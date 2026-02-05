U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC - Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Mỹ) vừa mở cuộc điều tra đối với Nike do hãng này liên quan tới cáo buộc phân biệt đối xử với người lao động và ứng viên da trắng.

Cơ quan liên bang đang yêu cầu Nike cung cấp hàng loạt tài liệu liên quan đến các cáo buộc, trong đó có các “mục tiêu năm 2025 về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) cũng như những mục tiêu DEI khác”, theo thông báo được EEOC đưa ra hôm thứ Tư.

Nike gọi việc leo thang điều tra là “đáng ngạc nhiên và bất thường”, đồng thời khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ mọi quy định pháp luật hiện hành về chống phân biệt đối xử.

Chủ tịch EEOC Andrea Lucas tuyên bố:

“Khi có những dấu hiệu cho thấy các chương trình liên quan đến DEI vi phạm các quy định liên bang về cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc các hình thức phân biệt đối xử trái pháp luật khác, EEOC sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết - bao gồm cả việc cưỡng chế trát triệu tập - để đảm bảo có thể tiến hành điều tra đầy đủ và toàn diện.”

EEOC là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các đạo luật liên bang cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng và lao động dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền. Cơ quan này có thẩm quyền điều tra các cáo buộc đối với những nhà tuyển dụng vi phạm.

Bà Lucas, một thành viên Đảng Cộng hòa, được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch EEOC vào năm 2025.

“Quy định tại Điều VII về cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc trong lao động mang tính không phân biệt màu da. EEOC phải bảo vệ người lao động thuộc mọi chủng tộc khỏi các hành vi tuyển dụng trái pháp luật,” bà Lucas nói. “Nhờ cam kết của Tổng thống Trump trong việc thực thi luật dân quyền của quốc gia, EEOC đã tái tập trung vào việc thực thi công bằng và nhất quán Điều VII.”

Các tài liệu mà EEOC yêu cầu Nike cung cấp có niên đại từ năm 2018, bao gồm: tiêu chí được sử dụng để lựa chọn nhân sự khi cắt giảm lao động; thông tin về việc công ty theo dõi, sử dụng dữ liệu chủng tộc và sắc tộc của người lao động; cùng thông tin về “16 chương trình bị cáo buộc đã cung cấp cơ hội cố vấn, lãnh đạo hoặc phát triển nghề nghiệp bị giới hạn theo chủng tộc”.

Kể từ khi được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2025, bà Lucas đã tập trung điều tra các chương trình liên quan đến đa dạng và giới, phù hợp với định hướng của chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với New York Times, bà cho biết mục tiêu của mình là đảo ngược những hệ quả của việc “tập trung quá mức vào DEI” dưới thời chính quyền ông Biden.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Nike cho biết:

“Chúng tôi đã tham gia một cách thiện chí và sâu rộng vào quá trình làm việc với EEOC liên quan đến các chính sách nhân sự, chương trình và quyết định của mình, đồng thời liên tục nỗ lực cung cấp thông tin và hợp tác xây dựng với cơ quan này.”

Người phát ngôn cho biết thêm Nike đã chia sẻ hàng nghìn trang tài liệu và các bản phản hồi chi tiết bằng văn bản cho EEOC, và hiện vẫn đang tiếp tục cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu.

Nike là một “công ty Mỹ đáng tự hào”, theo người phát ngôn. “Chúng tôi cam kết thực hiện các chính sách tuyển dụng công bằng và hợp pháp, tuân thủ đầy đủ các quy định, bao gồm cả những quy định cấm phân biệt đối xử. Chúng tôi tin rằng các chương trình và hoạt động của mình phù hợp với các nghĩa vụ đó và coi trọng nghiêm túc vấn đề này. Nike sẽ tiếp tục hợp tác với EEOC và phản hồi kiến nghị của cơ quan.”

Theo: The Guardian