Nửa con gà quay đang khiến cả MXH bùng nổ, các bà mẹ thi nhau bình luận: Con nhà tôi cũng "ngớ ngẩn" y chang như này!

Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, đại học là một "thương vụ" đầu tư dài hạn. Khi con cái học những chuyên ngành nghe có vẻ xa vời, phụ huynh mặc định con mình phải trở nên khác biệt và ưu tú. Chính tư tưởng này khiến họ lập tức hoài nghi: "Học cho lắm vào làm gì?" ngay khi thấy con cái lộ ra sự vụng về trong cuộc sống.

Dở khóc dở cười chuyện "giao tiếp bất đồng ngôn ngữ"

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một phụ huynh nhờ con đang học đại học chặt giúp con gà quay làm đôi: một nửa ăn ngay, một nửa cất đi. Kết quả khiến vị phụ huynh "muốn xỉu" khi thấy con gà bị chặt ngang lưng, chỉ còn lại... nửa thân dưới. Thay vì bổ dọc để phần nào cũng có đủ da thịt, bạn sinh viên này lại chia đôi theo nghĩa đen phẳng lỳ như đo thước.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Một người mẹ khác chia sẻ trải nghiệm bảo con xới "nửa bát cơm". Thay vì xới lưng chừng bát như thông thường, đứa con lại dùng thìa gạt phẳng một nửa bát theo chiều dọc, tạo thành một đường cắt sắc lẹm như "đao chém phủ chặt".

Sau đó, bài đăng đã thu hút rất nhiều phụ huynh vào chia sẻ những câu chuyện tương tự của con nhà mình. Một số người than thở: "Dường như không thể giao tiếp bình thường với sinh viên bây giờ. Ở trường nghe lời thầy cô là vậy, sao về nhà nói chuyện với bố mẹ lại khó hiểu đến thế!", hay "Con tôi cũng ngớ ngẩn y chang vậy đấy",...

Nửa con gà quay do một sinh viên đại học chặt

Khi "lý thuyết suông" va chạm với thực tế

Vì sao lại có hiện tượng "học đến ngớ ngẩn" như vậy? Thực chất, vấn đề nằm ở chỗ sinh viên đang sống quá lâu trong thế giới lý thuyết. Ở đại học, mọi vấn đề đều có đáp án chuẩn và quy tắc công bằng. Họ tin rằng chỉ cần nắm vững kiến thức là sẽ có kết quả.

Tuy nhiên, đời thực đòi hỏi sự tinh tế và khả năng hiểu được "ẩn ý", những thứ không có trong giáo trình. Khi va chạm với thực tế, nhiều bạn trẻ cảm thấy lúng túng, thậm chí thấy cuộc đời "vô lý" vì không giống những gì mình tưởng tượng.

Dù vậy, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng. Chỉ cần bước chân vào xã hội, va vấp với thực tế một vài năm, những "nhà lý thuyết" này sẽ dần học được cách cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng sống. Quan trọng là các bạn trẻ cần giữ thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.