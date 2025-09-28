Nuôi dạy con gái: 3 việc mẹ nên "nhường" bố đảm nhận, kết quả sẽ rực rỡ vô cùng!

Có một câu chuyện được cư dân mạng chia sẻ thu hút sự chú ý: Từ nhỏ, cô luôn cảm thấy mình không được cha yêu thương. Ăn cơm, cha ưu ái gắp thịt cho em trai, còn phần con gái chỉ là đĩa rau. Quần áo mới, em trai có cả chồng, còn cô chỉ mặc đồ cũ xin từ hàng xóm.

Lớn lên, cô lấy một người chồng nóng tính, không biết gánh vác, chỉ vì anh ta thỉnh thoảng mua cho cô món quà nhỏ. Đơn giản bởi từ bé, cô chưa từng trải nghiệm sự ấm áp từ cha, nên khi có ai đó cho một chút ngọt ngào, cô đã coi đó là tất cả.

Đây là minh chứng rõ ràng: thiếu cha trong hành trình trưởng thành của con gái, dễ khiến con mất đi sự sáng suốt khi chọn người bạn đời. Vậy nên, có những việc mà người mẹ không thể thay thế. Đó là những điều nhất định phải có bàn tay của người cha.

Ảnh minh hoạ

1. Cha kể chuyện trước giờ ngủ

Thường thì mẹ là người lo tắm rửa, chuẩn bị giường ngủ và đọc truyện cho con. Điều này tất nhiên cần được khuyến khích. Nhưng nếu cha dành thời gian để làm điều đó, cảm giác của con gái sẽ hoàn toàn khác. Một giọng nói trầm ấm, một sự kiên nhẫn dịu dàng của cha, sẽ trở thành ký ức ngọt ngào đi theo con suốt cả tuổi thơ.

Khi lớn lên, con gái sẽ tìm kiếm một người đàn ông giống như cha: biết lắng nghe, kiên nhẫn, dành thời gian thật sự cho mình, thay vì chỉ hứa hẹn bằng những lời ngọt ngào rỗng tuếch.

2. Cha cùng con vận động

Nhiều bà mẹ vốn ít vận động, nên con gái cũng dễ thu mình, ngại hoạt động thể chất. Cha với sự mạnh mẽ và năng lượng, có thể bù đắp điều này. Chỉ cần cùng con chạy bộ, chơi bóng, thử sức với những môn mạo hiểm như leo núi hay trèo cây… cha vừa rèn sức khỏe, vừa giúp con vượt qua nỗi sợ.

Trong ánh mắt con gái, cha chính là "tấm lưới an toàn", sẵn sàng đỡ lấy khi con vấp ngã. Từ đó, con học được sự tự tin, lòng can đảm và tinh thần lạc quan, những phẩm chất mà một người cha mới dễ dàng truyền lại.

3. Cha trò chuyện về người khác giới và tình yêu

Đây là điều nhiều ông bố thường né tránh, cho rằng chuyện tình cảm nên để mẹ nói. Nhưng thực tế, chính cha mới là người thầy đầu tiên dạy con gái hiểu về đàn ông.

Nếu cha gia trưởng, nóng tính, thường quát tháo hay coi thường mẹ, con gái sẽ mặc định rằng "đàn ông là thế". Để rồi khi lớn lên, gặp phải người đàn ông tương tự, con sẽ chấp nhận và cam chịu. Ngược lại, nếu cha biết yêu thương, kiên nhẫn, tôn trọng, thì con gái sẽ có "mẫu đàn ông lý tưởng" để soi chiếu, từ đó đưa ra lựa chọn khôn ngoan hơn trong tình yêu.

Không ai phủ nhận vai trò to lớn của mẹ, nhưng trong hành trình nuôi dạy con gái, nhưng người cha cũng nhất định không được vắng bóng. Một câu chuyện trước giờ ngủ, một buổi tập thể thao cùng nhau, hay một cuộc trò chuyện về tình yêu tất cả đều là những "món quà vô hình" mà người cha trao cho con gái.

Nhờ đó, con gái không chỉ trưởng thành khỏe mạnh, tự tin, mà còn biết yêu thương và bảo vệ bản thân, đủ sáng suốt để lựa chọn hạnh phúc trong tương lai.