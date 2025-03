Nữ y sĩ bị 3 người đàn ông vây đánh: Bí thư xã nói gì?

Ngày 4-3, y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972; trú xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết sau khi bí thư xã gọi điện lên cấp cứu người bệnh thì đã bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh.

Theo bà Tuyết, chiều 11-2, không có ca trực, bà Tuyết đang ở nhà thì ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, gọi điện nhờ tới ngay trạm y tế xã để cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy không phải ngày trực nhưng với tinh thần trách nhiệm, bà Tuyết lập tức lên trạm y tế.

Tới nơi, bà thấy bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân đang sơ cứu cho bệnh nhân nên phụ giúp. Tuy nhiên, bệnh nhân không hợp tác, liên tục chửi mắng bác sĩ. Khi bà Tuyết nói "tại sao bác sĩ cứu người mà chửi người ta là chó với mèo" thì bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh tới tấp.

Bà Tuyết nhập viện sau khi bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh

Bà Tuyết vùng dậy chạy được vào phòng cấp cứu, khóa cửa lại rồi lập tức gọi điện cho ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp. "Lúc đó tôi rất hoảng loạn, đau đớn và gọi điện thoại cho bí thư xã để cử công an đến giải quyết" - bà Tuyết kể lại.

Theo bà Tuyết, bà không biết cụ thể tên, nơi ở của những người đã đánh mình. Lúc đó, bà chỉ biết là ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp là người gọi điện thoại trực tiếp cho bà lên cấp cứu bệnh nhân và cũng chính ông Lực đưa những người đánh bà đến trạm y tế để cấp cứu.

Trong khi đó, ông Lương Đình Lực, Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp, cho biết hôm xảy ra vụ việc, ông đi đường thì gặp nhóm người thương tích nên đã đưa họ đến trạm y tế xã cấp cứu.

Khi đến nơi, ông Lực không thấy ai nên đã gọi điện cho bà Tuyết vì nhà bà này gần trạm y tế nhất. Khi bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân xuất hiện thì ông Lực rời đi. Thời điểm này bà Tuyết chưa tới trạm y tế.

"Khi nghe thông tin về việc có vụ gây rối ở trạm y tế xã, tôi đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an xã đến xác minh làm rõ. Công an xã có báo lại là đã làm việc với những người liên quan và lập hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Mang Yang để phối hợp điều tra theo thẩm quyền" - ông Lực nói.

Sự việc bà Lương Thị Thúy Tuyết bị vây đánh được camera của Trạm y tế xã Kon Thụp ghi lại

Ông Lực cũng cho biết nhóm người xác định đánh bà Tuyết không phải là người dân địa phương. Nhóm người này đang xin tạm trú, ở nhờ tại Nhà văn hóa xã Kon Thụp để làm công trình trên địa bàn.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay đã trên 20 ngày, bà Lượng Thị Thúy Tuyết mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết, các đối tượng đánh bà phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Vào chiều hôm qua (3-3), một đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh bà Lương Thị Thúy Tuyết bị 3 người đàn ông vây đánh ngay tại trụ sở Trạm y tế xã Kon Thụp thu hút được sự quan tâm của dư luận.