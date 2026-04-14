Sở hữu cặp đôi nhan sắc IU - Byeon Woo Seok, Perfect Crown (tựa Việt: Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn của màn ảnh Hàn Quốc. Thế nhưng sau những tập đầu tiên, bộ phim này đang vấp phải những ý kiến trái chiều, diễn xuất của cặp đôi chính cũng chưa được như kỳ vọng.

Gong Seung Yeon gây ấn tượng với vai Đại phi Yoon Yi Rang trong Perfect Crown.

Dẫu vậy, có một cái tên không được kỳ vọng nhiều nhưng lại gây bất ngờ, đó là Gong Seung Yeon. Trong phim, cô đảm nhận vai Đại phi Yoon Yi Rang. Gong Seung Yeon đã khiến khán giả ấn tượng mạnh với vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất cực tốt. Cô khắc họa được những cảm xúc mạnh mẽ của nhân vật. Đặc biệt, giọng thoại trầm, có lực và đầy khí chất của cô được đánh giá rất cao trên mạng xã hội. Có lẽ, sẽ không hề quá khi nói Gong Seung Yeon chính là mỹ nhân cổ trang số 1 màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi ngay lúc này.

Bình luận của netizen về màn thể hiện của Gong Seung Yeon trong Perfect Crown:

- Cô gái của tôi cuối cùng cũng đã có được sự công nhận xứng đáng.

- Seung Yeon dễ thương quá. Tui đã mê cô ấy từ ngày tham gia We Got Married.

- Thật phù hợp khi cô ấy lớn lên trong gia đình có 4 thế hệ làm hoàng hậu.

- Tui thích mê chất giọng trầm của cô ấy.

- Không thể phủ nhận Gong Seung Yeon đã thể hiện quá tốt hình ảnh của một thành viên hoàng gia, từ dáng đi, cách nói chuyện đến phong thái và khả năng diễn xuất hoàn hảo trong nhiều vai diễn. Bao giờ cô ấy mới trở nên nổi tiếng hơn? Xinh đẹp, quyến rũ, sở hữu vóc dáng tuyệt vời và kỹ năng diễn xuất xuất sắc, cô ấy có tất cả mọi thứ để khiến người ta không thể rời mắt. Seung Yeon hiện 33 tuổi và càng ngày càng xinh đẹp hơn.

- Giọng cô ấy xịn quá đi.

- Tạo hình đoạn thả tóc dài đi vào khám xét phòng của đại quân ta nói nó sang mà nó peak.

Gong Seung Yeon sinh năm 1993, tên thật là Yoo Seung Yeon, hiện là nghệ sĩ trực thuộc BH Entertainment. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng có thời gian làm thực tập sinh idol, sau đó chuyển hướng sang con đường phim ảnh và bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia chương trình We Got Married.

Từ bước đệm đó, nữ diễn viên từng bước khẳng định thực lực qua hàng loạt dự án đáng chú ý như Six Flying Dragons, Are You Human Too? và The First Responders.

Sở hữu vẻ ngoài thanh lịch cùng phong cách diễn xuất tiết chế, tinh tế, Gong Seung Yeon thường được đánh giá cao khi đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý, mang màu sắc trưởng thành. Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, cô còn được nhiều khán giả biết đến với vai trò là chị gái của Jeongyeon, thành viên nhóm nhạc nữ đình đám TWICE.

Nói thêm về Perfect Crown, bộ phim lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc giả tưởng được cai trị bởi chế độ quân chủ lập hiến trong thế kỷ 21. Câu chuyện xoay quanh Seong Hui Ju, một tiểu thư tài phiệt (chaebol) luôn cảm thấy bức bối vì thân phận "thường dân" dù có tất cả, và Đại quân Yi An, một hoàng tử u sầu, người mà dòng máu hoàng gia chính là danh tính duy nhất, nhưng lại không thực sự sở hữu gì dù là con trai của nhà vua.

Perfect Crown có sự tham gia của IU, Byeon Woo Seok, Gong Seung Yeon và Steven Noh.

Seong Hui Ju là con gái thứ hai của tập đoàn giàu có nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu vẻ đẹp nổi bật, trí tuệ và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng vẫn bị giới hạn bởi thân phận "thường dân". Vì vậy, cô quyết định bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An để đạt được thứ duy nhất mà mình còn thiếu - địa vị hoàng gia.

"Đại quân" là tước vị được ban cho những người con trai khác của nhà vua sinh ra từ Vương hậu trong triều đại Joseon, thể hiện dòng dõi hoàng tộc nhưng không nằm trong hàng kế vị trực tiếp ngai vàng. Hoàng tử Yi An, dù mang trong mình huyết thống hoàng gia nhưng phải sống một cuộc đời đầy u uất. Là con trai thứ hai, anh buộc phải kìm nén những khát khao mãnh liệt của bản thân và sống trong im lặng. Dẫu vậy, anh vẫn là "thành viên hoàng gia được yêu quý nhất" nhờ khí chất và sức hút tự nhiên.