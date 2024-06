Ở đâu có drama, ở đó có bác sĩ Thịnh: Trượt tay tiết lộ Xemesis - Xoài Non tan vỡ, bị đồn là chồng Sam

Với những cặp đôi hiếm muộn nói riêng và cư dân mạng nói chung, bác sĩ Cao Hữu Thịnh (sinh năm 1981, đang sống ở TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ. Anh được nhận xét là mát tay khi làm nghề, có mối quan hệ rộng rãi với nhiều sao Vbiz, KOL từ trong đến ngoài nước... Cách đây không lâu, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng tìm đến bác sĩ Thịnh để là IVF và hiện đã mang thai được khoảng 9 tuần.

Trên MXH, bác sĩ Thịnh còn rất nổi tiếng. Anh sở hữu kênh TikTok 1,2 triệu người theo dõi và con số này ở Facebook là 1,1 triệu. Mỗi clip của nam bác sĩ đều có hàng trăm nghìn đến nhiều triệu lượt xem vì không chỉ chia sẻ kiến thức chuyên môn mà còn thể hiện tính cách thân thiện, hài hước.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Tuy nhiên, ở một chiều hướng khác, netizen cho rằng bác sĩ Thịnh là "thỏi nam châm" hút drama hay "ở đâu có drama, ở đó có bác sĩ Thịnh. Vì sao thế?

Gián tiếp xác nhận Xemesis - Xoài Non tan vỡ vì lý do con cái

Trưa ngày 3/6, bác sĩ Thịnh đăng ảnh chụp cùng Xemesis và bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của con cái. Theo nam bác sĩ, con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây kết nối 2 vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ vợ chồng.

Dù không nhắc đến tên ai song netizen phát hiện chi tiết: Bác sĩ Thịnh từng đăng kèm tấm hình với Xemesis với dòng trạng thái này. Sau đó vài phút, bác sĩ Thịnh xoá ảnh.

Cuối cùng, bác sĩ Thịnh kết luận: “Không có con cái không có gì ràng buộc, lời qua tiếng lại một phút nông nổi, quay lưng cái thôi là từ người yêu hóa thành người dưng liền! Mong hai em hiểu, vì nhau một chút mà dung hoà được với nhau!”.

Bài đăng của bác sĩ Thịnh có ảnh chụp cùng Xemesis nhưng sau đó đã được gỡ đi

Hiện tại từ khoá liên quan đến bác sĩ Thịnh như “bác sĩ Thịnh”, “Cao Hữu Thịnh”,... đều lọt tìm kiếm phổ biến. Trong khi đó cả phía bác sĩ lẫn Xemesis - Xoài Non chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc.

Điều này khiến dân mạng cho rằng bác sĩ Thịnh đã gián tiếp xác nhận Xemesis - Xoài Non tan vỡ vì lý do con cái. Sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người tỏ ra không đồng tình với bác sĩ Thịnh. Theo họ, ngay cả khi Xoài Non và Xemesis có gặp trục trặc thì cũng là chuyện riêng tư, người ngoài cuộc không nên chia sẻ như vậy. Tuy nhiên một bộ phận dân tình lại cho rằng bác sĩ Thịnh cũng chỉ đang có ý tốt với cặp đôi.

Bác sĩ Thịnh đang là từ khoá tìm kiếm phổ biến

Vướng nghi vấn là chồng giấu mặt của Sam, tin đồn hẹn hò với Ngọc Trinh

Có mối quan hệ rộng khắp với nhiều người nổi tiếng nên bác sĩ Thịnh cũng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò dàn mỹ nhân Vbiz.

Một trong những người đẹp được gán ghép với bác sĩ Thịnh nhiều nhất chính là Sam bởi lẽ cả hai có nhiều khoảnh khắc chụp hình rất thân thiết. Ngược lại, Sam cũng luôn giấu kín danh tính chồng nên làm dấy lên nghi vấn bác sĩ Thịnh chính là chồng đại gia của cô. Mặc dù cả hai bên cũng như bạn bè chung ra sức đính chính nhưng tin đồn vẫn được lan truyền.

