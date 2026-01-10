(Ảnh minh họa: Unsplash)

Trong tuyên bố chung ngày 9/1, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) và Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình (MSF) cho biết các cơ quan chức năng nước này đang liên hệ với các gia đình nhận con nuôi bị ảnh hưởng để giải thích rõ tình hình.

Các báo cáo về đường dây buôn người nói trên xuất hiện từ giữa năm 2025, sau khi giới chức Indonesia bắt giữ khoảng 10 nghi phạm tại tỉnh Tây Java.

Theo tuyên bố chung ngày 9/1, cảnh sát Singapore và MSF đã đề nghị cảnh sát Indonesia và Bộ Các vấn đề xã hội Indonesia chia sẻ kết quả điều tra, đồng thời xác minh hoàn cảnh của các trẻ em đã được đưa sang Singapore để làm con nuôi. Cảnh sát Singapore cũng đang hỗ trợ phía Indonesia trong quá trình điều tra, sau khi nhận được đề nghị từ cảnh sát Indonesia vào tháng 9/2025. Cuộc điều tra này rất quan trọng vì buôn bán trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng.

"Hành vi này lợi dụng sự yếu đuối của trẻ nhỏ, vi phạm quyền của các em và chia cắt các em khỏi gia đình ruột thịt để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc các hoạt động tội phạm. Điều này cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự phát triển lâu dài của trẻ em" - tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, báo Straits Times đưa tin chính quyền Indonesia đã yêu cầu cảnh sát Singapore xác minh thông tin về 3 người Singapore bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn người. Do quá trình điều tra đang diễn ra, việc xử lý hồ sơ xin nhập quốc tịch cho các trẻ em liên quan đã bị chậm trễ và MSF cùng Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu (ICA) đang làm việc trực tiếp với các gia đình nhận con nuôi.

MHA và MSF cho biết: "Chúng tôi hiểu rõ sự lo lắng của các gia đình nhận con nuôi và đang nỗ lực để đảm bảo các trường hợp này được giải quyết nhanh chóng nhất có thể, đồng thời bảo vệ phúc lợi và quyền lợi của trẻ em".

Giới chức Indonesia cho biết một đường dây tội phạm đã hoạt động từ năm 2023 và được cho là đã buôn bán ít nhất 25 trẻ sơ sinh (Ảnh: Heraloebss/X)

Ngày 18/7/2025, báo Jakarta Post đưa tin cảnh sát Tây Java đã bắt giữ 13 người bị tình nghi buôn bán hàng chục trẻ sơ sinh sang Singapore thông qua một mạng lưới nhận con nuôi bất hợp pháp. Giới chức Indonesia cho biết đường dây này đã hoạt động từ năm 2023 và được cho là đã buôn bán ít nhất 25 trẻ sơ sinh, chủ yếu đưa sang Singapore, trong khi một số trường hợp khác được đưa đến nhiều thành phố khác trên lãnh thổ Indonesia. Vụ việc bị phát giác sau khi một phụ huynh trình báo vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, từ đó cảnh sát bắt giữ 1 nghi phạm đã thừa nhận mua bán 24 trẻ em.

