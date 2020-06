Ở chung cư cao cấp cũng nơm nớp lo trộm

Bức xúc vì nhiều lần bị mất trộm xe máy ở chung cư Sunrise City Central (quận 7, TP HCM), một cư dân đã đem xe trực tiếp vào thang máy, đưa lên căn hộ tận tầng thứ 17 để... giữ tài sản. Việc này tạo ra tranh luận nhiều chiều. Có người đồng tình với khổ chủ nhưng cũng có người phản đối vì ảnh hưởng đến những người khác. Tuy nhiên, tất cả ý kiến đều có chung nỗi lo trộm hoành hành ở chung cư là thực tế đang diễn ra.



Có bảo vệ theo dõi 24/24 giờ, vẫn mất trộm

Theo lời kể của anh Quốc Anh, nạn nhân mất xe máy trong vụ việc trên, gia đình anh sở hữu nhiều xe có biển số đẹp với giá trị cao. Căn hộ anh mua có giá tới 4 tỉ đồng, mỗi tháng tốn gần 4 triệu đồng đóng phí gửi xe máy, phí sinh hoạt…, chung cư luôn có bảo vệ theo dõi, vì vậy anh yên tâm gửi xe ở chung cư. Thế nhưng, từ năm 2019 đến nay, anh đã bị trộm 3 xe máy.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bịt kín mặt đột nhập vào tầng hầm bãi xe chung cư Orchard Park View (quận Phú Nhuận, TP HCM), dùng thiết bị phá khóa để trộm xe máy hiệu PCX trị giá hơn 60 triệu đồng. Sau đó, anh ta chạy xe đến khu vực kiểm soát thẻ, bất ngờ kéo mạnh tay ga thoát khỏi sự kiểm soát của bảo vệ. Sự việc diễn ra chưa đến 5 giây khiến những người có mặt không kịp xử lý tình huống.

Do mất xe máy liên tục, anh Quốc Anh (ngụ chung cư Sunrise City Central) đem xe lên tận căn hộ

Trộm không những đột nhập vào khu vực bãi xe mà còn xông vào tận căn hộ của cư dân để lấy tài sản có giá trị. Anh Võ Thành Trí (ngụ chung cư HQC Plaza; huyện Bình Chánh, TP HCM) kể lúc gia đình anh đang ngủ trưa, bất chợt nghe tiếng động lạ, sau đó phát hiện ổ khóa cửa sắt ở trước căn hộ bị bẻ, mất điện thoại và máy tính xách tay (trị giá gần 30 triệu đồng). Sau sự cố này, anh Trí không còn tin tưởng mức độ an toàn ở chung cư nên tự trang bị camera an ninh lắp đặt trước căn hộ.

Có mặt tại chung cư HQC Plaza, chúng tôi nhận thấy luôn có bảo vệ ngồi canh gác phía tầng trệt nhưng không ai hỏi han khi có người lạ ra vào. Khi hỏi đại diện tổ bảo vệ tại chung cư thì được cho biết phần lớn căn hộ ở đây cho thuê, người ở thay đổi liên tục. Ngoài ra, mỗi vị trí bảo vệ vài ba tháng sẽ thay đổi theo lịch.

Chung cư City Gate (quận 8, TP HCM) được xếp vào nhóm cao cấp với mức độ an ninh tốt, luôn có bóng dáng bảo vệ 24/24 giờ nhưng năm 2019 cũng xảy ra mất trộm xe máy. Còn chuyện mất mũ bảo hiểm hầu như tháng nào cũng có phản ánh của cư dân. Anh Nguyễn Huy (ngụ block A2) cho biết gia đình anh có 4 xe máy, được cấp 4 thẻ xe. Không ít lần vội đi làm cầm nhầm thẻ xe khác của người thân, bảo vệ vẫn cho quẹt thẻ lấy phương tiện ra ngoài. "Có khi bảo vệ không thèm xem màn hình hiển thị biển số xe có khớp với phương tiện được lấy ra hay không. Sự chủ quan này ít nhiều tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng" - anh Huy nói.

Trách nhiệm từ ban quản lý

Phản hồi về bức xúc của anh Quốc Anh khi liên tục bị mất cắp xe máy, đại diện Công ty Quản lý tòa nhà cao cấp Savills cho biết việc tiếp nhận vận hành chung cư Sunrise City Central (quận 7) vừa được 20 ngày thì xảy ra sự cố đáng tiếc. Những trường hợp mất trước đó do các đơn vị cũ vận hành, hiện đang phối hợp Công an quận 7 để tìm lại tài sản của cư dân; đồng thời đã thỏa thuận đền bù lại giá trị xe máy mất cắp là 157,3 triệu đồng. "Từ sự cố này, chúng tôi sẽ tăng cường bảo đảm an ninh và siết chặt việc người ngoài ra vào chung cư" - đại diện Savills nêu.

Ông Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty TNHH Nhà Vui, thừa nhận nhiều chung cư xảy ra tình trạng chủ hộ mua rồi cho thuê, từ đó bảo vệ chung cư khó có thể nhớ hết được cư dân. Ngoài ra, để trúng thầu, các công ty vận hành phải đưa ra mức giá thấp nhằm cạnh tranh, sau đó cắt giảm nhân sự bảo vệ để cân đối chi phí, từ đó gây ra lỗ hổng an ninh. Một điều gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh chính là việc xuất hiện nhiều dịch vụ sao chép thẻ từ, kẻ xấu dễ lấy thông tin và trộm xe.

Luật sư Nguyễn Anh Minh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết việc mất trộm ở chung cư dễ dàng tìm ra trách nhiệm và đối tượng bởi tất cả lối ra vào và bãi xe đều có camera an ninh giám sát. Khi xảy ra sự cố, trách nhiệm bồi thường đầu tiên là ban quản lý vì đơn vị này có trách nhiệm thu phí để bảo đảm tiện ích, an toàn cho cư dân.