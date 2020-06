Nửa đêm không ngủ Kim Soo Hyun âm thầm tung loạt ảnh mới, đỉnh cao thế nào mà được khen khí chất không thua gì Lee Min Ho?

Đêm qua, Kim Soo Hyun bất ngờ "đánh úp" fan hâm mộ bằng một loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân. Lần trở lại này của Kim Soo Hyun sau 2 năm vắng bóng có vẻ rộn ràng hơn. Nam thần màn ảnh Hàn cũng chịu khó tương tác với fan hâm mộ trên mạng xã hội.

Mặc dù chỉ ăn vận đơn giản nhẹ nhàng nhưng Kim Soo Hyun vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ fan hâm mộ. Nhiều "fan qua đường" còn khẳng định Kim Soo Hyun sở hữu khí chất nam thần không thua kém gì Lee Min Ho.

Trong lần trở lại này, Kim Soo Hyun đã quyết định tập luyện, giảm cân hơn so với trước để cơ thể săn chắc và gọn gàng hơn. Điều này cũng làm khuôn mặt của Kim Soo Hyun trở nên đường nét và nam tính hơn.

Sắp tới đây, Kim Soo Hyun sẽ trở lại với dự án Psycho But It's Okay. Đây cũng là phim được mong chờ nhất năm 2020 khi đánh dấu sự trở lại của nam thần Kim Soo Hyun sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ và chỉ đảm nhận những vai khách mời chớp nhoáng.

Psycho But It’s Okay hứa hẹn sẽ "khuynh đảo" màn ảnh trong tháng 6 này.