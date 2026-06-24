Nữ viện trưởng cảm ơn chồng thiếu gia: "Em yêu anh rất nhiều"

Nhân dịp sinh nhật ông xã Phan Hiển, Khánh Thi khiến nhiều người xúc động khi đăng tải những lời nhắn đầy yêu thương dành cho chồng trên trang cá nhân. Những chia sẻ chân thành của nữ kiện tướng dancesport cũng cho thấy cuộc hôn nhân viên mãn của cặp đôi nổi tiếng làng dancesport Việt Nam.

Khánh Thi gửi lời chúc ngọt ngào đến Phan Hiển

Khánh Thi viết: "Chúc mừng sinh nhật anh xã Phan Hiển. Cảm ơn anh vì đã luôn là bờ vai vững chắc, là người che chở và đồng hành cùng em trên mọi chặng đường.

Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Cảm ơn anh đã luôn sẻ chia với em những áp lực, những khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc.

Cảm ơn anh vì dù bận rộn đến đâu vẫn luôn dành trọn tâm huyết cho màu cờ sắc áo, cho đội tuyển dancesport Việt Nam, vẫn không ngừng cố gắng, cống hiến và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Và trên hết, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho gia đình nhỏ của chúng ta.

Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ mãi ngọn lửa đam mê và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Yêu anh rất nhiều - người đàn ông của em".

Không chỉ là vợ chồng, cặp đôi còn là những người đóng góp lớn cho sự phát triển của dancesport Việt Nam.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Khánh Thi dành cho ông xã kém cô 11 tuổi.

Không chỉ được biết đến là "nữ hoàng dancesport" Việt Nam, Khánh Thi hiện còn đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Năm 2023, cô chính thức nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ này, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nghệ thuật.

Nhiều năm qua, Khánh Thi còn là giám khảo của nhiều chương trình truyền hình về khiêu vũ, đồng thời đóng góp lớn cho sự phát triển của dancesport Việt Nam. Cô được xem là một trong những gương mặt tiên phong đưa bộ môn này đến gần công chúng.

Trong khi đó, Phan Hiển được biết đến là một "thiếu gia" của làng giải trí Việt khi sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản tại TP.HCM. Ông bà ngoại của anh là những doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản và Phan Hiển được xem là người thừa kế duy nhất trong gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển

Chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng gây nhiều tranh cãi bởi khoảng cách 11 tuổi. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, vượt qua áp lực dư luận và những khó khăn riêng, cặp đôi đã tổ chức đám cưới và hiện có ba người con. Họ được xem là một trong những gia đình hạnh phúc của làng giải trí Việt.