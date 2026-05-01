Nước cờ cao tay của Taylor Swift

Nước đi cao tay của Taylor Swift

Taylor Swift nộp đơn đăng ký thương hiệu cho giọng nói và hình ảnh nhằm đối phó với nguy cơ bị giả mạo bởi AI.

Nữ ca sĩ đã gửi ba hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Mỹ, trong đó một hồ sơ sử dụng hình ảnh cô biểu diễn trên sân khấu trong tour The Eras Tour, hai hồ sơ còn lại là các đoạn ghi âm cô tự giới thiệu bản thân khi quảng bá album gần nhất.

Động thái này được cho là nhằm bảo vệ Swift trước làn sóng nội dung giả mạo bằng AI ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Ngôi sao 36 tuổi là nạn nhân của hình ảnh nhạy cảm bị dựng giả đến video chính trị sai lệch, trong đó cô bị gán lời kêu gọi ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Taylor Swift. Ảnh: Getty.

Theo giới chuyên gia, việc đăng ký thương hiệu đang trở thành công cụ pháp lý mới giúp người nổi tiếng đối phó với tình trạng “sao chép” bằng AI. Hình ảnh mà Swift sử dụng trong hồ sơ được mô tả là cô đứng trên sân khấu, cầm đàn guitar màu hồng, đeo dây đàn màu đen, mặc bodysuit ánh kim nhiều màu và đi bốt bạc. Đây vốn là ảnh quảng bá chính thức cho phiên bản phim của tour diễn trên nền tảng Disney+.

Ngoài ra, cô cũng đăng ký thương hiệu cho các câu nói như "Hey, it’s Taylor” và “Hey, it’s Taylor Swift”, trích từ những đoạn audio dùng để quảng bá album The Life of a Showgirl trên các nền tảng như Spotify và Amazon Music.

Luật sư Josh Gerben nhận định, ngay cả khi hình ảnh hoặc âm thanh không bị sao chép y nguyên, việc đăng ký thương hiệu vẫn có thể giúp Swift ngăn chặn các sản phẩm AI tương tự gây nhầm lẫn. Điều này đồng nghĩa, nếu có tranh chấp, cô có thể lập luận rằng bất kỳ nội dung AI nào có giọng nói hoặc hình ảnh giống mình đều vi phạm quyền thương hiệu đã đăng ký.

Nói cách khác, việc đóng dấu pháp lý cho giọng nói và hình ảnh không chỉ bảo vệ bản gốc, mà còn mở rộng quyền kiểm soát đối với các phiên bản AI bắt chước. Đây được xem là bước đi khôn ngoan trong bối cảnh công nghệ đang làm mờ ranh giới giữa thật và giả.

Giới nghệ sĩ bảo vệ giọng nói, hình ảnh trước AI

Trước đó, nam diễn viên Matthew McConaughey là một trong những người đầu tiên áp dụng luật thương hiệu để bảo vệ giọng nói và hình ảnh cá nhân khỏi việc bị AI khai thác trái phép.

Đúng như các chuyên gia dự báo, động thái của McConaughey đã mở đường cho nhiều nghệ sĩ như Taylor Swif áp dụng chiến lược tương tự.

Nam diễn viên đoạt giải Oscar đã đăng ký thương hiệu cho hình ảnh và giọng nói của mình, nhằm bảo vệ trước nguy cơ bị các nền tảng trí tuệ nhân tạo sử dụng trái phép. Theo Wall Street Journal , những đoạn clip chứa câu nói đặc trưng của anh: “alright, alright, alright” trong bộ phim Dazed and Confused đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

Tài tử Matthew McConaughey. Ảnh: Getty.

Đây được xem là lần đầu một diễn viên chủ động sử dụng luật thương hiệu để bảo vệ hình ảnh cá nhân trước AI. Nhiều ngôi sao như Scarlett Johansson, Taylor Swift liên tục trở thành nạn nhân của video, hình ảnh và âm thanh giả mạo do AI tạo ra.

Luật sư của McConaughey cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp cụ thể nào Matthew McConaughey bị AI giả mạo, nhưng việc đăng ký nhằm tạo cơ sở pháp lý rộng để chống lại mọi hình thức sao chép trái phép trong tương lai.

Bản thân nam diễn viên khẳng định anh muốn đảm bảo rằng bất kỳ việc sử dụng giọng nói hay hình ảnh của mình đều phải có sự cho phép: “Chúng tôi muốn thiết lập ranh giới rõ ràng về quyền sở hữu, nơi sự đồng thuận và ghi nhận là tiêu chuẩn trong thế giới AI”.

Một số đoạn video được đăng ký thông qua Just Keep Livin Foundation - tổ chức do nam diễn viên và vợ sáng lập. Các chuyên gia nhận định đây có thể trở thành tiền lệ quan trọng, khi ngày càng nhiều người nổi tiếng tìm cách bảo vệ mình trước làn sóng thương mại hóa trái phép bằng deepfake.

Dù thế, McConaughey không hoàn toàn phản đối AI. Anh là nhà đầu tư vào ElevenLabs - công ty phát triển công nghệ mô phỏng giọng nói và đã cho phép tạo phiên bản AI giọng nói của mình.

Giới chuyên gia cho rằng trong kỷ nguyên AI, việc các công ty dễ dàng khai thác dữ liệu để huấn luyện mô hình đang khiến quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những tranh cãi như vụ OpenAI bị cho là sử dụng giọng nói giống Scarlett Johansson, hay vụ kiện giữa Disney, Universal và Midjourney, cho thấy cuộc chiến pháp lý quanh AI trong ngành giải trí đang ngày càng căng thẳng.