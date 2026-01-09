Khi phát hiện Xiaoyan (26 tuổi, Ninh Ba, Trung Quốc) nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh công ty, các đồng nghiệp đều hốt hoảng vì tưởng cô bị đột quỵ do làm việc quá sức. Tuy nhiên, sự thật được các bác sĩ công bố sau đó không chỉ khiến gia đình bất ngờ mà còn khiến bản thân cô gái trẻ phải đỏ mặt vì xấu hổ.

Cú ngã bất ngờ tại nơi làm việc

Xiaoyan là một thư ký trẻ năng động, làm việc tại một tập đoàn lớn với cường độ cao. Đặc thù công việc khiến cô phải ngồi trước màn hình máy tính từ 8 - 10 tiếng mỗi ngày, còn phải ra ngoài cùng lãnh đạo, tăng ca mỗi ngày.

Thời gian gần đây, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và hụt hơi mỗi khi leo thang bộ. Nhưng Xiaoyan chỉ đơn giản nghĩ rằng do mình lười vận động nên thể lực giảm sút. Biến cố xảy ra khi một đồng nghiệp nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ buồng vệ sinh. Khi cửa được phá ra, Xiaoyan đã ngất xỉu hoàn toàn.

Nữ thư ký ngất xỉu khi đang đi vệ sinh tại chỗ làm (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, cô được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Li Huili (Đài Loan, Trung Quốc) trong tình trạng "mặt cắt không còn giọt máu".

Sự thật về chỉ số huyết sắc tố "chạm đáy" thay vì đột quỵ

Bác sĩ Wang Wei, người trực tiếp điều trị cho biết kết quả xét nghiệm máu của Xiaoyan khiến toàn bộ kíp trực phải kinh ngạc. Chỉ số huyết sắc tố của cô chỉ còn 47g/L, tức là thấp hơn một nửa so với mức bình thường của một phụ nữ trưởng thành. Đây là tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân về thần kinh và tim mạch, bác sĩ phát hiện "thủ phạm" gây ra tình trạng thoát máu kinh khủng này chính là bệnh trĩ nội giai đoạn 3. Do búi trĩ bị sa ra ngoài và nghẹt lại, tình trạng chảy máu khi đại tiện diễn ra âm thầm nhưng liên tục trong thời gian dài mà bệnh nhân không hề hay biết mức độ nguy hiểm.

Không phải đột quỵ, mất máu quá nhiều do trĩ nặng khiến Xiaoyan gặp nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Xiaoyan thú nhận cô đã nhiều lần thấy máu trong phân nhưng vì tâm lý e ngại, xấu hổ vì "bệnh khó nói" nên đã cố tình lờ đi. Sự kết hợp giữa việc mất máu mãn tính và áp lực khi đi vệ sinh đã khiến huyết áp giảm đột ngột, dẫn đến cơn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho thói quen sinh hoạt của dân công sở

Nhìn lại lối sống của mình, nữ thư ký trẻ không khỏi hối hận. Cô chia sẻ bản thân có những thói quen rất hại sức khỏe vốn phổ biến ở giới văn phòng:

- Ngồi một chỗ liên tục: Xiaoyan gần như không đứng lên đi lại nếu không thực sự cần thiết, khiến áp lực dồn nảy lên vùng chậu và hậu môn, làm suy yếu niêm mạc và tĩnh mạch.

- Ăn kiêng cực đoan: Để giữ dáng và mặc đồ bó, cô thường xuyên nhịn ăn, dẫn đến tình trạng táo bón kinh niên. Là nguyên nhân trực tiếp hình thành nên các búi trĩ.

- Chủ quan với tín hiệu của cơ thể: Sự xấu hổ đã khiến cô trì hoãn việc thăm khám, biến một bệnh lý có thể điều trị nội khoa giai đoạn đầu thành một ca phẫu thuật xâm lấn vì biến chứng nặng.

Trĩ là bệnh phổ biến nhưng "khó nói" ở dân công sở do ngồi lâu, ăn uống thất thường (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Wang Wei cảnh báo rằng bệnh trĩ đang ngày càng trẻ hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng mất máu kéo dài không chỉ gây ngất xỉu mà còn có thể dẫn đến nhiễm trùng máu hoặc làm mờ đi các dấu hiệu của ung thư trực tràng.

Lời khuyên cho dân văn phòng là đừng bao giờ nhịn đại tiện, hãy tăng cường chất xơ từ rau củ và uống đủ nước. Đặc biệt, nếu thấy các triệu chứng như đi ngoài ra máu, ngứa rát hoặc có dịch nhầy ở hậu môn, hãy gạt bỏ sự mặc cảm để đi khám ngay lập tức. Đừng để một căn bệnh "khó nói" biến thành một bi kịch sức khỏe thực sự.