Cuối tháng 3/2024, Sam một lần nữa khẳng định bác sĩ Thịnh không phải là chồng mình như lời đồn. Cô cho biết ông xã là người ngoại quốc, không dùng MXH và sống khép kín nên không muốn vợ công khai danh tính. Về mối quan hệ với bác sĩ Thịnh, cô chỉ biết khi làm IVF rồi từ đó trở nên thân thiết như anh em và chơi chung trong một nhóm bạn. Thời điểm đó và tận đến bây giờ, chồng Sam là ai vẫn là câu hỏi gây tò mò đối với dân mạng.

Bác sĩ Thịnh và Sam

Trước Sam, bác sĩ Thịnh được cho là hẹn hò với Ngọc Trinh khi cả hai đăng ảnh chụp ở nhà riêng, vui vẻ ăn tối cùng nhau. Tuy nhiên ngay từ thời điểm mới nổ ra tin đồn hẹn hò, bác sĩ Thịnh đã làm rõ mối quan hệ với người đẹp: "Anh và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi! Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì cũng không có gì sai".

Đến tháng 9/2023, khi Ngọc Trinh quyết định đi hút trứng để trữ đông, bác sĩ Thịnh cũng là người sát sao theo dõi quá trình này. Tuy nhiên quá trình không thành công vì Ngọc Trinh không còn trứng nên bác sĩ Thịnh cũng rất buồn và tiếc cho cô. Thậm chí mỹ nhân này còn phải động viên ngược lại bác sĩ Thịnh: "Anh đừng có buồn, đây là lỗi của em".

Bác sĩ Thịnh và Ngọc Trinh

Drama thụ tinh nhân tạo của Bà Nhân Vlog

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ drama thụ tinh nhân tạo ầm ĩ một thời của Bà Nhân Vlog và bác sĩ Thịnh hồi tháng 3/2023.

Theo đó Bà Nhân Vlog (tên thật là Lê Thị Đức Nhân, sinh năm 1995) - chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân đăng video tố bác sĩ Thịnh (TP. HCM) làm việc thiếu chuyên nghiệp, không có tâm trong quá trình thực hiện thụ tinh nhân tạo cho cô nên cô phải trải qua nhiều đau đớn, tổn thương tinh thần và tổn thất tài chính.

Khi biết được tin, bác sĩ Thịnh lên tiếng phản hồi, bác bỏ cáo buộc của Đức Nhân, khẳng định đã thực hiện đúng quy trình chuyên môn và cung cấp bằng chứng chứng minh. Nhiều bệnh nhân, bao gồm các cặp đôi nổi tiếng cũng lên tiếng bênh vực bác sĩ, khẳng định họ hài lòng với chất lượng dịch vụ và kết quả tại đây.

Clip tố bác sĩ từng được đăng tải trên kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân

Bác sĩ Thịnh trong clip lên tiếng

Sau đó, vợ chồng Bà Nhân Vlog đã tổ chức livestream, mời các bên truyền thông và thừa nhận sai sót trong việc chia sẻ thông tin đồng thời công khai xin lỗi bác sĩ Thịnh, mong khép lại sự việc. Về phía bác sĩ Thịnh, anh chấp nhận lời xin lỗi và cho biết đã tha thứ cho Đức Nhân.

Vợ chồng Bà Nhân Vlog ở buổi livestream xin lỗi

Hồi cuối tháng 2/2024, Bà Nhân Vlog đăng ảnh 2 vợ chồng ngồi ăn cùng với bác sĩ Thịnh và gửi lời cảm ơn bởi lẽ chính bác sĩ đã giúp mình có được con sau nhiều năm hiếm muộn. Cô cũng tiết lộ thêm rằng ở thời điểm xảy ra sự việc, mình đã phải đền tiền hợp đồng cho nhãn hàng lên đến 1 tỷ đồng.

Giữa tháng 4 vừa qua, vợ chồng Bà Nhân Vlog đã hạnh phúc đón em bé đầu lòng tại Nhật Bản.

Vợ chồng Đức Nhân và bác sĩ Thịnh đã làm hoà