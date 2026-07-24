Vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để "vẽ bệnh moi tiền": Bác sĩ cảnh báo hậu quả khủng khiếp về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân

Vụ việc một phòng khám tư nhân tại Nghệ An bị phanh phui vì hàng loạt thủ đoạn "vẽ bệnh" rùng rợn đang khiến dư luận phẫn nộ. Từ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung để giả viêm nhiễm, cho đến dùng dụng cụ kim loại chọc ngoáy tử cung gây đau đớn - những chiêu trò này không chỉ là lừa đảo tài chính mà còn để lại di chứng nặng nề cho sức khỏe và tâm lý người bệnh.

Ảnh bảo Tuổi trẻ

Hành vi này có thể để lại những hậu quả nặng nề thế nào cho người bệnh, Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp, đã có những chia sẻ như sau:

Những thủ đoạn "vẽ bệnh" tàn phá cơ thể ra sao

Theo bác sĩ Hoàng, đây không đơn thuần là hành vi gian dối mà thực chất là một dạng bạo hành y khoa, đi ngược lại nguyên tắc cơ bản nhất của ngành y: Không được gây hại cho người bệnh.

Với thủ đoạn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo mủ giả, bác sĩ Hoàng phân tích, niệu đạo vốn là một ống dẫn vô trùng với lớp niêm mạc rất mỏng manh. Việc bơm một hỗn dịch giàu dinh dưỡng dưới áp lực mạnh không chỉ gây tổn thương cơ học trực tiếp mà còn biến khoang niệu đạo thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Hậu quả trước mắt là viêm cấp, tiểu ra máu, bí tiểu. Về lâu dài có thể để lại sẹo xơ làm hẹp vĩnh viễn đường tiểu, khiến người bệnh phải trải qua nhiều lần can thiệp y tế đau đớn, thậm chí ảnh hưởng chức năng thận.

Với chiêu trò bôi thuốc kháng virus lên cổ tử cung để tạo hình ảnh viêm nhiễm giả, bác sĩ giải thích rằng việc này phá vỡ hệ vi sinh vật có lợi vốn bảo vệ cổ tử cung một cách tự nhiên, khiến người phụ nữ khỏe mạnh thực sự mắc viêm nhiễm do hóa chất và tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Đáng lo ngại nhất là việc dùng dụng cụ kim loại chọc ngoáy buồng tử cung. Theo bác sĩ Hoàng, hành động này có thể phá hủy lớp mô đáy chịu trách nhiệm tái tạo nội mạc tử cung, dẫn đến dính buồng tử cung - một hội chứng có thể gây vô kinh, đau vùng chậu mạn tính, vô sinh và biến chứng sản khoa nghiêm trọng nếu người bệnh sau này mang thai.

Nỗi ám ảnh tâm lý còn dai dẳng hơn tổn thương thể xác

Không dừng lại ở thể chất, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh rằng các nạn nhân của trò "vẽ bệnh" thường chịu tổn thương tâm lý sâu sắc và kéo dài. Khi bị thông báo mắc bệnh nan y ngay trong lúc đang ở tư thế nhạy cảm, chịu đau đớn và bị ép chi trả số tiền lớn, người bệnh trải qua một cú sốc tâm lý nghiêm trọng.

Hệ quả có thể là chứng rối loạn lo âu về bệnh tật kéo dài, khiến nạn nhân không còn tin vào bất kỳ kết quả xét nghiệm nào dù đã được các bệnh viện uy tín xác nhận sức khỏe bình thường. Nặng hơn, nhiều người có thể phát triển các triệu chứng giống rối loạn căng thẳng sau sang chấn: mất ngủ, ác mộng, hồi tưởng lặp đi lặp lại về trải nghiệm bị thao túng, kéo theo trầm cảm và thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội.

Bác sĩ Hoàng cũng cảnh báo về nguy cơ nhiễm khuẩn khi các cơ sở này thường bỏ qua hoàn toàn quy trình vô trùng. Những vết thương hở do dụng cụ không được tiệt trùng có thể là đường xâm nhập trực tiếp của vi khuẩn vào cơ thể, dẫn đến các biến chứng cấp tính như viêm vùng chậu, nhiễm trùng huyết - tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Về lâu dài, các ổ viêm mạn tính có thể gây tắc vòi trứng, vô sinh ở nữ giới hoặc viêm nhiễm lan rộng ảnh hưởng chức năng sinh sản ở nam giới.

Cơ quan chức năng làm việc tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An.)

Nguy cơ đánh mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống y tế

Một hệ lụy đáng báo động khác, theo bác sĩ Hoàng, là nạn nhân có xu hướng khái quát hóa trải nghiệm tồi tệ của mình thành sự hoài nghi với toàn bộ giới y bác sĩ, kể cả hệ thống y tế công lập chân chính. Điều này có thể dẫn đến tâm lý né tránh đi khám bệnh trong tương lai, kể cả khi họ thực sự xuất hiện triệu chứng của các bệnh lý nguy hiểm.

Hậu quả là người bệnh có thể bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị sớm, khiến những bệnh lý vốn có thể chữa khỏi lại có cơ hội tiến triển nặng hơn.

Khuyến cáo: Nhận diện "cờ đỏ" để tự bảo vệ mình

Từ những phân tích trên, bác sĩ Hoàng đưa ra một số khuyến cáo thiết thực cho người dân:

Cảnh giác với giá khám siêu rẻ trên mạng xã hội : Đây thường chỉ là mồi nhử để sau đó ép bệnh nhân chi trả các gói dịch vụ đắt đỏ. Nếu nhân viên y tế không đeo thẻ tên, không rõ chức danh, hoặc có bác sĩ nước ngoài không có phiên dịch hợp pháp, người dân nên từ chối thăm khám ngay.

Nhận diện dấu hiệu bất thường trong chẩn đoán: Một cơ sở y tế uy tín luôn chẩn đoán dựa trên xét nghiệm bài bản và trả kết quả bằng văn bản có con dấu, chữ ký rõ ràng. Nếu phòng khám bác bỏ kết quả từ bệnh viện công lập, chỉ dựa vào quan sát bằng mắt hoặc hình ảnh không rõ nguồn gốc để đưa ra kết luận gây sốc, đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Bảo vệ quyền tự quyết về thân thể: Người bệnh có quyền yêu cầu dừng mọi thủ thuật, không ký bất kỳ giấy tờ vay nợ hay chuyển khoản nào khi đang trong trạng thái hoảng loạn hoặc đau đớn. Sự đồng thuận tỉnh táo, đầy đủ thông tin luôn là điều kiện bắt buộc trước khi thực hiện bất kỳ can thiệp y khoa nào.

Lưu giữ bằng chứng và tố giác: Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên giữ lại hóa đơn, phiếu khám, toa thuốc, ghi âm cuộc trò chuyện và báo ngay cho đường dây nóng Sở Y tế hoặc cơ quan công an. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi thổi phồng bệnh tật, làm giả tổn thương hoặc ép buộc chi trả có thể cấu thành tội "Lừa dối khách hàng" theo Bộ luật Hình sự, với mức phạt có thể lên tới nhiều năm tù giam và tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Có thể nói, vụ việc tại Nghệ An một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các phòng khám tư nhân lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết y khoa của người dân để trục lợi. Sự lên tiếng kịp thời của cộng đồng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, được kỳ vọng sẽ góp phần thanh lọc môi trường khám chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh.