Ở chung với bố mẹ chồng suốt 4 năm, hạn chế trà sữa và quần áo mới: Vợ chồng trẻ tích lũy được 1,2 tỷ đồng để có căn nhà đầu tiên ở Hà Nội

Giữa lúc giá nhà tại Hà Nội ngày càng tăng cao, nhiều người cho rằng với mức thu nhập khoảng 25 triệu/tháng cho cả hai vợ chồng thì việc sở hữu một căn nhà gần như là điều không tưởng. Thế nhưng, một gia đình trẻ tại Hà Nội đã làm được điều đó sau gần một thập kỷ kiên trì tiết kiệm và theo đuổi mục tiêu của mình.

Thu nhập 25 triệu/tháng, 4 năm ở chung với bố mẹ chồng để tiết kiệm chi phí vì mục tiêu mua nhà Hà Nội

Vợ chồng chị H vừa kết hôn năm 2018. Khi ấy, tài sản của hai người chỉ vỏn vẹn khoảng 200 triệu cùng 2 cây vàng được hai bên gia đình cho làm vốn cưới. Tổng thu nhập của cả hai ở thời điểm đó dao động quanh mức 25 triệu/tháng.

Nhìn mặt bằng giá bất động sản ở Hà Nội lúc bấy giờ, chị H thừa nhận hai vợ chồng từng nghĩ chuyện mua nhà là mục tiêu rất xa vời.

"Lúc mới cưới, bọn mình cũng như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác thôi. Tiền tích lũy không nhiều, thu nhập chỉ ở mức trung bình. Mỗi lần xem giá nhà lại thấy áp lực vì số tiền mình có quá nhỏ so với giá một căn hộ" - chị chia sẻ.

Thay vì thuê nhà riêng, vợ chồng chị ở chung với bố mẹ chồng để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Đây là lựa chọn không hề dễ dàng nhất là với vợ chồng mới cưới.

Theo lời kể của chị H, cuộc sống nhiều thế hệ dưới một mái nhà luôn tồn tại những khác biệt trong cách sinh hoạt và quan điểm sống. Bản thân chị cũng từng gặp không ít áp lực khi sống cùng mẹ chồng khá kỹ tính.

Những va chạm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày đôi khi khiến chị cảm thấy mệt mỏi, nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng động viên nhau vì mục tiêu lớn hơn là tích lũy tiền mua nhà. Và cả hai ở cùng bố mẹ chồng khoảng 4 năm, trong 4 năm đó quyết tâm tiết kiệm chi tiêu vì mục tiêu mua nhà ở riêng.

Những năm đầu sau cưới, khi chưa có con, gia đình trẻ này gần như áp dụng chế độ chi tiêu tối giản. Trong tổng thu nhập khoảng 25 triệu/tháng, hai vợ chồng cố gắng dành dụm tới 20 triệu, chỉ giữ lại khoảng 5 triệu cho các chi phí cá nhân và sinh hoạt cần thiết.

Tiết kiệm tối đa chi tiêu hàng tháng: Hạn chế trà sữa, cà phê... mua sắm quần áo không quá 200k

Việc tiết kiệm được thực hiện một cách rất nghiêm túc. Hai vợ chồng hạn chế tối đa việc ăn uống bên ngoài, hiếm khi mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết. Chị H kể rằng nhiều năm liền chị gần như không mua quần áo mới, còn trái cây cũng chủ yếu lựa chọn các loại theo mùa để tiết kiệm chi phí.

"Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Bọn mình gần như không ăn hàng quán, hạn chế tối đa việc mua sắm. Mình chưa từng mua một chiếc váy nào có giá quá 200k. Trái cây cũng chỉ mua theo mùa để tiết kiệm. Những món đồ còn dùng được thì cố gắng dùng tiếp thay vì thay mới" - chị H tâm sự.

Không chỉ cắt giảm chi tiêu, cả hai còn chủ động tìm cách tăng thu nhập. Ngoài công việc chính, hễ có cơ hội nhận thêm việc hoặc tăng ca là họ đều cố gắng tham gia. "Có những thời điểm hai vợ chồng gần như chỉ xoay quanh công việc và tiết kiệm. Mệt thì có mệt thật, nhưng lúc nào cũng tự nhắc nhau rằng cố gắng thêm vài năm nữa thôi" - chị nhớ lại.

