Kiểm tra nhà bếp và phòng tắm ngay! 10 thứ phải VỨT BỎ ngay cả khi chưa hỏng vì dễ chứa độc tố, vi khuẩn

Khi dọn dẹp nhà cửa, chúng ta thường chỉ vứt bỏ những món đồ đã hỏng hoặc hết hạn sử dụng rõ rệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, có những vật dụng hàng ngày vẫn trông rất mới nhưng thực chất đã trở thành "ổ bệnh" chứa đầy vi khuẩn và độc tố.

Dưới đây là 10 thứ phổ biến trong gia đình Việt cần được thay thế thường xuyên để bảo vệ sức khỏe:

1. Miếng bọt biển rửa bát: Nên thay sau 30 ngày

Giáo sư Chuck Gerba, chuyên gia vi sinh tại Đại học Arizona (Mỹ), cho biết chỉ sau 3 đến 4 ngày sử dụng, miếng bọt biển có thể chứa từ 10 triệu đến 1 tỷ vi khuẩn trên mỗi centimet vuông. Mật độ này cao hơn nhiều so với bồn cầu. Các vi khuẩn thường gặp gồm E.coli và Salmonella. Việc giặt bằng xà phòng hay nước nóng không thể loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh.

2. Thớt gỗ và thớt nhựa: Thay khi có xước sâu hoặc nấm mốc

Bề mặt thớt sau khi chế biến thực phẩm sống có thể chứa từ một nghìn đến mười nghìn vi khuẩn trên mỗi centimet vuông. Với thớt gỗ, độ ẩm kéo dài tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển sâu trong các khe nứt. Thớt nhựa cũ ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn còn có thể giải phóng vi nhựa khi bề mặt bị mòn, gây rủi ro cho sức khỏe lâu dài.

3. Chảo chống dính trầy xước: Vứt bỏ ngay

Giáo sư Ryan Sinclair tại Đại học Loma Linda (Mỹ) cảnh báo lớp phủ chống dính bị hư hại có thể giải phóng các hạt vi mô chứa hợp chất PFAS. Những chất này không dễ đào thải khỏi cơ thể. Chúng có xu hướng tích tụ trong gan và thận nếu tiếp xúc kéo dài qua thực phẩm.

4. Hộp nhựa và chai nước cũ: Thay khi mờ hoặc giòn, đổi màu

Các khảo sát cho thấy bề mặt hộp nhựa đã lão hóa có thể chứa từ mười nghìn đến một trăm nghìn vi khuẩn trên mỗi centimet vuông. Nguy cơ này tăng cao khi hộp dùng đựng thực phẩm ẩm hoặc nóng. Nhựa cũ cũng dễ thôi nhiễm các hợp chất oxy hóa vào đồ ăn và nước uống.

5. Lõi lọc nước: Thay theo khuyến cáo nhà sản xuất

Tiến sĩ Kelly Johnson Arbor, chuyên gia độc chất học tại Đại học Y George Washington (Mỹ), cho biết lõi lọc quá hạn có thể trở thành ổ vi khuẩn. Một số mẫu nước sau lọc được ghi nhận chứa từ 100 - 1000 nghìn vi khuẩn trong mỗi mililit. Trong vài trường hợp, mức này còn cao hơn nước máy chưa lọc.

6. Cây lau nhà: Nên thay sau 2 - 3 tháng

Cây lau nhà ẩm có thể chứa từ một triệu đến mười triệu vi khuẩn và nấm mốc. Khi tiếp tục sử dụng, vi sinh vật bị phát tán từ điểm bẩn này sang điểm khác. Điều này gây ô nhiễm chéo toàn bộ sàn nhà và không gian sống.

7. Bàn chải đánh răng: Nên thay sau 3 đến 4 tháng

Bàn chải đã dùng lâu có thể chứa từ 100.000 đến 1 triệu vi khuẩn. Vi khuẩn đến từ khoang miệng và cả môi trường nhà vệ sinh. Sau khi bị cảm cúm hoặc viêm họng, việc tiếp tục dùng bàn chải cũ làm tăng nguy cơ tái nhiễm.

8. Bông tắm: Nên thay khi đổi màu hoặc có mùi

Bác sĩ da liễu Doris Day (Mỹ) cảnh báo bông tắm ẩm là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Phân tích vi sinh cho thấy lượng vi sinh trong bông tắm có thể cao gấp hàng chục lần bề mặt da. Việc sử dụng bông tắm bẩn có thể gây viêm da hoặc nhiễm trùng da.

9. Khăn mặt: Nên thay định kỳ

Khăn mặt sau vài ngày sử dụng có thể chứa từ một trăm nghìn đến một triệu vi khuẩn. Vi khuẩn, nấm men và tế bào chết tích tụ lâu ngày dễ gây mụn viêm. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ viêm da và các bệnh về mắt. Nên thay định kỳ 1 - 3 tháng hoặc bất cứ khi nào có màu, mùi lạ, rách.

10. Đũa tre, gỗ bị mốc ít hoặc xước: Vứt bỏ ngay

Đũa gỗ dùng lâu ngày dễ xuất hiện các vết nứt li ti và nấm mốc. Đây là điều kiện thuận lợi cho aflatoxin phát triển. Aflatoxin là độc tố được WHO xếp vào nhóm gây ung thư gan mạnh và không bị phá hủy hoàn toàn khi đun nấu thông thường. Nhiều người cho rằng rửa hoặc luộc là sạch là sai. Thậm chí có nấm mốc không thấy bằng mắt thường.