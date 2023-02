Núi Bà Đen và những chuyện ít biết về "huyệt đạo thiêng"

Là ngọn núi thiêng và mang nhiều huyền tích, đó là lý do khiến núi Bà Đen trở thành điểm đến tâm linh hút lượng khách kỷ lục trong tháng đầu tiên của năm mới.



Một trong ba huyệt đạo thiêng nhất nước Nam

Trong Gia Định thành thông chí – một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ XIX, núi Bà Đen được mô tả như sau:"Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…". Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế.

Đỉnh núi Bà Đen bồng bềnh trong mây

Vì những huyền tích gắn liền với núi Bà Đen, mỗi năm, có hàng triệu người từ khắp các tỉnh thành, đặc biệt là vùng miền Nam về đây hành hương, chiêm bái. Ngay dưới chân núi vào những ngày Tết hoặc Rằm tháng Giêng, rất nhiều người chọn ngủ lại, phần để sáng hôm sau có thể lên đỉnh núi thật sớm, phần để cầu may mắn cho cả năm. Những ngày cuối tuần trong tháng Giêng, những đoàn xe kéo dài suốt từ Trảng Bàng đến chân núi là chuyện thường thấy. Họ đều có chung một hành trình là đến du xuân chiêm bái cầu an ở núi Bà.



Theo chị Phạm Thị Nga (Vũng Tàu): "Núi Bà Đen là một ngọn núi thiêng, gia đình chúng tôi năm nào cũng đến đây ít nhất một lần. Gia đình tôi không ngại quá đông đúc hay tình trạng tắc đường khi gần đến núi Bà, bởi có thiêng thì nơi đây mới đông người tới đến vậy. Chúng tôi tin Bà sẽ chứng giám cho hành trình vất vả của mình và sẽ phù hộ độ trì cho một năm mới mưa thuận gió hoà, phát tài phát lộc".

Núi Bà Đen được xem là một huyệt đạo thiêng, với quầng mây huyền ảo trong đêm

Việc người dân Nam bộ ngủ lại dưới chân núi thiêng Bà Đen và xếp hàng dài để đi cáp treo lên đỉnh núi không phải là điều quá ngạc nhiên trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Tại miền Bắc, vào lễ Mở cổng trời tại Đền Nưa (Thanh Hoá), hàng ngàn du khách đổ về đây dâng hương, đi quanh huyệt đạo nhiều vòng và hấp thu khí thiêng đất trời cầu may mắn. Theo nhiều nghiên cứu, núi Nưa (Thanh Hoá), núi Đá Chông (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và núi Bà Đen (Tây Ninh) là 3 huyệt đạo thiêng nhất nước Nam, là nơi hội tụ linh khí đất trời, là điểm giao hoà giữa trời và đất. Vì vậy, đa phần du khách xem việc đặt chân đến ngọn núi thiêng Bà Đen là việc phải làm mỗi năm để cầu bình an và may mắn.



Và với rất nhiều người, một nắm đất hay một chút nước từ khe suối trên đỉnh núi đều ẩn chứa khí thiêng của huyệt đạo này. Theo Hoà thượng Thích Niệm Thới (Pháp chủ chùa Bà tại núi Bà Đen), khe suối trên núi Bà Đen được cho là có chứa vàng (vàng non), và rất nhiều người lên núi múc nước suối uống hoặc mang về. "Nhiều người tin rằng mang nước khe suối tại núi Bà Đen về nhà chính là mang về tài lộc, may mắn và sức khoẻ" – ông nói.

Những huyền tích trên núi Bà Đen ít người biết

Có rất nhiều truyền thuyết về núi Bà Đen được kể lại qua các thế hệ, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là huyền tích về nàng Lý Thị Thiên Hương tử tiết trên núi với 3 lần hiển linh báo mộng, được tôn làm Linh Sơn Thánh Mẫu và trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng của người Nam Bộ suốt nhiều thế kỷ qua.

Quần thể chùa nơi lưng chừng núi

Không chỉ có huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu, tại quần tâm linh trên núi Bà Đen còn có rất nhiều miếu, động, chùa linh thiêng như Động Ba Cô, Miếu Sơn Thần, chùa Hang, động Kim Quang… Một trong những nơi rất linh thiêng trên núi Bà mà ít người biết đến là Động Ba Cô (nằm cao nhất tại khu vực chùa Bà). Theo sự tích, vào đầu thế kỷ 20, có ba chị em thiếu nữ đồng trinh sinh sống ở miền Tây lên núi Bà Đen tu hành từ thời núi Bà còn là nơi rừng thiêng nước độc. Hàng ngày, ba cô thường xuống núi giúp dân nghèo chữa bệnh, tối lại lên núi ngồi tụng kinh gõ mõ. Người dân lên núi thường thấy ba cô thiền định ngủ ngồi suốt hàng chục năm trời. Tương truyền, nhờ hấp thu linh khí của núi Bà Đen cùng thân tâm đã vứt bỏ mọi tham sân si và thất tình lục dục, ba cô đã tỏ tường ngày giờ vãn sanh của mình. Sau khi ba cô lần lượt qua đời, người dân đã lập miếu thờ ngay tại hang động nơi ba cô tu hành. Ngày nay, động Ba Cô là một hang động huyền ảo, đặc biệt cửa hang vào động mỗi ngày càng hẹp dần khi gốc cây sung ở cửa hang ngày càng lớn hơn. Với nhiều người, đến động Ba Cô để cầu tình duyên và cầu sức khoẻ sẽ rất linh nghiệm.



Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen

Không chỉ ẩn chứa những huyền tích linh thiêng, trên đỉnh núi Bà Đen ngày nay còn có một quần thể tâm linh kỳ vĩ kết nối mạch nguồn linh khí với chùa Bà ở lưng chừng núi. Tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á đến nay được xem là biểu tượng linh thiêng của núi Bà Đen. Tay trái tượng Phật cầm bình cam lộ đang dốc xuống, tượng trưng cho ban phát phước lành, cứu rỗi chúng sinh khỏi khổ đau. Tay phải Phật Bà nâng lên bắt quyết Giáo hóa ấn Karana Mudr, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp. Hoa văn, họa tiết của đài sen được phỏng theo cánh sen kép trong tượng Phật thời Lê, với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa.



Núi Bà Đen lung linh huyền ảo trong đêm

Chị Thanh Hằng (Hà Nội) kể lại: "Tôi có cơ may được đứng ở nơi cao nhất ngay chân tượng Phật nhìn ra toàn cảnh đồng bằng trù phú của miền Đông Nam Bộ. Tôi có thể nhìn thấy rõ đường chân trời màu hồng mênh mông diệu ảo và nhìn thấy ảo ảnh của Phật bà đang bồng bềnh nơi chân trời và cảm nhận một luồng sinh khí dồi dào và một tâm thái vô cùng an yên. Không phải ai cũng có cơ duyên nhìn thấy ảo ảnh kỳ diệu đó".



Có thể thấy sau nhiều thế kỷ, núi Bà Đen không chỉ còn là một huyệt đạo thiêng nhất vùng miền Nam mà còn trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng và niềm tin vào những điều thiêng liêng khó lý giải của người dân Nam bộ. Ngày nay, người dân thập phương không chỉ hành hương đến núi Bà vào dịp đầu xuân năm mới, mà suốt quanh năm đều tìm đến núi Bà Đen như một cách để tìm về an yên, với một niềm tin mãnh liệt và niềm hạnh phúc đích thực từ trong tâm.