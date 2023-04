Nuôi con trọng bệnh còn bị lừa mất hơn 32 triệu đồng người hảo tâm giúp đỡ

Chị Phạm Thị Nga, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đang nuôi con gái điều trị trọng bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cả tin làm theo đối tượng tự xưng Quản trị viên một trang mạng xã hội có uy tín để nhận tiền ủng hộ thì bị lừa mất hơn 32 triệu đồng người hảo tâm giúp đỡ trước đó.

Theo trình báo của chị Phạm Thị Nga, trú tại thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum sự việc bắt đầu từ cuộc gọi một số điện thoại lạ vào khoảng 19h ngày 9/4.

Chị Phạm Thị Nga trình báo sự việc với Công an địa phương

Người gọi điện thoại cho chị Nga tự xưng là Quản trị viên một trang mạng xã hội có uy tín của huyện Đăk Hà. Đối tượng này thông tin, biết gia đình chị hiện đang cần gấp một khoản tiền để điều trị bệnh cho con gái, một lãnh đạo huyện Đăk Hà có vận động hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, đối tượng lập tài khoản Zalo và đăng tải hình ảnh các hoạt động từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và đề nghị chị Nga đồng ý kết bạn qua tài khoản Zalo.

Bước tiếp theo đối tượng yêu cầu chị Nga cung cấp các thông tin cá nhân, như: số tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử… để thực hiện chuyển khoản 15 triệu đồng cho chị. Do đang cần gấp một số tiền lớn để chữa bệnh cho con, lại cả tin, chị Nga đã làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Kết quả là không những không nhận được tiền, chị Phạm Thị Nga còn phát hiện toàn bộ số tiền hơn 32 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình bị chuyển sang ứng dụng mua sắm trực tuyến của người khác. Số điện thoại của đối tượng lừa đảo dùng để liên lạc với chị ngay sau đó cũng không thể liên lạc được.

Được biết, hơn 32 triệu đồng mà chị Nga bị chiếm đoạt là tiền quyên góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm cho con gái chị là cháu Phạm Bích An, 9 tuổi, bị bệnh liệt tiểu cầu và hở van tim. Cháu An đã điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Với số tiền hơn 32 triệu đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, gia đình chị Phạm Thị Nga dự tính ngày 10/4 sẽ đưa cháu An đi Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh nhưng đến tối ngày 9/4 thì xảy ra sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự- Kinh tế- Ma túy, Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đang hoàn thiện hồ sơ điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản./.