. Sự lựa chọn này cho thấy một Tôn Lệ không còn đặt nặng thành tích, mà đang tìm kiếm những giá trị nghệ thuật và xã hội sâu sắc hơn trong diễn xuất. Tuy nhiên, giữa lý tưởng nghệ thuật và thị hiếu đại chúng, khoảng cách đôi khi vẫn là một bài toán khó.

Không chỉ Tôn Lệ, Ngô Khảng Nhân cũng bước vào bộ phim với nhiều do dự. Trong "Mối quan hệ nguy hiểm", anh vào vai La Lương là bác sĩ tâm lý có suy nghĩ biến thái, thao túng người khác một cách tinh vi. Vai diễn này nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả, thậm chí khiến nhiều người có cảm giác gai người khi xem phim. Một số bình luận còn gọi anh là nam diễn viên đóng vai phản diện đáng sợ nhất. Tuy nhiên, để đi đến quyết định nhận vai, Ngô Khảng Nhân đã trải qua không ít đắn đo.

Bước ngoặt đến từ lời khuyên của đạo diễn nổi tiếng Lý An. Sau khi giành giải Ảnh đế Kim Mã năm 2023 với bộ phim Phú đô thanh niên, Ngô Khảng Nhân được Lý An khuyến khích thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. "Thà làm sai còn hơn để bản thân trở nên nhàm chán" - câu nói này, theo nam diễn viên, đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ vậy, Lý An còn gợi ý anh sang Trung Quốc đại lục đóng phim để rèn luyện khả năng nói lời thoại và thích nghi với môi trường cạnh tranh cao hơn.

Mối quan hệ nguy hiểm lấy chủ đề thao túng tâm lý làm trung tâm, phim đi sâu vào vấn đề một dạng bạo lực vô hình nhưng phổ biến trong các mối quan hệ thân mật. Biên kịch kiêm đạo diễn Tiết Hiểu Lộ cho biết, cảm hứng cho phim đến từ vụ án Bao Lệ - một nữ sinh Đại học Bắc Kinh tự tử năm 2019 sau thời gian dài bị bạn trai bạo hành tinh thần. Vụ việc từng gây chấn động dư luận và được đưa vào kho án lệ của tòa án Trung Quốc năm 2024. Thông qua câu chuyện của Nhan Linh, bộ phim đặt ra câu hỏi lớn về cách xã hội nhìn nhận và đối diện với những tổn thương tâm lý trong tình yêu một vấn đề vốn thường bị xem nhẹ.

Tôn Lệ cũng chia sẻ, khi đóng phim, cô không khỏi liên tưởng đến con gái nhỏ của mình. "Làm sao để bảo vệ con trên hành trình trưởng thành không bị tổn thương?" - câu hỏi ấy không chỉ là nỗi trăn trở của một người mẹ, mà còn là mối quan tâm chung của nhiều gia đình trong xã hội hiện đại.

Dù không khả quan về rating, không thể phủ nhận rằng Mối quan hệ nguy hiểm đã tạo ra những cuộc thảo luận đáng chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, cũng như sự dũng cảm khi khai thác một đề tài nhạy cảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh khán giả ngày càng ưu tiên nội dung nhanh, nhẹ và dễ tiếp cận, những bộ phim mang tính cảnh tỉnh xã hội như vậy lại gặp nhiều trở ngại.

Đạo diễn Tiết Hiểu Lộ từng nói: "Nếu trước đây tôi muốn phơi bày sự thật, thì lần này tôi muốn lên tiếng thay cho những người đang chịu đựng trong im lặng". Có lẽ, chính thông điệp ấy mới là đích đến thực sự của bộ phim. Mối quan hệ nguy hiểm có giá trị khi nêu lên những câu hỏi nóng bỏng về bạo lực tinh thần, về cách yêu và cách bảo vệ chính mình. Đoàn phim mong muốn khán giả tiếp cận được thông điệp mà họ muốn truyền tải chứ không đơn thuần là con số thương mại.