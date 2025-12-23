Ngày 23/12, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế đồng loạt đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ 1963 - Iêda Maria Vargas - đã qua đời ở tuổi 81 tại Gramado, Brazil. Bà Iêda Maria Vargas là người Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ.

Bà được nhập viện tại khoa chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Arcanjo São Miguel. Thông tin này đã được con gái bà, Fernanda Vargas, xác nhận. Hiện chưa có thêm thông tin về nguyên nhân qua đời cũng như chi tiết về lễ tang.

Hoa hậu Hoàn vũ 1963 - Iêda Maria Vargas qua đời ở tuổi 81.

Thông qua mạng xã hội, gia đình bà Maria Vargas đưa ra thông báo: "Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả lời bày tỏ tình cảm, sự kính trọng mà chúng tôi đã nhận được. Maria là người phụ nữ tỏa sáng, để lại tình yêu thương, niềm vui và nguồn cảm hứng".

Thống đốc Eduardo Leite cũng lên tiếng về sự ra đi của bà Maria Vargas. Ông viết: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các con, cháu, gia đình và tất cả người đã theo dõi và ngưỡng mộ cuộc đời bà".

Lần xuất hiện gần đây nhất của bà Iêda Maria Vargas là hồi tháng 2/2025 khi bà trực tiếp trao vương miện cho người đẹp Maria Gabriela Lacerda trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2025.

Sự xuất hiện của bà Iêda Maria Vargas trên sân khấu cuộc thi ở tuổi 80 đã thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp. Khi đó, bà Maria Vargas diện trang phục thanh lịch, sang trọng và giữ được thần thái minh mẫn.

Iêda Maria Vargas sinh năm 1944, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 1963 và sau đó giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm. Vargas giành được danh hiệu sắc đẹp đầu tiên vào năm 1962 ở tuổi 17, với tư cách là Hoa hậu Rio Grande do Sul.

Trở về Brazil sau chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 1963, bà được hàng triệu người chào đón trên đường phố Rio de Janeiro và Porto Alegre, quê hương của bà. Trong nhiệm kỳ, bà Maria Vargas đã đến thăm 21 quốc gia.

Maria Vargas kết thúc nhiệm kỳ ngày 1/8/1964 khi bà trao lại vương miện cho người kế nhiệm đến từ Hy Lạp - Corinna Tsopei. Sau đó, bà sống ở Miami, Mỹ trong vài năm và kết hôn với José Carlos Athanázio vào năm 1968, sinh hai người con.

Ở tuổi 55, bà Maria Vargas từng bị đột quỵ, ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nói, nhưng bà đã hồi phục. Sau khi chồng qua đời năm 2009, bà chuyển đến Gramado và chọn cuộc sống riêng tư.

Bà Iêda Maria Vargas từng được chọn là một trong "20 người đến từ Rio Grande do Sul có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20". Những ngày cuối đời, bà tham gia một số sự kiện trong nước và quốc tế với tư cách khách mời đặc biệt.