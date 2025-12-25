Bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ lộ tung tích khi đang bỏ trốn

Ông Osmel Sousa - người được mệnh danh là ông trùm hoa hậu Venezuela đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh động đất giữa lúc ông đang tham gia một cuộc họp tại Mexico.

Trong video, người xem nhận ra sự xuất hiện của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe. Sau khi phát hiện ra sự việc, đoạn video hiện đã được ông Osmel Sousa xóa khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên, đoạn video đã lan truyền trong cộng đồng fan sắc đẹp và gây xôn xao.

Ông Osmel Sousa và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Bà Anne hiện bị tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ sau khi bà không ra hầu tòa hôm 25/11 trong vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tòa án đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip về tội lừa đảo.

Kể từ đó đến nay, bà Anne gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Bà Anne đã đóng tài khoản Instagram, để ở chế độ riêng tư. Trong khi đó, trang Facebook với hơn mười triệu người theo dõi của bà Anne vẫn hoạt động, nhưng đã ngừng đăng bài kể từ ngày 29/10.

Trước đó, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul đã cáo buộc bà Anne Jakrajutatip trong một chương trình phát sóng trên YouTube rằng bà đã trốn tránh kế hoạch phục hồi và các nghĩa vụ pháp lý bằng cách bỏ sang Mexico.

Ông Sondhi Limthongkul nói rằng bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Ông Sondhi khẳng định bà Anne đã trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Ông cho biết thêm bà Anne đã có được quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của ông Raul.

Ông cho rằng do vụ kiện tụng, gánh nặng nợ nần và nhiều cáo buộc khác, bà Anne có thể sẽ không thể trở về Thái Lan trong một thời gian dài do nguy cơ bị bắt giữ và có thể bị truy tố lên tới 10-15 năm.

Trong bối cảnh đó, các chủ nợ của Anne Jakrajutatip cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.

Anne Jakrajutatip gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Tuy nhiên kể từ đó công việc làm ăn của nữ tỷ phú liên tục sa sút, rơi vào nợ nần.

Tháng 5, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Sau đó, cuộc thi do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp quản, điều hành. Tuy nhiên, ông Raul hiện cũng đang bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy nã vì các tội danh tội phạm có tổ chức, buôn lậu vũ khí và nhiên liệu.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico cho biết không xác định được tung tích của doanh nhân Raul Rocha. FGR nghi ông Raul trốn ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ giả để tránh bị bắt.

Sau khi hai chủ sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ đều bị truy tố và bỏ trốn, cuộc thi hiện không có người điều hành. Nhiều thông tin cho biết tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sắp đổi chủ.

Mới đây, tờ Inquirer đăng tải bài viết cho biết ông Chavit Singson - doanh nhân, chính trị gia người Philippines - đã xác nhận đang thảo luận với các cựu lãnh đạo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để mua lại thương hiệu này.