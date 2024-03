Nước giặt Sollina - Đẩy lùi nỗi lo viêm nhiễm

Bạn có biết việc giặt đồ lót hằng ngày không chỉ là làm sạch mà còn là để bảo vệ sức khỏe vùng kín của mình? Đồ lót thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với vùng kín nên dễ bị ẩm ướt và ẩn chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Nếu không được giặt sạch sẽ, có thể trở thành tác nhân gây ra nhiều bệnh viêm nhiễm, nấm ngứa vùng kín. Do đó, để đảm bảo cho vùng kín khoẻ mạnh làm sạch đồ lót đúng cách là việc vô cùng quan trọng.

Do quần áo thông thường và đồ lót khác nhau về đặc tính vải và công dụng, nên việc sử dụng bột giặt thông thường để làm sạch quần áo lót sẽ dễ gây ra các vấn đề về da như kích ứng, ngứa rát và viêm nhiễm vùng kín. Vì vậy, việc lựa chọn nước giặt chuyên dụng cho đồ lót là cần thiết.

Nước giặt chuyên dụng cho đồ lót Sollina

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước giặt chuyên dụng dành cho đồ lót xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên nước giặt đồ lót Sollina là loại nước giặt được rất nhiều chị em ưa chuộng và tin dùng. Nước giặt Sollina với thành phần nhập khẩu từ Italy. Hỗ trợ làm sạch quần lót không chỉ là trên bề mặt vải mà còn hỗ trợ làm sạch nấm khuẩn ngay từ sâu bên trong đồ lót, hạn chế tình trạng viêm nhiễm phụ khoa vùng kín cho chị em chúng mình.

Hỗ trợ làm sạch vết bẩn gốc protein

Nước giặt Sollina hỗ trợ làm sạch các vết bẩn trong ngày bám dính trên quần chip với khả năng làm sạch an toàn từ công nghệ của enzyme sinh học. Giúp phân tách hiệu quả các vết bẩn gốc protein: vết nước tiểu, dịch tiết phụ khoa, kinh nguyệt,... mà không gây khô xơ hay làm mất màu vải. Nước giặt Sollina sử dụng cho mọi giới tính, độ tuổi, đặc biệt nên sử dụng cho những chị em gặp tình trạng kích ứng vùng kín, đang thời kỳ hành kinh, bà bầu và sau sinh.

Khả năng kháng nấm, khử khuẩn cao

Điểm đặc biệt của nước giặt đồ lót Sollina so với các loại nước giặt khác chính là khả năng diệt nấm khuẩn đồ chip. Nhờ tinh chất của Oliu có trong nước giặt làm tăng khả năng loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc - đây được xem là những tác nhân gây ra các bệnh về viêm nhiễm vùng kín mà chỉ có nước giặt chuyên dụng mới có khả năng loại bỏ tốt. Đây cũng chính là lý do mà chị em chúng ta ai cũng phải sở hữu cho mình một chai nước giặt chuyên dụng để quần áo lót của chúng ta được giặt sạch an toàn.

Khử mùi hôi cũ hiệu quả

Ngoài các công dụng làm sạch, nước giặt Sollina thành phần có chứa Micro Nano còn có thể thay thế nước xả vải với khả năng khử mùi hôi cũ trên đồ chip tốt và lưu hương nhẹ sau khi giặt. Mùi hương của nước giặt được chiết xuất từ thiên nhiên nên có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Nước giặt có hai mùi hương:

Màu vàng: Hương thơm hoa cỏ trung tính

Màu hồng: Hương Vani ngọt dịu

Làm sợi vải, không kích ứng da

Nước giặt Sollina với thành phần từ gốc thực vật, không chứa cồn, chất tạo bọt hay các chất tẩy rửa mạnh nên khi giặt sẽ không gây khô, xơ sợi vải như các loại bột giặt thông thường, giúp quần lót sử dụng được bền lâu hơn. Đặc biệt sản phẩm đã được kiểm nghiệm an toàn lành tính trên nhiều loại da, nên khi giặt da tay sẽ không bị bong tróc, kích ứng, da nhạy cảm hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Nước giặt chuyên dụng Sollina không chỉ giúp làm sạch đồ lót mà còn giúp hạn chế nấm khuẩn từ đó hỗ trợ bảo vệ vùng kín được thoải mái và khỏe mạnh hơn. Đây là bước chăm sóc sức khỏe vô cùng quan trọng mà bạn cần phải lưu ý, hãy kết hợp giặt đồ lót đúng cách bằng nước giặt chuyên dụng Sollina để đồ lót luôn sức khoẻ cô bé luôn được bảo vệ nha.