Nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ bị tuyên án hai năm tù

Ngày 26/12, Tòa án Quận Phra Khanong Tai đã kết luận bản án trong vụ kiện công ty JKN Global Group PCL và nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip. Tòa án xác định cả hai bị cáo đều phạm tội lừa đảo với vai trò đồng phạm, theo Bộ luật Hình sự Thái Lan.

JKN Global Group PCL bị phạt tiền 40.000 baht (khoảng 28 triệu đồng). Trong khi đó, bà Anne Jakrajutatip bị tuyên phạt hai năm tù giam, không được hưởng án treo. Bà Anne không có mặt tại tòa để nghe tuyên án.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip bị tuyên án hai năm tù.

Theo hồ sơ tòa án, nguyên đơn là bác sĩ Raviwat Maschamadol đã kiện Công ty JKN Global Group Public Company Limited và bà Anne với cáo buộc cùng nhau lừa đảo.

Theo đơn kiện, từ ngày 24/7 đến 8/8/2023, hai bị cáo đã cung cấp thông tin sai lệch và che giấu tình trạng tài chính khó khăn của doanh nghiệp để thuyết phục nguyên đơn đầu tư vào trái phiếu của JKN, dù biết công ty không có khả năng hoàn trả đúng hạn. Tòa án kết luận rằng các bị cáo đã chiếm đoạt 30 triệu baht của nguyên đơn thông qua hành vi gian dối.

Ngày 25/11 đã diễn ra phiên xét xử vụ việc nhưng bà Anne không xuất hiện theo lịch để nghe phán quyết và không thông báo về sự vắng mặt của mình. Tòa Hình sự Nam Bangkok cho rằng bà Anne muốn trốn tránh và đã ra lệnh bắt giữ.

Kể từ đó đến nay, bà Anne gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Trong khi đó, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul bất ngờ lên tiếng cáo buộc bà Anne Jakrajutatip trong một chương trình phát sóng trên YouTube rằng bà đã trốn tránh kế hoạch phục hồi và các nghĩa vụ pháp lý bằng cách bỏ sang Mexico.

Hôm 23/12, ông Osmel Sousa - người được mệnh danh là ông trùm hoa hậu Venezuela đã vô tình để lộ tung tích của bà Anne khi đăng một video có sự xuất hiện của bà trên Instagram.

Sau khi phát hiện ra sự việc, đoạn video hiện đã được ông Osmel Sousa xóa khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, đoạn video đã lan truyền trong cộng đồng fan sắc đẹp và gây xôn xao.

Anne Jakrajutatip gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Tuy nhiên nữ tỷ phú liên tục sa sút, rơi vào nợ nần. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Năm 2024, bà Anne đã bán lại 50% cổ phần của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho doanh nhân người Mexico - Raúl Rocha Cantú. Tháng 5/2025, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe.