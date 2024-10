“Đặt phần bánh cuốn 40 nghìn đồng mà trong miếng chả lại có dòi, hãi thật sự. Cắn một miếng xong thấy con gì nhúc nhích, ngó thử thì thấy trong miếng chả có dòi, ám ảnh thật sự”, nữ thực khách N. đã để lại lời đánh giá về quán bánh cuốn nóng trên đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trên ứng dụng giao đồ ăn.

Chị N. cho hay, sau khi phát hiện ra miếng chả có dòi bò lúc nhúc ở trong đã phản ánh với quán cũng như đơn vị giao hàng. Tuy nhiên, chờ 2 ngày mà không nhận được bất cứ phản hồi nào nên rất bức xúc. Chị đã đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội để cảnh báo tới mọi người.

Chị N. rất bức xúc khi trong miếng chả có dòi

Nữ thực khách chia sẻ, do thấy trên ứng dụng quán được đánh giá 5 sao khá nhiều nên mới quyết định đặt về ăn. Bình thường N. cũng không để ý nhiều, nhưng do lần này miếng chả khá to, chị cắn một miếng rồi đặt xuống và sau đó thấy dòi bò ra.

Chị Trần Thị Nhàn, chủ quán bánh cuốn, đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. Chị Nhàn cho biết đã liên hệ với người đăng tải bài viết để gửi lời xin lỗi và mong muốn được đền bù đơn hàng cũng như chi phí thuốc men, khám bệnh nếu khách có vấn đề về sức khỏe.

Chị Nhàn cũng sẽ giao một phần bánh cuốn chả khác để thay cho lời xin lỗi. Thực khách đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng từ chối nhận phần bánh bồi thường.

Dòi bò lúc nhúc trên miếng chả

Chủ quán cho hay, đến sáng ngày 16/10, khách hàng có nhắn bị đau đầu và sốt, nổi mẩn đỏ nên yêu cầu quán bồi thường để đi kiểm tra sức khỏe. Chị Nhàn muốn cùng thực khách lên cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chị Nhàn khẳng định đã bán quán hơn 10 năm nay, đồ ăn đều được chọn lựa kỹ càng trước khi gửi đến tay thực khách. Các món đều được tiêu thụ trong ngày và đảm bảo vệ sinh an toàn.

Tuy nhiên, hiện giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của quán đã hết hạn từ đầu năm và đang xin cấp lại.

Trên VietNamnet, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho biết: "Tôi chưa nhận được thông tin khách hàng phản ánh miếng chả có dòi khi mua ở một quán bánh cuốn trên địa bàn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo anh em kiểm tra ngay".