Nước tương MAGGI giảm muối: Bước thay đổi nhỏ giúp chị em phụ nữ Việt chăm sóc sức khỏe gia đình tốt hơn

Với chị em phụ nữ, bên cạnh sự nghiệp, gia đình là mối quan tâm lớn nhất. Cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là bài toán đau đầu mà gần như người phụ nữ hiện đại nào cũng phải đối mặt. Vừa phải tập trung phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp để có được vị trí, thu nhập ổn định, lại vừa phải chăm sóc gia đình sao cho chu toàn.



Chỉ riêng việc lựa chọn gia vị, thực phẩm để nấu nướng hàng ngày thôi đã đủ làm cho chị em "nhức não" vì có quá nhiều mối nguy hiểm đến sức khỏe có thể xảy đến với gia đình.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm đáng báo động với hàng loạt những vụ ngộ độc thực phẩm và những căn bệnh nguy hiểm như đột quỵ, suy thận, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não… ngày càng trẻ hóa độ tuổi mắc nhiễm, trách nhiệm của chị em càng trở nên nặng nề hơn khi phải lựa chọn thực phẩm, gia vị cẩn trọng hơn. Chỉ riêng việc lựa chọn gia vị nào chất lượng, tốt cho sức khỏe để sử dụng cho mỗi bữa ăn cũng chiếm nhiều thời gian.



Chung tay vì sức khoẻ người Việt, đáp lời kêu gọi "cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay độ mặn" của Bộ Y Tế, Nestlé VN bắt tay thực hiện đề án Giảm Muối. MAGGI cũng chọn Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) là đơn vị phối hợp tuyên truyền về hành trình giảm muối tốt cho sức khoẻ. Nước tương vốn là gia vị thường dùng trong chế biến các món ăn thường ngày, nước tương giảm muối lại là sản phẩm tốt cho sức khỏe nên có "trợ thủ" này trong bếp, chị em có thể giảm bớt gánh nặng trong việc lựa chọn gia vị lành mạnh cho mỗi bữa ăn của gia đình.

Nước tương MAGGI giảm muối là sản phẩm mở đầu cho hợp tác chiến lược giữa Nestlé Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Ẩm thực Việt Nam VINAFOSA trong đề án "Giảm muối - Tốt cho sức khỏe".

Từ thực tế hơn 4,1 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến việc ăn thừa muối và hơn 40 nghìn là số người Việt Nam tử vong mỗi năm cũng do các bệnh liên quan ăn thừa muối. Trong khi mức khuyến cáo của WHO đang là 5g muối/ngày/người thì lượng muối người Việt hiện đang tiêu thụ lại cao gần gấp đôi, ở mức 9,4g/ngày.



Bộ Y Tế kêu gọi "Cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn" để phòng tránh các bệnh mạn tính không lây và giảm tỷ lệ tử vong do thừa muối.

Chị Kim Yến (Quận 3, TP. HCM) tâm sự: "Mình đọc được thông tin về tác hại của việc ăn nhiều muối mà sợ. Giờ mới biết trong thực phẩm bình thường vốn dĩ đã có muối rồi, nên việc ăn nhạt đi một chút cũng không làm mình thiếu muối được". Không riêng chị Yến, rất nhiều người trong chúng ta thích khẩu vị đậm đà mà không hề biết đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe từ chính khẩu vị này mang lại. "Trong lúc đang loay hoay tìm gia vị giảm muối, mình tìm thấy nước tương MAGGI giảm muối. Đúng là giảm muối nhưng vị vẫn ngon hài hòa như cũ, chất lượng chẳng có gì thay đổi, lại còn tốt cho sức khỏe và được chứng nhận an toàn nữa. Từ lúc tìm thấy nước tương MAGGI Giảm muối, mình bớt đi được một mối lo về các nguy cơ đối với sức khỏe gia đình bắt nguồn từ việc sử dụng quá nhiều muối trong khẩu phần ăn", chị Yến chia sẻ thêm.



Với những người yêu vị ngon của nước tương MAGGI trong các phiên bản trước, chắc chắn sẽ hài lòng với phiên bản nước tương giảm muối vì vẫn nguyên vẹn vị ngon hài hòa vốn có và còn tốt cho sức khỏe cả nhà.

Nước tương MAGGI vốn được chị em tin dùng nhiều năm nay vì vị ngon hài hòa được chắt lọc từ những hạt đậu nành chọn lọc, được ủ và lên men 100 ngày ở 30 độ C giúp nước tương sánh mịn, nêm nếm chiên xào hay pha nước chấm đều rất hợp vị. Việc giảm muối trong phiên bản nâng cấp Nước tương MAGGI giảm muối không hề làm suy giảm độ ngon, chất lượng của nước tương. Hương vị hài hoà sánh đậm từ những hạt đậu nành thượng hạng nhưng lại tốt hơn cho sức khỏe, vì thế, nước tương MAGGI giảm muối lại càng được chị em tín nhiệm, tin dùng.



Có Nước tương MAGGI giảm muối, chị em yên tâm nêm nếm mọi món ăn, vừa đảm bảo an toàn lại tốt cho sức khỏe khi cắt giảm được lượng muối nạp vào cơ thể.

Chỉ một thay đổi nhỏ từ việc chọn nước tương MAGGI giảm muối cũng giúp chị em bớt "đau đầu", "cân não" khi phải "tính toán" dinh dưỡng, an toàn cho gia đình trong khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác trong quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp. Không những thế, việc bớt đi một gánh nặng cũng giúp chị em suy nghĩ tích cực, nhẹ nhàng hơn. Những thay đổi tích cực dù nhỏ nhất, như việc thay đổi một chai nước tương nhỏ bé trong căn bếp nhà cũng ít nhiều đem lại tác động tích cực đến bản thân chị em, đến gia đình mình và góp phần lan tỏa sức mạnh tích cực đến cộng đồng chị em phụ nữ Việt.



