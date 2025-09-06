Nữ tỷ phú bị hoa hậu đẹp nhất lịch sử cướp chồng, màn trả thù khiến cả Hong Kong rung động

Hà Siêu Quỳnh - con gái "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực bậc nhất giới kinh doanh Hong Kong. Thế nhưng ít ai biết, trước khi trở thành nữ tỷ phú lẫy lừng, Hà Siêu Quỳnh từng có một khoảng thời gian ngắn hoạt động trong showbiz, thậm chí cuộc đời bà còn nhiều "drama" không khác gì những bộ phim dài tập khiến công chúng bất ngờ.

Bước chân vào showbiz vì đam mê

Năm 1981, Hà Siêu Quỳnh tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB và bắt đầu đi đóng phim vì đam mê. Khi làm khách mời trong bộ phim Đột Phá, cô diễn viên trẻ khi ấy đã quen biết với ca sĩ tài hoa Trần Bách Cường. Không chỉ hợp tác trong phim, Trần Bách Cường còn mời cô làm nữ chính trong một MV của mình. Cả hai khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết nhưng trong sinh nhật lần thứ 30 của Trần Bách Cường vào năm 1988, Hà Siêu Quỳnh lại được giữ vai trò nữ chủ nhân. Sự thân mật ấy khiến công chúng đồn đoán không ngừng.

Mối duyên với nghệ thuật của Hà Siêu Quỳnh ngắn ngủi nhưng tình bạn giữa bà và Trần Bách Cường thì sâu sắc và để lại dấu ấn khó quên. Đáng tiếc là không lâu sau, nam ca sĩ tài hoa yểu mệnh qua đời khiến bóng dáng ông mãi là nỗi day dứt trong ký ức của Hà Siêu Quỳnh.

Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường

Hôn nhân thương mại và cú sốc tiểu tam

Vốn có xuất thân danh giá nên Hà Siêu Quỳnh sớm trở thành "quân cờ" trong liên minh thương nghiệp của gia tộc và tất nhiên, bà không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mà mình mong muốn được nữa. Năm 1991, Hà Siêu Quỳnh kết hôn cùng Hứa Tấn Hanh - con trai tỷ phú Hứa Thế Huân và cũng là cháu nội của "vua vận tải" Hứa Ái Chu. Đám cưới khi ấy được tổ chức xa hoa bậc nhất và kéo dài trong 3 ngày, có sự góp mặt của dàn sao đình đám và giới thượng lưu Hong Kong.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo ấy nhanh chóng sụp đổ. Hứa Tấn Hanh vốn nổi tiếng là công tử ăn chơi, khác hoàn toàn so với một Hà Siêu Quỳnh ngày càng bản lĩnh, quyết đoán trên thương trường. Càng trớ trêu hơn khi "hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong" Lý Gia Hân bước vào cuộc đời Hứa Tấn Hanh, trở thành tâm điểm của một mối tình tay ba ồn ào.

Vốn dĩ Lý Gia Hân nuôi mộng làm phu nhân hào môn từ lâu nhưng các mối tình trước đó đều đứt gánh nên cô quyết tâm phải giữ Hứa Tấn Hanh bằng được. Nàng hậu đã công khai xuất hiện tình tứ bên Hứa Tấn Hanh như một cách để "dằn mặt" Hà Siêu Quỳnh, tận dụng truyền thông và báo chí để ép chính thất "thoái vị".

Hà Siêu Quỳnh ê chề vì cuộc hôn nhân với Hứa Tấn Hanh

Năm 2006, Lý Gia Hân cuối cùng toại nguyện, khoác váy cưới trở thành vợ Hứa Tấn Hanh. Còn Hà Siêu Quỳnh lặng lẽ rời đi trong sự chê cười nhưng không lên tiếng trách móc, chỉ có điều cách bà chọn để đối mặt với tiểu tam lại khiến dư luận ngả mũ thán phục.

Màn trả thù đẳng cấp

Bố mẹ Hứa Tấn Hanh vốn vô cùng yêu quý Hà Siêu Quỳnh nên họ cũng không ưa Lý Gia Hân bởi đời tư ồn ào và tham vọng công khai của cô. Theo truyền thông Hong Kong, chính Hà Siêu Quỳnh đã khuyên nhủ bố mẹ chồng cũ rằng, thay vì để lại toàn bộ gia sản cho Hứa Tấn Hanh thì hãy gửi vào quỹ tín thác, tránh việc tài sản bị tiêu xài hoang phí.

Cộng thêm việc Hứa Tấn Hanh chỉ lo ăn chơi mà không tu chí làm ăn nên đề nghị này của Hà Siêu Quỳnh đã được chấp nhận. Khi tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời, khối tài sản 42 tỷ HKD (khoảng 143.000 tỷ đồng) được chuyển toàn bộ vào quỹ tín thác, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân mỗi tháng chỉ được trích ra 2 triệu HKD (khoảng 6,8 tỷ đồng) để chi tiêu, nếu muốn nhiều hơn thì họ phải tự làm việc kiếm tiền.

Với người bình thường, con số này là cả một giấc mơ nhưng với một hoa hậu quen sống xa hoa và một công tử chỉ biết hưởng thụ, đây chẳng khác nào xiềng xích. Chỉ sau một đêm, Lý Gia Hân lại trở thành trò cười cho cả Hong Kong còn Hà Siêu Quỳnh vẫn vững vàng ở đỉnh cao thương trường, cho thấy sự cao tay trong việc bảo toàn danh dự lẫn trả thù tiểu tam.

Lý Gia Hân cướp chồng thành công nhưng vẫn thua đau trước chính thất

Hôn nhân đổ vỡ không khiến Hà Siêu Quỳnh gục ngã mà ngược lại, bà dốc toàn lực vào sự nghiệp, chứng minh bản thân không chỉ là "con gái vua sòng bạc" mà còn là một nhà lãnh đạo thực thụ.

Dưới bàn tay điều hành của bà, nhiều dự án lớn của gia tộc Hà phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2020, Hà Siêu Quỳnh với khối tài sản cá nhân ước tính 32 tỷ HKD (khoảng 109.000 tỷ đồng) đã chính thức vượt mặt cha mình, trở thành một trong những nữ tỷ phú giàu có và quyền lực bậc nhất châu Á. Ở tuổi xế chiều, Hà Siêu Quỳnh không chỉ là một tỷ phú quyền lực mà còn là minh chứng sống động cho việc trả thù tiểu tam không cần ồn ào, mà chỉ cần sống một cuộc đời khiến đối phương phải ngước nhìn.