Nữ y tá 25 tuổi tiết lộ cách giảm gần 3kg chỉ trong 5 phút không cần bất cứ dụng cụ gì, vợ Justin Bieber cũng rất "chuộng"

Trong thế giới chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, các mẹo giảm cân cấp tốc nhưng không phản khoa học luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ chị em. Anya Clements, một nữ y tá 25 tuổi đến từ Cardiff (Xứ Wales, Vương quốc Anh), đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ một kỹ thuật đơn giản có thể mang lại hiệu quả thon gọn vòng bụng gần như ngay lập tức mà không cần bất kỳ dụng cụ hay chế độ ăn kiêng khắt khe nào.

Chỉ với 5 phút massage, nữ y tá này cho biết cô giảm được khoảng 3kg

Bí quyết giảm cân nhanh từ bằng cách tận dụng hệ thống "thải độc" của cơ thể

Nhiều người thường lầm tưởng tình trạng vòng bụng kém thon gọn, đôi chân phình to hay khuôn mặt sưng húp là do mỡ thừa hoặc thay đổi hormone. Tuy nhiên, y tá Anya Clements chỉ ra rằng nguyên nhân thực sự trong nhiều trường hợp lại đến từ lượng dịch bạch huyết dư thừa bị ứ đọng.

Phương pháp mà Anya áp dụng là massage dẫn lưu bạch huyết. Đây là kỹ thuật kích thích hệ thống bạch huyết thông qua các động tác tác động nhẹ nhàng vào những điểm tiếp xúc cụ thể trên cơ thể, giúp đào thải chất thải và chất lỏng tích tụ hiệu quả hơn. Người thực hiện chỉ cần dành khoảng 5 phút để thao tác lên vùng bụng, cổ, chân hoặc mặt.

"Mọi người thường nghĩ mình bị béo phì, nhưng thực chất đó chỉ là tình trạng tích nước. Tôi từng chứng kiến có người giảm cân tới khoảng 2,7kg (tương đương 6 pound) chỉ sau một buổi trị liệu nhờ lượng chất lỏng dư thừa được giải phóng. Kỹ thuật này không làm tan mỡ, nó chỉ rút bớt dịch tích tụ ra khỏi cơ thể," nữ y tá Anya Clements khẳng định.

Phương pháp massage dẫn lưu bạch huyết được Anya Clements khuyến nghị cho những dịp cần giảm cân cấp tốc như đi biển, dự tiệc...

Không chỉ giúp cải thiện vóc dáng tức thì trước những dịp quan trọng như đi biển hay chụp ảnh, mặc một chiếc đầm đẹp... phương pháp này còn hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm táo bón và hạn chế chứng sương mù não. Kỹ thuật này hiện rất phổ biến trong giới giải trí và được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hailey Bieber (vợ của Justin Bieber) đặc biệt ưa chuộng.

Anya nói thêm dưới góc độ y học: "Khác với tim có lực bơm máu liên tục, hệ bạch huyết nằm ngay dưới da và không có máy bơm riêng. Nếu con người ít vận động hoặc thiếu sự kích thích, chất lỏng sẽ khó lưu thông trơn tru, dẫn đến hiện tượng sưng phù ở nhiều vùng trên cơ thể".

