“Nutifood Yêu Việt Nam” tiếp sức dinh dưỡng cho những hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn “bão giá”

Chương trình được áp dụng liên tục trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2022.

Trẻ em cần được đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển tối ưu

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp giảm 20% nguy cơ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, không phải trẻ con nào cũng có điều kiện được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ do điều kiện kinh tế của cha mẹ, đặc biệt trong thời Covid-19.

Dưới tác động mạnh mẽ của đại dịch, nhiều gia đình bị đẩy vào cảnh không có thu nhập hoặc bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều này buộc các mẹ phải siết chặt chi tiêu, thậm chí cắt giảm phần dinh dưỡng hàng ngày của con trẻ, trong đó có sữa.

Trước thực trạng này, các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood cho biết: "Trẻ đủ dinh dưỡng sẽ có chỉ số thông minh cao hơn, khả năng học tập tốt hơn và thành công hơn khi trưởng thành. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 hiện nay, trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống chọi các nguy cơ nhiễm bệnh từ môi trường xung quanh".

Trẻ cần đảm được đảm bảo dinh dưỡng để phát triển tối ưu, đặc biệt trong mùa dịch

Các chuyên gia Nutifood khuyên rằng, để trẻ có thể phát triển tốt nhất và sức đề kháng khỏe, cha mẹ nên bổ sung đủ các nhóm chất bột đường, đạm, béo, vitamin, chất khoáng, chất xơ vào khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ. Trong đó, sữa là nguồn dinh dưỡng được khuyến nghị bổ sung bởi đây là thực phẩm duy nhất chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cơ thể cần với tỷ lệ cân đối, đặc biệt là canxi. Sữa cũng là loại thực phẩm dễ uống, dễ hấp thu.

Các nghiên cứu của Viện dinh dưỡng quốc gia cũng cho thấy khẩu phần ăn của người bình thường chỉ đáp ứng 50% nhu cẩu canxi của cơ thể, do đó cần bổ sung mỗi ngày ít nhất 300-500ml sữa mới đảm bảo nhu cầu.

Tăng sức đề kháng cho con trong mùa dịch từ sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam

Thấu hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ đặc biệt trong thời kỳ "sống chung với Covid-19", các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) nỗ lực ngày đêm đặc chế ra loại sản phẩm đặc biệt sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam phù hợp với thể trạng trẻ em Việt.

Từ công thức sữa với những thành phần thiết yếu giúp trẻ phát triển cả trí não và thể chất, các chuyên gia dinh dưỡng NNRIS quyết định bổ sung sữa non, loại sữa được mệnh danh quý như "vàng" để tăng cường tối ưu khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ.

Sản phẩm đặc chế này chứa 25 dưỡng chất thiết yếu, kết hợp cùng sữa non, được mệnh danh là "sữa vàng" có chứa hàm lượng kháng thể IgG giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Sản phẩm còn hỗ trợ trẻ tăng cường sức đề kháng (Vitamin A, kẽm); tăng cân, tăng chiều cao (canxi, vitamin K2, vitamin D3); hỗ trợ phát triển não bộ (Omega 3, Omega 6, vitamin B1, B6, B12).

Nutifood triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với mức trợ giá 40% cho sản phẩm sữa non công thức "Nutifood Yêu Việt Nam"

Nguồn dinh dưỡng chuẩn châu Âu được trợ giá 40%

Có giá trị dinh dưỡng cao cùng thành phần sữa non quý giá nhưng sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam lại rất phù hợp với túi tiền với số đông, kể cả người có thu nhập thấp. Được trợ giá 40% liên tục trong 6 tháng thông qua chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con", sản phẩm chính là món quà sẻ chia mà Nutifood dành tặng hàng triệu gia đình Việt Nam phải gồng gánh khó khăn suốt hơn 2 năm vì đại dịch.

Là một trong những người đầu tiên mua sản phẩm sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam được trợ giá 40%, chị Nguyễn Thị Thủy – công nhân may ở Bình Tân, TP.HCM phấn khởi cho biết: "Thu nhập bị giảm trong đợt dịch vừa qua trong khi mọi thứ đều tăng giá, mình buộc phải cắt giảm tiền chợ hàng ngày, đến sữa cho con cũng không dám cho uống nhiều như trước. Biết cháu đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng mình không có cách nào để xoay sở, thật sự đau lòng lắm. Nhờ trợ giá tới 40% cho sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao như sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam mà bây giờ mình đã có thể mua được sữa ngon, giá tốt cho con".

Chia sẻ về chương trình nhân văn này, ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Đồng hành cùng cộng đồng vượt qua các giai đoạn căng thẳng của mùa dịch, chúng tôi trăn trở trước thực trạng nhiều cháu bị cắt khẩu phần sữa do thu thập của cha mẹ giảm sút. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng mang đến các giải pháp thiết thực để chia sẻ gánh nặng với các bà mẹ Việt".

Với chương trình ý nghĩa này, giờ đây, cha mẹ hoàn toàn có thể chăm lo dinh dưỡng tốt nhất cho con với sản phẩm sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam mà không phải trăn trở quá nhiều về thu nhập trong mùa dịch.

Để giúp các mẹ tiết kiệm hơn, hạn chế tối thiểu các chi phí trung gian, Nutifood đã chủ động kết hợp với các nhà phân phối trên toàn quốc, triển khai chương trình đến đoàn thể, tổ chức công đoàn thuộc các công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp để mang sản phẩm Nutifood Yêu Việt Nam giao tận tay khách hàng. Ngoài ra, các mẹ có thể dễ dàng mua sản phẩm với mức giá ưu đãi tại hệ thống cửa hàng Ngôi nhà Dinh dưỡng Nutifood hay trang mua sắm trực tuyến https://nutifoodshop.com/landing-page/nutifoodyeuvietnam



https://afamily.vn/nutifood-yeu-viet-nam-tiep-suc-dinh-duong-cho-nhung-hoan-canh-kho-khan-trong-giai-doan-bao-gia-20220326144039652.chn