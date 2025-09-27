Nhìn các con của nam diễn viên này hiện tại mới thấy: 11 năm trước, anh bị "mắng oan" thế nào!

Daehan, Minguk, Manse (SN 2012) là con trai của nam tài tử xứ Hàn - Song Il Gook và nữ thẩm phán Jung Seung Yeon. Ba cậu nhóc sinh ba này từng tạo "cơn sốt" khắp châu Á sau khi tham gia show thực tế The Return Of Superman (Siêu Nhân Trở Lại) của đài KBS (Hàn Quốc) năm 2014.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh hài hước, dễ thương mà khán giả thấy trên sóng truyền hình, cách nuôi dạy con của anh lại khiến dư luận nhiều phen tranh cãi.

Song Il Gook

Thói quen "quân đội" trong gia đình

Xuất thân trong môi trường gia đình có truyền thống quân ngũ, Song Il-kook áp dụng cho ba cậu bé một lịch sinh hoạt nghiêm ngặt. Anh từng cho các con dậy từ rất sớm, tập đi bộ đường dài nhiều cây số, ăn uống theo giờ giấc rõ ràng như một đơn vị quân đội. Trong mắt anh, đó là cách giúp các con rèn thể lực, ý chí và tinh thần kỷ luật ngay từ nhỏ.

Trong một tập phát sóng, hình ảnh ba cậu bé đeo balo, cùng bố leo dốc dài khiến khán giả vừa khâm phục vừa… ái ngại. Nhiều người cho rằng các bé còn quá nhỏ để phải trải qua chế độ rèn luyện khắt khe đến vậy.

Dù vậy, phần đông khán giả ủng hộ, cho rằng Song Il-kook đã dạy con rất thực tế. Thay vì nuông chiều, anh rèn cho các con tính tự lập, khả năng chịu khó và sức bền. Nhiều người còn nhận xét chính sự kỷ luật này đã tạo nên hình ảnh ba cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép, được yêu mến trong chương trình.

Daehan, Minguk, Manse nay đã lớn!

Các nhà tâm lý giáo dục cho rằng, cách dạy con của Song Il-kook phản ánh một quan điểm khá phổ biến ở Hàn Quốc: cha mẹ coi trọng kỷ luật và tinh thần tập thể. Ưu điểm của phương pháp này là rèn luyện tính chịu đựng, kiên trì và tự giác cho trẻ. Điều quan trọng là phải cân bằng giữa "kỷ luật" và "tự do".

Nhiều người từng lo ngại Song Il-kook quá nghiêm khắc, áp đặt cho con lối sống kiểu quân nhân từ khi còn nhỏ. Nhưng đến hiện tại, kết quả lại cho thấy sự rèn luyện này giúp các bé biết sắp xếp sinh hoạt, quản lý thời gian và hỗ trợ nhau trong học tập. Các cậu bé cũng được theo đuổi những sở thích khác nhau.

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện công khai, cả ba vẫn giữ tác phong chào hỏi, ứng xử chừng mực, thể hiện được nề nếp gia đình.

Về tình hình hiện tại, Song Il-gook tiết lộ ba cậu con trai đang độ tuổi trung học của anh đã bước vào tuổi mới lớn. Chúng thể hiện những tính cách riêng biệt và có những yêu cầu khác nhau đối với cha mẹ.

Hai con Daehan và anh ba Minguk hiện đã cao tới 180 cm, trong khi cậu út Manse cũng đạt 176 cm. Song Il-kook chia sẻ rằng Daehan và Minguk thừa hưởng sự thông minh, chăm chỉ học hành từ mẹ, vốn là một thẩm phán nên thành tích học tập rất tốt. Trái lại, Manse lại giống bố: học hành thường hay căng thẳng, không quá nổi trội về kết quả, nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật và giải trí vượt trội nhất trong ba anh em.

Về tình hình hiện tại, Song Il-kook tiết lộ rằng ba cậu con trai của anh nay đã bước vào độ tuổi trung học và đang trải qua giai đoạn mới lớn với nhiều thay đổi về tính cách.

Anh "than trời" rằng mỗi cậu bé đều có những yêu cầu riêng, đôi khi khiến cha mẹ phải đau đầu. Tuy vậy, Song Il-kook vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Anh chia sẻ rằng bản thân hiểu đây là giai đoạn tất yếu trong hành trình trưởng thành của con trẻ. Thay vì lo lắng hay ép buộc, anh chọn cách đồng hành, lắng nghe và điều chỉnh cách nuôi dạy sao cho phù hợp với từng đứa con.

Anh cho biết sẽ tôn trọng sở thích và mơ ước của con cái: "Tôi trở thành diễn viên mà không có sự ép buộc nào từ mẹ. Tôi muốn ủng hộ ước mơ của các con tôi và nếu chúng học diễn xuất, dù có chút không thích nhưng tôi vẫn sẽ để các con làm những gì mình muốn".

Mỗi cha mẹ đều có cách dạy con khác nhau, xuất phát từ tính cách, hoàn cảnh và giá trị mà họ tin tưởng. Quan trọng không phải là "cách nào đúng tuyệt đối", mà là cách nào phù hợp với con, với gia đình, và giúp con phát triển cân bằng.

Cha mẹ cần hiểu rõ tính cách và nhu cầu riêng của con. Có bé hợp với kỷ luật chặt chẽ, có bé lại cần không gian tự do để phát triển.

Phải có sự cân bằng: kỷ luật đi cùng tình thương, tự do đi cùng trách nhiệm.

Quan trọng nhất: cha mẹ không áp đặt theo "chuẩn xã hội" hay lời người ngoài, mà chọn cách phù hợp nhất với con mình.