Hướng dẫn 3 bước massage dẫn lưu bạch huyết tại nhà Để tự giải độc hệ bạch huyết và hỗ trợ giảm cân thon bụng ngay tại nhà, bạn chỉ cần dùng các ngón tay thực hiện chính xác theo 3 bước sau: - Bước 1 (Đánh thức mạch bạch huyết): Đặt các đầu ngón tay xòe nhẹ lên 2 bên hông bụng và phần giữa bụng trên (ngay dưới xương sườn). Ấn nhẹ nhàng xuống da từ 3 đến 5 lần tại mỗi điểm để kích hoạt các mạch máu hoạt động. - Bước 2 (Thao tác massage chính): Giữ nguyên các đầu ngón tay tiếp xúc nhẹ trên da bụng, bắt đầu xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ thành các vòng tròn nhỏ. Vừa xoay vừa di chuyển từ từ các ngón tay vuốt dọc từ bụng trên xuống bụng dưới. - Bước 3 (Thả lỏng và xả dịch): Thực hiện liên tục chuỗi chuyển động tròn kéo xuống này trong khoảng 5 phút. Hãy nhớ luôn giữ lực ấn thật nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ làm di chuyển lớp da. Lưu ý quan trọng là hệ bạch huyết nằm ngay sát dưới bề mặt da. Việc dùng lực quá mạnh không những không giúp giảm cân hay giảm phù nề tốt hơn mà còn có thể khiến các mạch bạch huyết bị co thắt, phản tác dụng.

Bác sĩ lưu ý điều gì khi massage dẫn lưu bạch huyết?

Dù massage dẫn lưu bạch huyết đem lại hiệu quả giảm cân và thon gọn nhanh chóng, các chuyên gia y tế cho rằng chúng ta cần nhìn nhận phương pháp này một cách khách quan, đừng chạy đua theo trend hay lạm dụng quá đà, "thần thánh" quá mức rồi thất vọng.

Massage dẫn lưu bạch huyết thật sự có thể giảm kích thước tức thì ở mộ số vùng, nhưng thật ra chỉ giảm tích nước chứ không giảm cân (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Babak Ashrafi thuộc tổ chức y tế Superdrug Online Doctor (Vương quốc Anh) giải thích rằng hệ bạch huyết ở người khỏe mạnh vốn dĩ luôn tự hoạt động để vận chuyển chất lỏng dư thừa và chất thải ra ngoài. Tình trạng sưng phù có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như căng thẳng, biến động nội tiết tố, thói quen ăn đồ nhiều muối hay đơn giản là do ngồi làm việc cả ngày. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đây còn là dấu hiệu của bệnh lý về tim hoặc thận.

Bác sĩ Babak Ashrafi nhấn mạnh rằng hiện có rất ít bằng chứng y khoa cho thấy việc massage dẫn lưu bạch huyết có thể giúp giảm cân về lâu dài, đốt cháy mỡ thừa hay cải thiện quá trình trao đổi chất một cách rõ rệt. Sự thay đổi về cân nặng hay vóc dáng sau khi massage thực chất chỉ là hiện tượng giảm tích nước tạm thời, hiệu quả nhanh thật nhưng cũng có thể biến mất rất nhanh sau chế độ ăn uống hàng ngày.

Để duy trì sự lưu thông bạch huyết khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên và bền vững nhất, Bác sĩ Babak Ashrafi khuyến nghị những thói quen nhỏ nhưng hiệu quả hơn như:

- Tăng cường vận động: Việc tập luyện thể thao thường xuyên làm các cơ co bóp, tạo lực đẩy tự nhiên giúp dịch bạch huyết di chuyển dễ dàng.

- Uống đủ nước: Hạn chế thói quen ngồi một chỗ quá lâu và duy trì lượng nước nạp vào cơ thể mỗi ngày.

- Tập hít thở sâu: Chuyển động của cơ hoành khi hít thở sâu đóng vai trò như một lực nén hỗ trợ thúc đẩy lưu thông chất lỏng khắp cơ thể.

Chuyên gia nhấn mạnh, hiệu quả giảm cân tức thời của massage dẫn lưu bạch huyết ở mỗi người khác nhau. Nữ y tá Anya Clements giảm được 3kg không có nghĩa là bạn cũng vậy

Đối với những người gặp tình trạng sưng phù kéo dài hoặc có tiền sử bệnh lý, việc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện trị liệu luôn là điều bắt buộc. Chưa kể, hiệu quả giảm kích thước một số vùng cơ thể tức thì sau massage dẫn lưu bạch huyết không giống nhau ở tất cả mọi người.

Nguồn và ảnh: The Sun, Express