Một cốc trà sữa 40 - 50k, một ly cà phê 30k hay một bữa ăn ngoài vài chục nghìn có thể không đáng kể nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng nếu duy trì thường xuyên, cuối tháng số tiền đó có thể lên tới vài trăm nghìn hoặc thậm chí vài triệu đồng.

"Mình từng có thói quen mua trà sữa vài lần mỗi tuần. Sau này khi đặt mục tiêu mua nhà, mình gần như cắt bỏ hoàn toàn. Không phải vì không thích, mà vì mỗi lần muốn chi tiêu, mình đều tự hỏi: 'Khoản này có thực sự cần thiết không, hay chỉ là một sở thích nhất thời'. Cách suy nghĩ đó giúp mình tiết kiệm được rất nhiều" - chị H chia sẻ.

4 năm kiên trì tiết kiệm, hai vợ chồng tích lũy được 1,2 tỷ, quyết mua căn chung cư của riêng mình

Sau 4 năm kiên trì theo đuổi kế hoạch tài chính, vợ chồng chị đã tích lũy được khoảng 1,2 tỷ. Trong đó có khoảng 1 tỷ tiền tiết kiệm và gần 200 triệu từ việc bán số vàng cưới cùng tiền lãi tích lũy được trong những năm trước.

Dù vậy, số tiền này vẫn chưa đủ để sở hữu nhà tại Hà Nội. Sau nhiều lần cân nhắc, hai vợ chồng chị quyết định mua một căn chung cư cũ tại khu Dương Nội với giá khoảng 1,6 tỷ. Để hoàn tất giao dịch, gia đình phải vay thêm khoảng 400 triệu từ bố mẹ và người thân.

Khoảnh khắc nhận nhà là cột mốc đáng nhớ đối với cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, căn hộ khi đó gần như chưa có nội thất đáng giá nào.

"Bọn mình xác định có nhà trước đã. Nội thất đẹp hay đầy đủ có thể làm dần sau. Khi ấy chỉ cần nghĩ đến việc từ nay có một nơi thực sự thuộc về mình là đã thấy rất vui rồi" - chị H. kể.

Cuộc sống sau khi chuyển về nhà mới vẫn chưa hết khó khăn. Khoản nợ vay từ gia đình trở thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tài chính của hai vợ chồng. Trong suốt những năm tiếp theo, họ tiếp tục duy trì lối sống tiết kiệm, vừa trả nợ vừa hoàn thiện dần không gian sống.

Khoảng 4 năm sau, toàn bộ khoản vay đã được thanh toán. Căn hộ cũng được bổ sung đầy đủ nội thất cơ bản. Gia đình dành dụm thêm được một khoản và mua một chiếc ô tô cũ để thuận tiện đưa đón con đi học.

Dù ở hoàn cảnh nào, tiết kiệm chi tiêu hàng tháng vẫn là điều cực kỳ quan trọng

Nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ đã qua, chị H cho rằng những hy sinh và nỗ lực của hai vợ chồng hoàn toàn xứng đáng với thành quả hiện tại. Từ một cặp vợ chồng trẻ chỉ có vài trăm triệu trong tay, đến nay họ đã có nhà riêng, cuộc sống ổn định hơn và không còn áp lực nợ nần như trước.

Chị H. cũng cho rằng các gia đình trẻ hiện nay đang đứng trước những thách thức khác so với thời điểm vợ chồng chị mua nhà. "Nhiều bạn trẻ bây giờ có mức thu nhập cao hơn vợ chồng mình ngày trước rất nhiều, nhưng ngược lại giá nhà cũng đã tăng lên đáng kể. Việc mua nhà vì thế có thể còn áp lực hơn".

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của bản thân, chị cho rằng dù ở giai đoạn nào thì việc gia tăng thu nhập và quản lý chi tiêu luôn phải song hành với nhau. "Dù ở bối cảnh nào mình vẫn cảm thấy ngoài việc tăng thu nhập, thì việc cân đối chi tiêu, mua sắm tiết kiệm vẫn thật sự quan trọng nếu các bạn trẻ muốn sở hữu căn nhà cho riêng mình" - chị H chia sẻ.